Rafael Nadal sembró dudas con respecto a su futuro: “Es una gran opción de que sea mi último Roland Garros”

Rafael Nadal se prepara para su estreno en Roland Garros (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Rafael Nadal, uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos, compartió sus reflexiones sobre su futuro durante una rueda de prensa este sábado en Roland Garros, justo antes de su debut programado para el lunes contra Alexander Zverev.

Durante la conferencia, el español reveló que existe “una gran opción de que sea mi último Roland Garros, pero no lo puedo decir al cien por cien. No quiero cerrarme la puerta. Este sitio es mágico para mí”. Nadal, quien ha estado entrenando intensamente en las pistas del torneo desde el lunes, expresó que no quiere tener “la sensación de intentarlo solo una semana” y permanecer con la duda sobre su rendimiento tras dos años de inactividad y lesiones recurrentes.

El tenista español subrayó que, aunque se siente diferente respecto a ediciones anteriores, la experiencia le indica que “hay opciones de que esto vuelva a pasar”, refiriéndose a posibles nuevas lesiones. Rafa ha estado practicando con diversos rivales, incluyendo a Sebastian Korda, Stan Wawrinka, Mariano Navone y Holger Rune. En los enfrentamientos con estos ‘sparrings’, Nadal ha salido victorioso en todos los sets, destacando especialmente en el último encuentro con Rune, donde el marcador fue de 7-5 y 2-0 en favor del español en una hora y media de juego en la Suzanne Lenglen.

Justamente sobre estas prácticas comentó: “Me dice que no estoy tan lejos. No soy una persona que se suela engañar, soy crítico conmigo mismo. Pero estoy siendo competitivo contra gente buena e importante. La pena es que estamos muy cerca ya y ha pasado durante muy poco tiempo. Es la primera semana que juego pensando en la pelota y en poco más. He estado mucho tiempo pensando en qué movimiento puedo hacer y cuál no. En Roma lo intenté sin poder y mentalmente te va minando”.

“Llevo dos años sin jugar y me he vuelto a lesionar. A lo mejor me vuelvo a lesionar y diría que no vale la pena”, comentó Nadal sobre sus recientes contratiempos físicos. La incertidumbre sobre su capacidad para competir al máximo nivel es una preocupación constante para él, especialmente en un escenario tan emblemático como Roland Garros, donde ha cosechado múltiples triunfos a lo largo de su carrera.

Nadal, de 37 años, no ocultó su afecto por el torneo parisino. “No quiero quedarme con la duda”, enfatizó, añadiendo que su deseo es competir completamente y no limitarse a una preparación de corta duración.

Al convertirse en el epicentro de una conferencia de prensa con gran asistencia, la declaración de Nadal sobre su posible último Roland Garros plantea una interrogante significativa sobre el futuro de uno de los iconos del tenis moderno. El tenista español, conocido por su tenacidad y espíritu competitivo, se encuentra en una encrucijada profesional y personal, enfrentando las demandas físicas del deporte y su deseo de cerrarlo con dignidad: “Hoy lo siento un poco distinto”, subrayó.

“Estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo porque no soy cabeza de serie. No sabes si es mala suerte. A priori no es un buen sorteo. Viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma”, analizó sobre su contrincante en el inicio del Grand Slam.