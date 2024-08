La dedicatoria de Luis Suárez al futbolista uruguayo Juan Izquierdo tras marcar el primer gol del Inter Miami ante Cincinnati

El jugador de las Garzas le mandó un cariñoso mensaje al futbolista de Nacional que está internado

Luis Suárez tuvo un gesto de apoyo y solidaridad para su compatriota Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional de Uruguay que se encuentra internado en Brasil tras sufrir una arritmia cardíaca en el partido ante San Pablo de Copa Libertadores.

El delantero de Inter Miami convirtió un doblete ante Cincinnati en el encuentro correspondiente a la MLS y en su festejo del 1-0 se levantó la camiseta rosada para mostrar ante las cámaras otra remera con la leyenda “Fuerza Juan”, en alusión a la situación delicada de salud en la que se encuentra Izquierdo.

En el transcurso del sábado, la esposa de Juan Izquierdo publicó un mensaje a través del Instagram del defensor de 27 años e invitó a una cadena de oración para pedir por la recuperación del futbolista de Nacional: “Hola, soy Selena, la mujer de Juanma. Por favor recen por él, oren, manden fuerza y buena energía”.

El caso de Izquierdo conmovió al mundo del fútbol sudamericano y más aún tras conocerse los detalles de su vida personal, con un hijo de apenas una semana de vida. “Juanma nos necesita, sé que el es muy querido y todos estamos deseando que pase este momento. En casa lo espera su hijita de dos años y su hijito de 8 días. Él tiene mucho por vivir. Por favor recen por él”, fue el mensaje de su esposa Selena, quien además compartió fotos de Juan con sus hijos e insistió: “Te estamos esperando Juanma. Por favor recen por esta familia por favor”.

Luis Suárez se levantó su camiseta para mostrar un mensaje de apoyo a Juan Izquierdo

En la tarde de ayer, Sandra y Nelson Izquierdo, padres del futbolista, llegaron a San Pablo tras recibir la alarmante noticia sobre la salud de su hijo. Sebastián Eguren, manager del club, los esperaba en el hall del hotel Sheraton, donde se produjo un emotivo encuentro marcado por abrazos y lágrimas. Acompañados por el cuerpo técnico y dirigentes, los padres de Izquierdo se sentaron a recibir información del médico del club, Álvaro Arsuaga, respecto a la condición de su hijo, según detalló el diario uruguayo El País.

El futbolista está internado en el área de cuidados intensivos, sedado y con un estado de salud aún muy delicado. El fin de semana se presenta crucial para determinar la condición neurológica, según aportó el citado periódico. Durante las últimas horas se le realizó un estudio para examinar cuál es su estado actual, ya que “la preocupación de los médicos radica en las posibles secuelas que pueda llegar a tener en caso de lograr recuperarse”, detallaron en este medio.

El partido que afrontaron San Pablo y Nacional en el Estadio Morumbí quedó en un segundo plano tras lo sucedido con el futbolista uruguayo Juan Izquierdo. Cuando restaban siete minutos para el final, el defensor se desplomó en el centro de la cancha y fue trasladado inmediatamente en ambulancia al Hospital Albert Einstein, en Brasil.

Alrededor de las 17 horas de este sábado, los doctores de dicho hospital Marcos Vinicius Tadao Fujino (neurólogo), Carlos Vicente Serrano Junior (cardiólogo) y Miguel Cendoroglo Neto (director médico) actualizaron la situación con un boletín médico que fue difundido por el Club Nacional: “El paciente Juan Manuel Izquierdo Viana fue admitido en el Hospital Israelita Albert Einstein el 22 de agosto de 2024, a las 20:55, en paro cardíaco, de inicio indeterminado, secundario a una arritmia. El hospital inició inmediatamente maniobras de resucitación cardiopulmonar, incluyendo el procedimiento de desfibrilación, habiendo el paciente recuperado la circulación espontánea. Desde entonces, Juan está internado en la Univdad de Terapia Intensiva, sedado, en ventilación mecánica y bajo cuidados intensivos neurológicos”.

El mensaje de la esposa de Juan Izquierdo en las redes sociales pidiendo una cadena de oración para el futbolista uruguayo que pelea por su vida

En las horas posteriores el partido, el presidente del Bolso, Alejandro Balbi, habló con la radio uruguaya Sport 890 donde brindó detalles sobre el estado de salud: “Juan ahora está sedado y tiene que esperar que la sedación surta su efecto, se retire, y ahí empezar las evaluaciones de todo tipo, las neurológicas, las cardíacas, las toráxicas. Juan perdió el conocimiento, ahora está sedado. Por lo que nos dicen los médicos, seguramente va a llevar unos días, no sabemos cuántos. No sólo ver las eventuales secuelas que Juan pudo haber tenido desde el punto de vista físico sino también los motivos, las causas del episodio cardíaco. Fue una arritmia, una alteración al funcionamiento cardíaco. Creo que tenemos unos cuantos días más acá”.

El mandatario señaló que varios de los referentes del plantel permanecerán en Brasil para estar al lado del futbolista, al mismo tiempo que contó que su esposa no podrá viajar porque fue madre en las últimas horas: “Hablamos con su señora, que fue mamá hace pocos días, el sábado, con lo cual no puede viajar por su bebé. Van a venir los padres de Juan mañana, su representante... Se imaginarán que fueron horas difíciles para todos”. Y agregó sobre los jugadores: “Tuvimos una conversación telefónica con el plantel. La mayoría se van a quedar a acompañarlo, pero es algo bastante engorroso que una delegación de 50 personas se quedara cuando todos sabemos que quieren aportar, pero acá en el hospital no dejan entrar acompañantes”.