El incómodo momento que vivió Joaquín Correa por una confusión durante su presentación como refuerzo de Botafogo: “¡No es mi hermano!”

La insólita pregunta que recibió Joaquín Correa en su presentación con Botafogo

Tras su paso por el Inter de Milan en Europa, Joaquín Correa fue presentado de forma oficial con el Botafogo de Brasil. El futbolista argentino recaló en el Fogao como uno de los refuerzos estelares de cara al Mundial de Clubes, en el cual el elenco carioca deberá medirse contra grandes potencias como Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid en el grupo que completa el Seattle Sounders. En este contexto, la conferencia de prensa en la que dijo sus primeras palabras como futbolista del equipo quedó marcada por una insólita pregunta por parte de un periodista, el cual pensaba que era hermano del futbolista Ángel Correa.

En medio de la rueda de prensa, la cual se llevó a cabo en el hotel donde está concentrando el plantel dirigido por Renato Paiva, un periodista le preguntó al atacante de 30 años sobre el inminente enfrentamiento con su “hermano” Ángel, a lo que el futbolista respondió entre carcajadas: “No es mi hermano. Solo tenemos el mismo apellido, pero no es mi hermano, es mi amigo”. La pregunta sobre el supuesto lazo familiar con Ángel Correa sorprendió tanto al propio Joaquín como a los presentes en la sala, quienes reaccionaron con incredulidad y cierta incomodidad

El ex Estudiantes de La Plata siguió con la respuesta de forma distendida y se refirió a la posibilidad de enfrentar a varios conocidos del Atlético de Madrid, con quienes compartió vestuario en la selección argentina. Además de Angelito, el delantero mencionó a Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Nahuel Molina, y destacó: “Somos todos de la misma camada que logramos ser campeones de América y encabezamos un lindo proyecto con la Selección. Obvio que ahora van a querer ganar, como nosotros”.

Correa recaló en el Botafogo con el pase en su poder (@Botafogo)

El debut de Joaquín Correa en Botafogo se produce en un contexto de alta expectativa para el club, que disputará el Grupo B del Mundial de Clubes. El equipo brasileño enfrentará primero a Seattle Sounders este domingo a las 23 (hora Argentina), luego se medirá con París Saint-Germain el jueves a las 22, y cerrará la fase de grupos ante el equipo Colchonero de Diego Cholo Simeone el lunes 23 de junio a las 16.

El arribo de Correa a Botafogo forma parte de una serie de incorporaciones de alto perfil para el club carioca. Junto al Tucu, se sumaron al plantel jugadores como Christian Loor y Arthur Cabral. A estos también se unió Álvaro Montoro, juvenil de 18 años que llegó desde Vélez Sarsfield a cambio de una cifra aproximada de 9 millones de dólares.

“Estoy muy agradecido por la bienvenida, muy feliz. Estoy muy ansioso de comenzar a jugar. Antes de empezar, como dije, estoy feliz por el comienzo de esta sociedad y de mis compañeros. Para mí es un reto muy importante empezar aquí. Estoy ansioso, me hace mucha ilusión. Estoy deseando jugar mi primer partido”, comentó el futbolista en su presentación.

Al igual que Joaquín, Ángel Correa está buscando una salida del Atlético de Madrid (REUTERS/Ana Beltran)

De hecho, lo hizo en un correcto portugués, algo que sorprendió a los periodistas que estaban presentes en la sala. “Tengo muchos amigos portugueses y muchos amigos brasileños. En estos diez años en Europa, he conocido a muchos brasileños de los que me he hecho amigo. Así que, un poco de portunhol aquí”, contestó entre risas.

El traspaso de Correa al Botafogo de Brasil supone su regreso al fútbol sudamericano tras marcharse en el año 2015 a la Sampdoria desde Estudiantes de La Plata. Inmediatamente, emigró al Sevilla de España, aunque en 2018 volvió a Italia para vestir la camiseta de la Lazio. A base de un notable rendimiento, el Inter de Milan lo fichó en el 2021. Después de una cesión al Olympique de Marsella de Francia, el argentino jugó una última temporada en el elenco Nerazzurri antes de ser traspasado al Fogao.

También cuenta con una trayectoria con la selección argentina, donde disputó 19 partidos y anotó 4 goles, además de consagrarse campeón de la Copa América 2021. Vale recordar que el delantero no pudo estar presente en el Mundial de Qatar 2022 debido a una lesión de último momento que lo dejó fuera de la lista definitiva. Esta ausencia representó un golpe para el futbolista, quien ahora busca relanzar su carrera en el fútbol brasileño.