La polémica con Tevez por los arbitrajes llegó a la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA: el mensaje de Chiqui Tapia

El presidente de la AFA, al frente del cónclave

A cuatro fechas del final de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2024, la dirigencia de Primera División, y el Comité Ejecutivo de la AFA, encabezado por Claudio Tapia, se reunieron en el predio de Ezeiza. En cuanto a la élite específicamente hubo dos tópicos centrales, según informó la propia Liga Profesional en la red social X: la organización en los cuartos de final del certamen en curso y la instrumentación del Fair Play Financiero. “El encuentro abarcó diversos temas vinculados a la agenda futbolística, cuestiones de actualidad y asuntos específicos de los clubes que conforman la casa madre”, añadió el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, junto a un paquete de fotos.

Te puede interesar: Claudio Tapia recibió a una comitiva de la FIFA que inspeccionó estadios para el partido inaugural del Mundial 2030

Sin embargo, por más que se trató de un cónclave programado desde febrero, se dio en medio de la efervescencia por las declaraciones de Carlos Tevez tras el polémico arbitraje de Pablo Dóvalo en el empate 2-2 entre Barracas Central e Independiente. Tras dicho encuentro, en el que el Rojo reclamó un penal y la expulsión de Alexis Domínguez por un planchazo a Iván Marcone, Carlitos levantó temperatura. Y la controversia que se generó alrededor de sus declaraciones no pasó inadvertida en el mitín.

“Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo”, soltó entonces el DT, entre varias denuncias, que lo llevaron luego a un enfrentamiento con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, y Maximiliano Levy, prosecretario ejecutivo de la institución y titular de Almirante Brown.

Postal de la reunión llevada a cabo en el complejo de Ezeiza

Este domingo, además, recibió la carta documento por parte de Dóvalo a raíz de su testimonio, pero el ex delantero de Boca, Juventus, Manchester United y City, redobló la apuesta: publicó en redes la intimación y realizó una fuerte denuncia. “Ay, Pablito, Pablito... No hagamos perder tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre”, escribió junto a la imagen.

Te puede interesar: Carlos Tevez publicó la carta documento que le envió el árbitro Pablo Dóvalo y formuló una fuerte denuncia

Pues bien, con todo este entuerto como escenario, hubo mención elíptica al conflicto durante la reunión, en la que Independiente estuvo representado por Carlos Montaña. Tapia tomó la palabra y abrió el juego para saber si alguien quería decir algo. Acto seguido, pidió mesura a la hora de hacer declaraciones porque “pueden incitar a la violencia en un momento sensible para la sociedad”. Y planteó extender el mensaje a los protagonistas, en especial a los entrenadores que “por ahí dirigen hace poquitos partidos, pero después salen a pedir cosas cuando no ganan. Porque cuando ganan no hablan”. Todos inmediatamente pensaron en el Apache.

Fue ahí que Marcelo Achile, vicepresidente de la istitución y titular de Defensores de Belgrano, animador de la Primera Nacional, le manifestó su respaldo en nombre de la categoría. Y otros, como Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación y hombre fuerte de las selecciones nacionales, se expidieron en su cuenta en X (ex Twitter): “En mi carácter de prosecretario, participé de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA. Dirimimos diversas cuestiones sobre la coyuntura y coincidimos en bajar el nivel de hostilidad reinante. Este es el ámbito natural donde los protagonistas del fútbol argentino deben expresarse”, rubricó, en la misma senda.