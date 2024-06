Emiliano Pinsón emocionó con su discurso en el Martín Fierro de Radio 2024: “Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo”

Discurso de Emiliano Pinsón - Martin Fierro de la Radio 2024 (América)

El galardón al periodismo deportivo es uno de los más esperados en cada Martín Fierro, sea de radio o televisión. En un país en el que el fútbol en particular, y el deporte en general, levantan pasiones de multitudes, cada reconocimiento puede ser pasible de polémica. Pero en la noche de la Rural, en la gala organizada por APTRA, hubo unanimidad en el reconocimiento a Emiliano Pinsón.

Por su trabajo en DSports, Pinsón se llevó la estatuilla al mejor comentarista deportivo, por sobre Sofía Martínez, Fernando Pacini y Martín Liberman. “Hoy Emiliano se lleva mucho más que un Martín Fierro, se lleva el reconocimiento de sus compañeros”, dijo Fer Dente, uno de los conductores, mientras el aplausómetro del Salón Ocre de la entidad agraria llevaba los decibeles a lo más alto.

El periodista, que fue diagnosticado con Parkinson en 2021, empezó su discurso de agradecimiento enfocado en su familia: “Se podrán imaginar que es una noche especial para mí, muy especial. Tendría que agradecer a muchas personas que están acá. Lo primero que quiero decirles a mis hijos Joaquín, Valentín y Victoria, son el motor de mi vida. Paula, vos entendiste todo, y a pesar de estar distanciados, sabes lo que es la familia”, sumó, en mención especial, a su exesposa.

A continuación, hizo un breve repaso por este tiempo en el que cambió su vida. “Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson y, a pesar de todo, hubo mucha gente que confió en mí. Tuve mucho miedo en decirlo, no me animaba, tenía vergüenza, y, sin embargo, hubo gente de la radio que me dijo’ te queremos un programa a la mañana’”, señaló con gratitud. “Quiero remarcar que la gente que tiene un problema neurológico es que todavía tenemos cosas para dar, no hay que borrarnos. Necesitamos ayuda y tenemos que dejar ayudarnos”, añadió.

Emiliano Pinsón emocionó a todos (Prensa Martin Fierro de Radio)

A continuación, Emiliano reveló algunos síntomas de su enfermedad. “No es fácil dejar que te aten los cordones o te corten la comida. Al principio, me daba vergüenza, pero luego entendí que mi vida tenía que ser así”. En el mismo sentido, aseguró que “del Parkinson no se sale solo, se sale con gente, con amigos, con oyentes, con televidentes, con la fuerza que me dan salgo para adelante”.

Siempre mirando hacia lo más profundo de su interior, el histórico periodista de Fox Sports cerró al borde de las lágrimas y se animó a dar un consejo. “No soy valiente, quiero vivir, por eso avanzo, porque el pasado es algo que no puedo arreglar, el futuro no depende de mí sino del ahora, y mi ahora es ser un tipo feliz. Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo. Es lo que le pido a todos ustedes, que piensen en el hoy, no tanto en lo que pasó y digan un ‘te quiero’ porque el amor sana”.

Emiliano Pinsón con su Martín Fierro (Prensa Martin Fierro de Radio)

Emiliano fue diagnosticado en 2021 luego de tener una serie de episodios y realizarse estudios médicos. En julio de 2023 lo contó públicamente y sorprendió a la audiencia. Recibió el cariño de sus seguidores a través de las redes sociales, que se solidarizaron con su situación y muchos, incluso, a partir de su historia, se animaron a contar sus propios problemas de salud a otros. Y en una charla reciente con Teleshow, contó cómo atravesaba el día a día. “Es un poco vivir con el dolor, convivir con el dolor corporal y, por lo menos yo me fui acostumbrando, hay gente que no, por eso le doy un cierto valor a la enfermedad, a estar bien mentalmente y decir uno en lo personal: “¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo evitar? No, pero puedo tratar de pasarlo un poco mejor”.