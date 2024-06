Martín Fierro de Radio 2024: Cristina Pérez dedicó su premio a las víctimas de la AMIA y a los rehenes de Hamas

"El terrorismo ataca nuestro derecho de ser quiénes somos", sentenció Cristina Pérez durante su discurso en los Martín Fierro de Radio 2024

Cristina Pérez ganó su estatuilla como mejor conductora femenina en radio AM y dedicó su premio a las víctimas de la AMIA y a los rehenes de Hamas. “El terrorismo ataca nuestro derecho de ser quiénes somos”, dijo durante su discurso, después de haber recibido su premio en los Martín Fierro de Radio 2024. Y continuó: “Pido por los que esperan que liberen a los secuestrados por los terroristas en Gaza”.

Las palabras de la periodista sobre el escenario comenzaron haciendo referencia al reciente fallecimiento de su padre Enrique. “Gracias. Mi padre me escuchaba todas las tardes por la radio y es la primera vez que no está. En este Martín Fierro, en este día, se lo dedico a mi padre y a mis hermanos que están sufriendo a mi lado esta pérdida”, inició conmovida.

Y continuó: “Soy muy feliz haciendo radio, los que me conocen en este salón saben que dejo el corazón. Cuando me llamó Marcelo Fígoli, me dijo: ’¿Por qué querés hacer radio?’. Porque soy muy feliz haciendo radio y esa es la causa primera”.

“Fernando Subiratz, por la confianza que me tuviste para llamarme a la mañana cuando yo venía de hacer un programa a la noche; Iván Velasco, querido, gracias por la magia de estos días”, siguió agradeciendo Cristina Pérez, con la emoción a flor de piel.

Cristina Pérez ganó por su labor como conductora femenina en radio AM

“Pensé mucho en lo que significaba esta nominación como mejor conductora y quiero decirles, con todo el corazón, que no hay buenos conductores sin buenos equipos, sin gente que brilla con talento y que con generosidad nos permite guiar una mesa, en la que el destino final es que nuestros oyentes reciban un producto de calidad”, aseguró refiriéndose a su grupo de trabajo que la acompaña todos los días en su programa de radio.

“Soy una agradecida por hacer lo que amo cada día”, arrojó la conductora de “Cristina sin vueltas”, mientras comenzó a mencionar a cada uno de los miembros que integran su equipo. “Están conmigo Sol Durán, mi productora; Maru Capello; en mi mesa está el doctor Sin; Gustavo Bazán; Leticia Funes: gente maravillosa que me hace mejor persona todos los días”, reflexionó.

Y agregó: “La radio es una maestra de la vida, saca lo mejor de todos nosotros. Un silencio puede revelar lo más humano de lo que somos”.

Luego, la periodista dedicó gran parte de su discurso para referirse a las víctimas de la AMIA y a los rehenes de Hamas, y exigió justicia.

“Siempre que tengo la ocasión de recibir un premio, pienso por quién tengo que elevar la voz. Dentro de nada, se cumplen 30 años del atentado a la AMIA. En los escombros de la AMIA, donde a muchos los vi por primera vez porque empezábamos nuestras carreras, descubrimos que el terrorismo ataca nuestro derecho de ser quiénes somos; y no es normal pedir por 30 años justicia”, sentenció.

"El terrorismo ataca nuestro derecho de ser quiénes somos y no es normal pedir por 30 años justicia”, aseguró Cristina Pérez durante su discurso (Prensa Martin Fierro de Radio)

“Se habla mucho de castas estos años, la casta de los impunes pasa demasiado bajo por el radar, contra la casta de los impunes pido hoy. Pido por los familiares de las víctimas de la AMIA y los que esperan que liberen a los secuestrados por los terroristas en Gaza, especialmente por los secuestrados argentinos entre los que hay dos bebitos, Ariel y Kfir Bibas, por ellos”, dijo Cristina Pérez ratificando su pedido frente a todos los presentes.

“Gracias a todos, gracias a Radio Rivadavia que es mi casa donde dejo el alma todos los días, y que resucitó como el ave fénix para hacer radio con todo el corazón y la convicción de hacer periodismo. Gracias”, concluyó la conductora muy emocionada.