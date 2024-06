Martín Menem habló de las negociaciones en Diputados por la Ley Bases: “Tenemos que respetar las convicciones que tuvimos”

Martín Menem adelantó lo que el Gobierno buscará en la Cámara baja (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado, La Libertad Avanza buscará en Diputados retrotraer algunos de los cambios aplicados la semana pasada. “Tenemos que respetar las convicciones que tuvimos como Cámara de origen”, declaró el titular de Diputados, Martín Menem.

El dirigente riojano apuntó contra el kirchnerismo por no haber respaldado la iniciativa del oficialismo. “El proyecto de Ley Bases tiene casi 400 artículos, ¿Cómo puede entrarle en la cabeza a alguien que la fuerza que fracasó los últimos 20 años no haya visto en esos 400 artículos uno solo para decir que están de acuerdo y acompañar?”, cuestionó. “Quieren que nos vaya mal porque perdieron poder y no están acostumbrados a eso. No les importa la educación, la salud, las inversiones; no es un problema ideológico, es un problema de poder, cuando no lo tienen destruyen, y cuando lo tienen hacen lo que ya vimos que hicieron. Con lo cual nuestra gran misión es terminar con esta historia empobrecedora del kirchnerismo para siempre”, manifestó Menem en declaraciones a LN+.

“Es la reforma más importante de la historia, por escándalo. Toca todos los temas: reforma laboral, moratoria, temas impositivos, hay blanqueo, facultades delegadas, el RIGI...”, destacó sobre la Ley Bases y el paquete fiscal.

En este marco, de cara al tratamiento en Diputados, consideró: “Me cuesta creer que alguien que hace 45 días votó esta ley tenga otra visión con respecto a la misma ley”. Y reafirmó que La Libertad Avanza buscará dar marcha atrás con algunos cambios aplicados en el Senado: “Tenemos que respetar las convicciones que tuvimos como Cámara de origen. Tenemos que ser fiel a nuestras convicciones e ir para adelante con el proyecto”, enfatizó.

Con respecto a los incidentes y las escenas de represión vistas en el Congreso durante el tratamiento de la ley en el recinto, Menem opinó que “a los violentos hay que meterlos presos”. “Ya sabemos cómo se han comportado. No les importa lo que le pase a la Argentina, les importa la propia, lo personal, su cargo”, agregó apuntando al kirchnerismo.

“La Justicia tiene que actuar rápidamente, una cosa es manifestarse pacíficamente y otra cosa es romper la vía pública. Se cagan en el laburo de la gente, son grupos minúsculos que si Dios quiere se van extinguiendo”, continuó el legislador libertario.

Imagen de los incidentes en el Congreso, la semana pasada durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado (Jaime Olivos)

Menem también apuntó contra el senador radical, Martín Lousteau, quien presentó un dictamen propio de la Ley Bases: “Él es parte del fracaso. Pasó por todos los partidos políticos, es el autor de la 125, le dice al gobierno a donde destinar el dinero y cuando tuvo el poder para hacerlo lo hicieron y terminaron mal”.

En principio, el Gobierno transmitió sus intenciones de que la sesión en Diputados sea lo más pronto posible. El cronograma tentativo prevé la firma del dictamen de comisión el martes 25 y la sesión el jueves 27. Menem ratificó este domingo que si no se trata en la última semana de junio, la sesión será en los primeros días de julio.

Menem: “Los salarios se están recuperando frente a la inflación”

En sintonía con el relato oficialista, Martín Menem busca convencer que los salarios están comenzando a recuperar poder adquisitivo frente a la inflación.

El titular de Diputados recordó la desafortunada frase de Alberto Fernández cuando declaró que su Gobierno le había “declarado la guerra” a la inflación. “Perdió por goleada”, señaló el riojano. “Nosotros a 6 meses anunciamos inflación de 4,2% después de haber arrancado en diciembre con el 25% mensual, que corría al 1% diario y que equivaldría al 17 mil por ciento anual”, celebró tergiversando parte de su análisis.

En este marco, aseguró que “los salarios se están recuperando frente a la inflación”. “Desde el momento en que la inflación es más baja que el ajuste de paritaria, proporcionalmente es que el salario se empieza a recuperar”, explicó.

“Se está acomodando la economía”, enfatizó. Y si bien manifestó que “lo ideal sería no tener nada de inflación, obviamente que baja un poco la actividad”. “Tenemos que confiar porque el presidente dijo que iba a terminar con la inflación y acá están los resultados”, concluyó.