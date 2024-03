Simeone sufrió una dura eliminación ante el Athletic Bilbao por la Copa del Rey: la burla al DT del Atlético de Madrid

Los hinchas tienen un encono bastante antiguo con el DT del Atlético de Madrid

Cuando parecía que el Atlético de Madrid estaba a un paso de disputar otra final, un histórico del fútbol español se encargó de bajarlo a tierra en una de las peores derrotas del ciclo de Diego Simeone. Luego de eliminar al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, el Colchonero sacó a Sevilla en cuartos y llegaba con el cartel de favorito a la llave contra Athletic Club de Bilbao. La dura goleada de este jueves por 3-0 en San Mamés redondeó el 4-0 en el global para sentenciar la suerte del Cholo.

Te puede interesar: El Athletic destroza al Atlético y se cita con el Mallorca en la final de la Copa del Rey

Los hinchas del ganador se regocijaron en el triunfo con una clara dedicatoria al argentino, mientras el marcador señalaba el resultado final por los goles de los hermanos Nico e Iñaki Williams sumado al restante de Gorka Guruzeta: “Que bote, que bote Simeone”. El ensordecedor grito alzado desde los cuatro costados de la cancha sumó un nuevo capítulo a la conflictiva relación entre los aficionados del País Vasco con el DT, y que se remontan a su etapa como jugador, cuando le propinó un pisotón a Julen Guerrero en 1996.

Ese vínculo recrudeció en la última semana después de que Simeone continúa refiriéndose a la entidad como “el Bilbao”, un término que irrita a los simpatizantes, como así lo expresó el representante institucional del club, Andoni Goikoetxea, en el medio europeo, El Correo: “Lleva los suficientes años en España para saber que esto es el Athletic”. Los seguidores también se hicieron sentir durante el calentamiento del plantel visitante: “Sólo hay un Athletic y es el de Bilbao”.

Te puede interesar: Lautaro Martínez convirtió dos goles en el triunfo del Inter y rompió la barrera de las 100 conquistas en la Serie A de Italia

Más allá de que el conductor no fue consultado por esta situación en específico, sí se refirió al ambiente respirado en el reducto: “Muy similar al del Metropolitano. El estadio es muy cercano, la gente está mucho con su equipo. Siempre fue así, no ha sido en esta ocasión porque estaban cerca de una final. Siempre la afición del Bilbao ha tenido un apoyo fuerte con sus futbolistas y, normalmente, se hacen fuertes en su estadio”.

En conferencia de prensa, enalteció lo hecho por el rival, que el 6 de abril próximo disputará la final contra Mallorca: “Empezamos bien el partido, tuvimos tres situaciones que las pudimos haber resulto un poco mejor. No pudimos. Ellos pudieron en las dos primeras. A partir de ahí, se hizo más difícil. Ellos anduvieron mejor hasta el 3-0. Después, tuvimos la de Memphis (Depay) que sacó el arquero, la de Saúl (Ñíguez) que no entró, las dos de (Rodrigo) Riquelme... Pero nunca pudimos entrar en partido. No tuvimos contundencia, fuimos débiles en defensa. Hay que felicitar al rival y mirar al partido del domingo contra Betis (12:15, hora argentina)”.

Los goles fueron anotados por Nico Williams, Iñaki Williams y Gorka Guruzeta

“Trabajaron muy bien, es un equipo que me gusta. Tienen en el medio gente que trabaja, fuerte, que sostiene bien la pelota, lucha, está compitiendo bien en la Liga y en la Copa del Rey. No mereció ganar en el Metropolitano y hoy fueron mejores que nosotros”, agregó en referencia al encuentro del 1-0 con el único gol de Alex Berenguer de penal en Madrid.

Te puede interesar: Argentina sufrió una goleada ante Estados Unidos en su segunda presentación en la Copa Oro

Uno de los jugadores más críticos en la derrota fue el capitán y símbolo de la institución, Koke: “Es un día duro. En casa tuvimos la oportunidad de ganar, no lo hicimos. Vinimos aquí, lo intentamos y no pudo ser. Le pido disculpas a nuestra gente que vino, a los que estaban en casa y que querían que estuviésemos en una final. Nosotros, igual. Lo intentamos con todos los medios, pero no estuvimos a la altura”.

Diego Simeone intentó bajar un mensaje de tranquilidad después de no haber anotado goles en cuatro de los últimos seis compromisos y acumular tres derrotas consecutivas ante el Athletic Club en la temporada: “Me ocupa mejorar en lo que hablamos: la contundencia en las dos áreas. Cuando padeces de eso, es más difícil sostenerlo porque la realidad pasa dentro de las áreas. Tenemos que ser más fuertes porque tenemos los futbolistas para hacerlo. Hay que tener tranquilidad, el gol va a llegar, confiamos en todos los jugadores que tenemos”.

Por otro lado, el Cholo tocó otros temas en charla con Teledeporte y Vamos. Allí, puntualizó en la ausencia de Antoine Griezmann por lesión: “Hemos jugado partidos sin él, hemos ganado 5-0 con Las Palmas, el otro día 2-2 en Almería, el equipo ha hecho gol. No es la ausencia de Griezmann lo que genera la derrota”. Luego, trazó los objetivos restantes en la temporada tras la dolorosa eliminación: “Una pena que no pudimos hacer este último esfuerzo para llegar a la final, que era lo que queríamos. Ahora, a seguir trabajando para estar entre los cuatro primeros, que es lo que el club quiere”.

Atlético de Madrid se sitúa en el cuarto lugar de La Liga de España con 52 puntos y obtendría el último boleto a la Champions League 2024/25. Posee tres unidades de ventaja sobre el Bilbao (49), que ocupa la quinta colocación en puesto de clasificación a la Europa League.

“La Champions nunca se sabe, es una competición difícil, compleja y que pide siempre contundencia”, concluyó con la mira puesta en la revancha del 13 de marzo contra Inter de Milán, donde está obligado a remontar el 0-1 cosechado en Italia para avanzar a los cuartos de final.