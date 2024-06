La decisión que tomó Fausto Vera en Corinthians y que preocupa a Boca Juniors

Boca Juniors volvió al triunfo ante Vélez Sarsfield el último viernes y escaló posiciones en la Liga Profesional, que ingresó en etapa de receso por la Copa América. Sin embargo, el Xeneize tendrá un duelo más por delante y será este miércoles en Mendoza, por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Almirante Brown.

Luego sí los jugadores entrarán en un proceso de mini vacaciones, hasta la vuelta en la que el equipo de Diego Martínez se enfocará en los decisivos juegos ante Independiente del Valle por el repechaje de la Copa Sudamericana. En caso de avanzar en la serie, que se llevará a cabo primero en la altura de Ecuador (miércoles 17 de julio ) y luego en la Bombonera (una semana después), enfrentará por los octavos de final al Cruzeiro, con la localía invertida.

Al mismo tiempo, el Consejo de Fútbol continúa afinando el lápiz para concretar los refuerzos necesarios, en especial en la mitad de cancha. Vale recordar que Boca podría sufrir la baja de los cuatro mediocampistas titulares en la Sudamericana: Cristian Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón, por la citación a los Juegos Olímpicos de París, y Pol Fernández, por la suspensión por acumulación de amarillas que le impedirá estar en el primer juego.

Boca Juniors oficializó una oferta por Fausto Vera

El chileno Gary Medel fue el primer refuerzo y entre los apuntados por Riquelme se encuentran Fausto Vera, Tomás Belmonte, Joaquín Pereyra y Alan Velasco. Los primeros dos las negociaciones están encaminadas y recibieron el visto bueno de los propios futbolistas. Y puntualmente por el caso de Fausto Vera, ya le comunicó a su equipo Corinthians que no va a continuar. La dirigencia del Timao no pondría reparos para que esto suceda, ya que el ex futbolista de Argentinos Juniors prácticamente no juega y además necesitan dinero para afrontar varias deudas.

Es por eso que no sorprendió que en las últimas horas no figurara el nombre de Fausto Vera entre los convocados para el duelo de esta tarde del Corinthians ante San Pablo, por la novena fecha del Brasileirao. Sin embargo, en Boca Juniors esta decisión fue tomada como un alerta, ya que el detrás de escena de la ausencia del argentino podría estar relacionada al interés del Atlético Mineiro por contratarlo.

Justamente, el Galo es dirigido por Gabriel Milito, ex entrenador de Fausto Vera en el Bicho de La Paternal. Y según consta en las reglas del fútbol brasileño, si el mediocampista argentino jugaba un partido más superaba el límite permitido para ser transferido a otro club del fútbol local. Ahora, el club puede negociar tanto con elencos del Brasileirao como del exterior, por caso Boca Juniors.

La stories de Fausto Vera en medio del interés de Boca que se volvieron virales

Al margen de esto, desde el Xeneize confían en llegar a un acuerdo y ya enviaron una mejora de la oferta inicial de dos millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Según contaron desde su entorno, Fausto Vera pretende pasar a Boca Juniors, así lo hizo saber semanas atrás con un claro guiño en sus redes sociales, y será cuestión de ajustar los números finales. En caso de no llegar a un final feliz, el jugador se aseguró poder escuchar otras propuestas, incluso del fútbol brasileño.

Las próximas horas serán claves para conocer si Diego Martínez sumará un segundo refuerzo, o incluso tercero, ya que según indicó Diego Monroig en ESPN la llegada de Toto Belmonte está acordada con Toluca de México y este lunes comenzarán a llevar al papel todo lo conversado. ¿Habrá final feliz?