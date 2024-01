Giro inesperado sobre el futuro de Ángel Di María: la frase de un directivo de Gremio que resonó en Rosario Central

Ángel Di María de Benfica le da la mano a Samson Baidoo del FC Salzburg después del partido por la fase de grupos de la Champions League (REUTERS/Lisa Leutner)

Ángel Di María es una de las estrellas que podría retornar al fútbol argentino a mediados de año. La ilusión de todo Rosario Central por repatriar al ídolo llegó a la cúspide cuando se conoció la intención del Fideo de no renovar con el Benfica (donde brilla en su segunda etapa con 9 goles en 21 partidos y el título de la Supercopa de Portugal ante el clásico rival Porto con un gol suyo) y apostar por la vuelta. Sin embargo, cuando todo parecía que los destinos volverían a cruzarse, Gremio apareció en el medio y según la prensa brasileña le hizo una jugosa oferta al campeón del mundo con la selección argentina.

De inmediato aparecieron las dudas porque no se puede desconocer el poderío económico del fútbol brasileño. Al parecer, no habría de qué preocuparse porque el propio Di María habría rechazado la oferta con un mensaje contundente: “Si regresara a Sudamérica, sería a Rosario Central”. Esto fue lo que expresó un dirigente del elenco de Porto Alegre que tentó a Di María. Se trata del vicepresidente Antonio Brum, quien confirmó que hubo un diálogo con el agente del rosarino pero que su respuesta fue terminante.

“Pensábamos que íbamos a perder a Luis Suárez. Hubo altibajos en esa negociación. Y luego fuimos a buscar un reemplazo, alguien que pudiera cumplir técnicamente y que tuviera un gran nombre para el proyecto de marketing”, explicó el directivo en diálogo con Um Assado Para. “En ese momento, Di María estaba libre y efectivamente nos pusimos en contacto. Escuchamos a su representante decir que si regresara a Sudamérica, sería a Rosario Central. Con nosotros no hay nada, no creemos falsas expectativas. Me sorprendería ver a este jugador en Brasil”, respondió con firmeza Brum.

Todo Rosario Central sueña con el regreso de Ángel Di María (Fotobaires)

Este interés de Gremio se produjo cuando Ángel Di María se desvinculó de la Juventus y terminó acordando su incorporación al Benfica de Portugal. Pese a ello, la intención no habría cambiado y el entorno del Fideo sostiene que sus ganas de retirarse en el Canalla están intactas. Antes, disputará la Copa América, que será su último certamen con la camiseta de la selección argentina, y luego sí podría llegar como jugador libre al equipo de sus amores Rosario Central.

Mientras tanto, en el club rosarino lo esperan y ya ponen todo en condiciones para recibirlo como se merece. “La idea del presidente Gonzalo Belloso siempre fue tener un club preparado para cuando venga (Di María). Poner a Rosario Central en el lugar que tiene que tener e ir mejorando. Tenemos lo del estadio, también hay obras en la ciudad deportiva. Todos estos movimientos significan que vamos creciendo”, expresó, a modo de anticipo, días atrás el entrenador Miguel Ángel Russo.

Di María debutó profesionalmente en Rosario Central en 2005 y dos años más tarde fue vendido al Benfica a cambio de más de 8 millones de dólares. Tras tres temporadas, Real Madrid compró su ficha en 33 millones. Además, Fideo brilló en otros clubes como el Manchester United, PSG y Juventus. ¿Tendrá una última función en el Canalla?