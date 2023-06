La inédita revelación de Tony Hawk sobre el truco que cambió su carrera: “Estaba considerando seriamente dejar el skate”

Tony Hawk es sinónimo de skate. Su figura ha popularizado al deporte de la patineta en Estados Unidos y en el mundo y gran parte se debe a lo que logró hace 24 años, cuando durante una prueba en los X Games consiguió hacer un truco que varios especialistas calificaban de “imposible”. Ahora, ya retirado de la competición, rememoró lo ocurrido en aquella jornada y contó detalles de lo que se esforzó para conseguirlo.

Te puede interesar: Horas decisivas para el futuro de Mbappé: la impactante cifra por la que el Real Madrid le compraría el pase al PSG

En una entrevista para el canal de Youtube Storied, el norteamericano habló sobre el 900, el giro que logró antes que nadie y que cambió su vida: “¿Dónde estaría si no fuera por ese truco? Eternamente frustrado”, reveló. “Estaba considerando seriamente en retirarme de la competencia de skate en 1999. Era como ‘que alguien lo logre de una maldita vez’”.

Para entender sus palabras hay que remontarse a la década del 90. En ese entonces, los mejores patinadores del mundo trabajaban para lograr el 900 –dos vueltas y media en el aire–, pero el desafío parecía imposible: “Éramos unos pocos intentándolo y nadie lo conseguía. En cualquier momento recibiría una llamada de que alguien ya lo había hecho”.

Te puede interesar: Gerard Piqué reveló la suma millonaria que le reclama a la Federación Internacional de Tenis

Es que la primera vez que lo intentó fue en 1987 y desde entonces no se detuvo, pese a que, por ejemplo, la revista Transworld escribió en un artículo que ya había evidencia suficiente para afirmar que la maniobra era imposible de realizar. Más de 10 años de frustración lo llevaron a pensar en el retiro, sobre todo porque sabía que quien lo lograra, iba a conseguir un nivel de fama inusitado para el deporte de la patineta.

Fue así que llegó junio de 1999 y durante la prueba del Best Trick (mejor truco), lo intentó ante las cámaras. “No escuchaba al público ni al speaker, mi cara ya muestra la batalla interna que estaba viviendo, me dije que o lo lograba o me iba en ambulancia”. Y lo consiguió.

Depsués de varias caídas, Hawk pudo completar el 900 y desató la locura: “Esa noche demuestra también la camaradería del skate. Me apoyaron todos, me invitaban a seguir probando, me animaban... esto no pasa en ningún otro deporte. La gente vio lo que los skaters somos capaces de hacer”. Y agregó: “Hay mucha gente que me dice que empezó a patinar después de ver eso y en los siguientes X Games, es el mayor legado que puedo dejar”.

Te puede interesar: La trascendental decisión que Manchester United tomaría con Alejandro Garnacho y podría revolucionar la Premier League

La noticia no sólo dio la vuelta al mundo a través de los noticieros de la época, sino que además un par de meses después se lanzó el Tony Hawk’s Pro Skater, videojuego sensación que marcó una era de jóvenes y adolescentes que se fascinaron con el mundo de las patinetas. Fue así que el deportista norteamericano saltó a la fama de una manera que jamás había ocurrido en ese deporte y hasta el día de hoy todos recuerdan sus hazañas, incluso pese a que el 900 ya fue superado: en 2021 un brasileño hizo el primer 1080. Pero parece que nadie logrará trascender tanto como Hawk.

Seguir leyendo: