La furiosa respuesta de Andy Murray a un periodista que pidió que se retire del tenis: “¿Manchando mi legado?”

Andy Murray arrastra ocho derrotas en los últimos nueve partidos (REUTERS/Tracey Nearmy) REUTERS

Andy Murray es historia viviente en el mundo del tenis. El ex número 1 del mundo se adueñó de Wimbledon en 2013 para devolverle el título a un representante de Gran Bretaña después de 77 años de sequía, uno de los tres Grand Slams que ganó en su carrera (repitió en el All England Club en 2016 y alzó el US Open 2012), sumado a consagrar a su nación como campeona de la Copa Davis 2015, entre sus más de 40 títulos en el palmarés individual de una leyenda.

Su mejor momento inició la espiral descendente a partir de 2017 por una lesión en la cadera que lo tuvo a maltraer hasta anunciar su retiro en 2019. Su sed de revancha lo empujó a seguir en el circuito y en el último tiempo se ha destacado más por las pálidas que por las alegrías. Esta actualidad motivó una dura columna escrita en la BBC por el reportero Kheredine Idessane, quien invitó a retirarse al 49° del mundo en el corto plazo: “Sin duda, salvaguardar su propia salud mental debe entrar en juego junto con la preservación de su reputación. Si nunca vuelve a golpear otra pelota, su estatus como gran jugador y leyenda del deporte británico ya está asegurado”.

La fuerte columna hace hincapié a los malos resultados del último año, y resalta el hecho de no haber ganado más de dos partidos en ningún torneo desde la caída en sets corridos contra Daniil Medvedev en febrero de 2023 en Doha: “Ha quedado eliminado en la primera ronda de seis de sus últimos siete eventos. En sus últimos nueve partidos, Murray, uno de los mayores competidores en la historia moderna del juego, ha ganado sólo uno. ¿En qué momento seguir adelante con valentía comienza a dañar su legado?”.

Esta última definición estuvo anclada a la respuesta del tenista escocés de 36 años, quien utilizó su perfil oficial en la red social X, seguido por más de 3.500.000 usuarios, para responder esa visión crítica: “¿Manchando mi legado? Hazme un favor. Estoy en un momento terrible ahora mismo, lo reconozco. La mayoría de la gente renunciaría y se rendiría en mi situación ahora mismo. Pero yo no soy la mayoría de la gente y mi mente funciona de manera diferente. No me rendiré. Seguiré luchando y trabajando para ofrecer el rendimiento del que sé que soy capaz”.

La respuesta de Andy Murray a un periodista que dio por terminada su carrera

Vale recordar que Andy Murray debió someterse a una cirugía para la colocación de una prótesis de titanio en su cadera y, en 2021, reveló su calvario en una entrevista para el portal The Standard: “Desde que me pusieron la cadera de metal supe que no iba a ser fácil volver, pero no me esperaba que fuera tan duro. Llevo mucho tiempo entrenando durísimo, pero persisten algunas molestias y cuando llego a la cancha no soy capaz de rendir al nivel que espero. Solo tengo dos opciones: retirarme o seguir intentándolo. Aunque no disfrute tanto como hace años, todavía quiero jugar”.

En este sentido, el bicampeón olímpico en Londres 2012 y Río 2016 en Individuales (ganó otra medalla de plata en dobles mixto en 2012) fue cuestionado por Idessane en la nota periodística: “¿Cuándo el orgullo de un campeón y la negativa a dar marcha atrás ante un desafío hacen más daño que bien?”. “¿Realmente vale la pena todo esto?”, agregó.

Más allá de haber elogiado el título ganado en Queen’s bajo la modalidad de dobles mixto junto a Feliciano López a “nueve meses” de su intervención en la cadera, el periodista volvió al presente para referirse a la derrota en primera ronda del Australian Open en sets corridos contra el argentino Tomás Etcheverry (28° en el ranking ATP): “No es una vergüenza sufrir la derrota a manos de un jugador que va ascendiendo en la clasificación”.

Sin embargo, la eliminación contra Benoit Paire (112) en el estreno del ATP 250 de Montpellier por 2-6, 7-6 (5) y 6-3 fue un punto de inflexión para Kheredine Idessane sobre el futuro de Andy: “¿Cuántos golpes más debería permitirse Murray antes de colgar los guantes de una brillante carrera?”.

Lo cierto es que está lejos de retirarse porque ya manifestó su deseo de asistir a los Juegos Olímpicos, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto próximo en Francia: “Los JJOO son muy especiales para mí, me motivan... Quiero clasificarme y estar en París. Aún quiero ganar, competir y ver cómo de lejos puedo llegar con mi cuerpo”.