Dolor en la selección argentina: murió la madre de Ángel Correa tras luchar contra una larga enfermedad

Ángel Correa fue el principal ausente en la práctica de este jueves en el Atlético de Madrid por “motivos personales” que no habían sido precisados. El paso de las horas confirmó el fallecimiento de su madre, Marcela Martínez, luego de luchar por tres años contra una larga enfermedad. Desde el inicio del tratamiento, el jugador la había llevado a su casa para mantenerse a su lado durante este difícil momento.

Te puede interesar: El golazo de Ángel Correa en Atlético de Madrid y la celebración de Dybala en la Roma con dedicatoria a un compañero de la Scaloneta

El futbolista había comunicado el deterioro en su salud el 26 de marzo de 2020 dentro de sus redes oficiales con una imagen de ambos rapados sumado a una emotiva frase: “No hay tregua para tu enemigo en el campo de batalla. Pueden tocar tu cuerpo, pero tu alma es intocable, aunque desgarren tu carne, tu fe es inquebrantable. No te robarán quien eres, tú espíritu es más fuerte. Esta guerra la tienes ganada. Sos nuestra guerrera. Te amamos mamá”. Giovanni Simeone y Luciano Vietto fueron solo algunos de los colegas que se solidarizaron con él a través de distintas respuestas en esa publicación.

A 13 días de cumplirse el tercer aniversario de ese posteo, el campeón del mundo con la selección argentina contó detalles de esa relación en charla con Goal: “Mi madre es la persona más importante de mi vida. Sin duda. Tanto mi madre como mis hijas son muy importantes. Toda mi familia. Nuestra fuerza es nuestra Marcela, mi madre. A pesar de que lleva ya tres años luchando contra el cáncer, sigue con nosotros, luchando contra esa enfermedad, luchando cada día. Mi madre me llena de orgullo y la llenamos de fuerza para que siga viviendo”.

El mensaje de Ángel Correa sobre la enfermedad de su madre

Cabe recordar que Correa ya había perdido a su padre durante su infancia y dos de sus hermanos también fallecieron en los últimos años. En una entrevista anterior con el diario El País, recordó cuál era su influencia en el ámbito familiar: “Yo llevaba el dinero a casa. El ingreso que tenía por jugar al fútbol era lo único que llegaba a mi casa para poder comer mis hermanos, mi mamá o yo. Tenía un representante que me daba un sueldo y yo se lo daba a mi madre, que era la que lo manejaba”.

Entre los mensajes de condolencias para su hijo pródigo, San Lorenzo se anticipó al Colchonero: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Marcela Martínez, madre de nuestro querido Ángel Correa. Acompañamos a Angelito y a toda su familia en este momento de tanto dolor. ¡Siempre junto a vos, campeón! ¡Mucha fuerza!”.

Las condolencias de San Lorenzo por el fallecimiento de la madre de Ángel Correa

Más allá de que el aspecto futbolístico quedó en un segundo plano, aún se desconoce si será parte del viaje hacia Vallecas para enfrentarse este domingo al Rayo Vallecano por la fecha 28 de la Liga de España o será preservado por Diego Simeone para poder desarrollar el respectivo duelo. Su estadía en la capital española comenzó en 2015, pero tampoco estuvo exento de facilidades, ya que una anomalía cardíaca en la revisión médica obligó su paso por el quirófano y la incertidumbre por su carrera: “Antes de operarme decía que lo único que quería era volver a jugar al fútbol. No tenía miedo de si me iba a morir, quería que saliera todo bien porque otra cosa que jugar al fútbol no sabía hacer”.

Con más de 360 partidos con el Rojiblanco, Correa es una de las piezas ofensivas más importantes del equipo y su participación fue vital en el último cruce ante Real Betis para celebrar su primera década como profesional desde su estreno oficial. Tras ingresar desde el banco, el hombre de 28 años desparramó a cuatro rivales y definió cruzado para delirar a los fanáticos en el Estadio Metropolitano durante el domingo pasado. Así lo festejó el protagonista principal del triunfo en su perfil de Instagram: “Hermosa forma de festejar mis 10 años de debut. Gracias afición por el cálido recibimiento”.

Seguir leyendo: