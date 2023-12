Los 4 jugadores de River Plate que Gustavo Costas le pidió a Víctor Blanco para reforzar a Racing

Gustavo Costas asumió en Racing con la misión de llevar a la Academia a pelear por un título internacional. Y la Copa Sudamericana se presenta como el máximo objetivo para el 2024. Para formar a un equipo competitivo, el ex defensor central sabe que hay sectores puntuales a reforzar y en el listado de posibles incorporaciones que le pasó a Víctor Blanco aparecieron nombres que acapararon la atención de los hinchas.

En diálogo con TyC Sports, el estratega con pasado en la selección boliviana reconoció que le pidió a las autoridades del club que pregunten por Miguel Borja, el delantero colombiano de River Plate, una posibilidad que fue descartada de inmediato por parte de la entidad de Núñez. En cambio, como alternativa surgió el nombre de José Manuel López, el ex Lanús que en la actualidad se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

“Al presidente Víctor Blanco le pedí tres defensores, un volante central, un nueve y un extremo, así como un arquero”, advirtió el DT. Y la figura de Augusto Batalla se instaló en los pasillos del Cilindro porque debe solucionar su permanencia en San Lorenzo. “Pasando a los nombres propios, aclarando que le dimos cinco jugadores por puesto para que haya opciones, Borja está en esa lista de refuerzos para el ataque y Emmanuel Mammana (también de River) para la defensa”, detalló el ídolo académico.

Y siguiendo con ex jugadores del Millonario, el entrenador destacó a otro colombiano como “Juan Fernando Quintero, que si está bien es el plus que tiene el equipo, el que hace la diferencia. Y lo mismo con (su compatriota) Roger Martínez, que también puede jugar como nueve, pero que se siente más cómodo tirándose atrás, como media punta”. Otro de los aspectos que analizó la Mascota del Racing campeón del mundo de 1967 se basó en la continuidad de Emiliano Vecchio: “Demostró su calidad hasta cuando no estaba bien físicamente. Por eso hay que ponerlo 10 puntos, porque nos puede dar muchísimo. Y lo mismo pasa con Leonel Miranda, al que ojalá podamos recuperarlo”.

Otro de los referentes que tiene un futuro incierto es Leonardo Sigali, el capitán que aún tiene contrato con la institución, pero podría emigrar al exterior si llegara alguna oferta tentadora. “Él y Gabriel Arias fueron silbaron en los últimos partidos y los empezaron a criticar mucho, algo que me dolió muchísimo, pero vamos a revertir eso”, concluyó.

Por otro, Matías Bergara va camino a convertirse en la primera incorporación. El joven de 19 años podría llegar a la institución de Avellaneda a cambio de 500 mil dólares por el cincuenta por ciento del pase. Las negociaciones entre las autoridades de ambos clubes se profundizarán una vez que asuman la nueva Comisión Directiva del Torito de Mataderos, con Juan Ángel Guerra, en la presidencia. Con respecto a la defensa, los futbolistas que interesan para sumarse al equipo de Costas son Mammana y David Martínez, ambos de River.

El DT también tiene la intención de reforzar el plantel en la zona media del campo para cubrir la salida de Aníbal Moreno (llamó personalmente para tentar a Bruno Zuculini) y un número nueve luego de la confirmación de que Maximiliano Romero no será tenido en cuenta para la próxima temporada. Además del ex PSV, los otros jugadores que son considerados como prescindibles por el técnico académico son Nicolás Oroz, Nicolás Reniero y el arquero Matías Tagliamonte.