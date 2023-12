Como Neymar, Messi será la cara de uno de los cruceros más lujosos del mundo: cuánto costará viajar 7 días y sus principales atracciones

Lionel Messi estará presente en la inauguración de un crucero

El futbolista argentino, Lionel Messi, coronado como campeón del mundo a finales del 2022, será el rostro del lanzamiento de Icon of the Seas, el nuevo barco insignia de la prestigiosa línea de cruceros Royal Caribbean International, reconocida por ser una de las más innovadoras en el sector turístico. Este anuncio surge como parte de una estrategia de asociación entre la compañía de cruceros y el Inter Miami CF, club de fútbol en el que Messi desempeña un papel clave y del cual Royal Caribbean es socio principal y socio vacacional oficial.

A bordo del mayor crucero del mundo, Messi será homenajeado como el “Icon of Icon of the Seas” y se espera que participe en la ceremonia de bautizo, un evento exclusivo programado para enero de 2024 y que se llevará a cabo en Miami. Esta alianza no solo es un reconocimiento a la trayectoria deportiva del astro argentino, sino que también señala un punto de inflexión para la industria de los cruceros, asociando el nombre de un deportista de talla internacional con el lanzamiento de una embarcación revolucionaria.

“Me siento emocionado y honrado de unirme a la familia Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas. El barco redefine las vacaciones familiares con características increíbles nunca antes vistas, todas diseñadas para crear recuerdos duraderos”, señaló Lionel Messi.

La presencia de Messi en la celebración simboliza una bendición para esta nueva nave, su tripulación y los millones de familias que navegarán en ella, prometiendo ser escenario de historias y recuerdos inolvidables en los años por venir. “Como parte de una larga tradición marítima, Messi participará en la emblemática celebración del bautizo del Icon. Como el “Icon of Icon” tendrá el honor de otorgar protección al nuevo barco, a su tripulación y a los millones de familias a bordo que, a lo largo de los próximos años, construirán recuerdos para toda la vida”, detalló el comunicado oficial de la empresa.

Así es el crucero que inaugurará Messi

El Icon of the Seas prometen que marcará un antes y un después en la experiencia de los cruceros con 28 posibilidades distintas de alojamiento. Navegará en circuitos de siete noches por destinos caribeños que incluyen ciudades como Philipsburg en St. Maarten, Costa Maya y Cozumel en México, y Charlotte Amalie en St. Thomas, con una jornada de relajación en CocoCay, isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas.

El viaje inaugural se realizará el 27 de enero desde el puerto de Miami, con itinerarios semanales cada sábado. La nave no solo se destaca por su envergadura, sino también por su moderna tecnología y amenidades, como seis toboganes acuáticos, siete piscinas, nueve jacuzzis, 20 cubiertas y 2805 camarotes.

Como pionero en sostenibilidad, Icon of the Seas también es el primer barco de la flota que incorporará tecnología de pila de combustible y utilizará Gas Natural Licuado (GNL), el cual es considerado como el más limpio de los combustibles marinos. Los precios de esta experiencia única parten desde los USD 1600 por una estadía de siete noches, pudiendo alcanzar los USD 7400 en la categoría Royal Loft Suite.

Ricardo Amaral, CEO de R11 Travel, distribuidor exclusivo de Royal Caribbean, declaró: “Con gran entusiasmo compartimos esta emocionante noticia sobre el nombramiento de Messi como ícono oficial de Icon of the Seas, que está a punto de transformar las vacaciones familiares. Messi, al ser el futbolista más premiado de la historia, personifica la excelencia y la búsqueda constante de innovación, valores que reflejan plenamente la experiencia que ofrece Icon of the Seas”.

“Tanto si se entiende ‘vacaciones en familia’ como una escapada familiar, en pareja o con amigos, todo el mundo podrá crear recuerdos y vivir experiencias a su manera cada día con la completa variedad de Icon que incluye tantas novedades como el siguiente nivel de algunos de los favoritos en sus ocho vecindarios. Cada uno de ellos es un destino en sí mismo repleto de experiencias, espectáculos en directo, restaurantes, bares y mucho más”, remarcó el comunicado.

Lionel Messi estará presente en la inauguración de un crucero

La embarcación cuenta con múltiples atracciones

Messi se convirtió en la cara del crucero

Se trata de un convenio comercial entre la línea de cruceros y el Inter Miami

La embarcación saldrá de puerto el 27 de enero

El crucero cuenta con nueve jacuzzis