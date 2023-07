Su dura infancia, el recuerdo de su padre antes de la operación que marcó su vida y el sueño por cumplir: las confesiones de Ángel Correa

Ángel Correa durante el Mundial de Qatar (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ángel Correa es uno de los 26 futbolistas que quedaron en la historia del fútbol argentino el pasado 18 de diciembre de 2022. Aquella noche en el estadio Lusail, en Qatar, la Selección se consagró por tercera vez campeona del mundo tras vencer en una dramática definición a Francia en los penales.

El delantero, que desde hace ocho temporadas milita en el Atlético de Madrid, contó que durante sus vacaciones tras el final de la temporada, aprovechó a visitar el barrio Las Flores en Rosario, donde creció. “Ahora tuve la oportunidad de ir a Argentina, volver. Necesitaba eso. Extrañaba vivir las cosas que vivía de chico, volver al barrio. Así que fui para allá para recordar todo eso y volver a recargar fuerzas para arrancar un año fuerte”, dijo Angelito en una extensa charla con el diario Marca, de España.

Tras ser consultado sobre cómo sigue la vida en el lugar donde dio sus primeros pasos, Correa fue contundente. “Sigue igual de complicado, pero necesitaba ir a ver a mi abuela, a ver la canchita en la que jugaba en la plaza cuando era chico. Necesitaba volver a sentir eso y la verdad que me hizo muy bien”, explicó el atacante de 28 años.

Acto seguido, el futbolista que deslumbró a todos en su aparición con la camiseta de San Lorenzo, recordó cómo fue su época de niño en medio de las carencias que sufría en su lugar de residencia y el impactó que causó en él la muerte de su padre.

“Recuerdo siempre que iba a jugar ahí con mis amigos, que nos pasábamos horas jugando en la calle y también tengo siempre la imagen de mi papá que pasaba siempre caminando y me veía jugar. Tengo la posibilidad de recordar eso porque lo perdí cuando tenía diez años, pero por suerte tengo buena memoria y lo recuerdo así”, contó.

Correa, que siempre le agradeció al Aleti porque gracias a su contratación su familia pudo mejorar su calidad de vida, recordó lo que fue hacerse cargo de la familia a los 10 años y tener que conseguir dinero para vivir y poder alimentar a sus 10 hermanos. ¿Cómo hacía? Jugaba al fútbol por dinero.

“En ese momento no lo pensaba, no me daba cuenta, era inocente. Lo que tenía claro era que lo poco que me pagaban por jugar a la pelota se lo daba a mi mamá para que ayudara a dar de comer a mis hermanos, que éramos diez. Eso me daba felicidad por ayudar a mi mamá y a mis hermanos”, expresó el futbolista que también fue parte de la conquista de la selección argentina en la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en el mítico Maracaná.

Correa celebra junto a Messi el título de la Selección en el Mundial (REUTERS/Lee Smith)

Tras ser consultado sobre cómo logró evitar la delincuencia y hacerse adicto a las drogas, Angelito no dio vueltas en su explicación. “Es difícil, pero está en cada uno saber lo que se quiere hacer. Desde muy chico quería ser futbolista y cada vez que estaba en el barrio y veía que algunos amigos hacían cosas malas o que no me llamaban la atención me iba enseguida a mi casa, yo sólo quería jugar a la pelota para ayudar a mi familia”.

La historia marca que, una vez que el Atlético de Madrid se hizo de su pase, el argentino se sorprendió cuando le detectaron un tumor benigno en el corazón por el que tuvo que ser operado. ¿Cómo atravesó esa experiencia siendo tan joven? “Fue muy duro, con 18 años. Llegar por primera vez a Europa, nunca había viajado para acá. Fue un golpe muy duro encontrarme eso en la revisión médica, pero por suerte salió todo bien, pude entrenar y sentirme futbolista a los pocos meses. Sólo tengo palabras de agradecimiento al Atlético que se encargó de todo y de la operación para ayudarme a salir adelante”, dijo.

Más allá de eso, Angelito contó en qué personas pensó tras la operación. “En ese tiempo todavía era muy reciente la pérdida de mi papá y de mi hermano, la verdad que lo tomé de esa manera si me tenía que ir: ‘si sale todo mal, me voy con mi papá, que lo extraño mucho y así si sale todo bien quiero volver a ser futbolista’. Lo único que pensaba era en esas dos cosas”.

Por último, Correa dejó en claro cuál es el título que quiere ganar después de festejar el Mundial con la selección argentina. “Cuando empecé en San Lorenzo mi ilusión era ganar la Libertadores y tuve la suerte de que la ganáramos por primera vez. Y ahora tengo mi sueño siendo futbolista del Atlético, que es ganar la Champions. Ojalá pueda tener la oportunidad de ayudar a conseguirlo porque sería también algo que le falta al club y que es el sueño que tenemos todos los atléticos. Ojalá que antes de que me vaya lo podamos conseguir”.

