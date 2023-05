La Selección Sub 20 arrancó la preparación para el Mundial: Mascherano reveló por qué decidió seguir en el cargo y elogió a Valentín Barco

Mascherano encabezó el primer entrenamiento de los juveniles de cara al Mundial (@afaseleccion)

La Selección Sub 20 dirigida por Javier Mascherano realizó su primer entrenamiento de cara al Mundial que se jugará en la Argentina del 20 de mayo al 11 de junio. En el predio de la AFA y a puertas cerradas, la mayor parte del plantel comenzó con sus trabajos preparatorios, ya que restan cinco futbolistas que aún no pudieron sumarse por los compromisos con sus clubes a nivel local e internacional. El equipo Albiceleste asoma como uno de los candidatos y buscará hacerse fuerte de local para conseguir su séptima consagración en la categoría.

Mascherano y su cuerpo técnico trabajan contrarreloj ya que sus conducidos jugarán en el primer día del certamen ante Uzbekistán en Santiago del Estero. El ex volante no tuvo disponible a todo el plantel ya que Agustín Giay, uno de los capitanes, Ignacio Miramón y Tomas Avilés, se sumarán a la concentración después de los partidos que jugaron con San Lorenzo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing, respectivamente, en el cierre de la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol.

Mientras que los “europeos” que restan sumarse son Luka Romero (Lazio de Italia) Valentin Carboni (Inter de Italia), Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal), y Matias Soulé (Juventus de Italia). Se espera que este martes estén los 21 jugadores en el entrenamiento que tendrá los 15 minutos finales abierto a los medios. Cabe recordar que el Jefecito no podrá contar con Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, quienes no fueron cedidos por sus clubes.

Los entrenamientos son diarios y este jueves tendrán su primer encuentro amistoso preparatorio que será ante República Dominicana en el predio de Ezeiza, Lionel Andrés Messi, que sería transmitido vía streaming oficial de la AFA. Luego hay un cronograma armado para los ensayos y la actividad previa terminará con el debut en el Mundial.

El equipo debutará el sábado 20 de mayo ante Uzbekistán en Santiago del Estero (@afaseleccion)

Luego de la primera jornada, Mascherano habló y reveló por qué decidió continuar en el cargo y analizó al plantel que conduce. “Tuve charlas con el presidente (Claudio Tapia), con Bernardo Romeo, el coordinador de las juveniles, y con el Gringo Scaloni. Estaba en un proceso de replantearme algunas cosas y que se juegue en la Argentina precipitó mi decisión de continuar. Pero también era consciente de que los entrenadores dependemos de los resultados y en el Sudamericano no nos fue como esperábamos. También quise que la gente que toma las decisiones en la AFA considerara trabajar con quienes quieran si tenían otras personas en mente”, contó en diálogo con TyC Sports.

“Tenemos muy buenos jugadores en varios países y eso hace ilusionar. La idea de Argentina es la de siempre, ser protagonistas y lograr el beneficio del equipo. Eso es lo que ha conseguido la Selección ya sea a nivel mayores como en juveniles”, destacó sobre los jugadores que tiene a cargo y de las expectativas.

Sobre las bajas de Garnacho, Paz y Buonanotte, sostuvo que “más allá de que no pudieron estar en la lista final contamos con muy buenos jugadores de jerarquía y los chicos que terminamos llamando tienen una muy buena actualidad”.

“El entrenador de la selección Sub 20 es un acompañante de los chicos y nosotros desde nuestro lugar tenemos que potenciarlos para que ellos puedan afianzarse. Como seleccionador de la Sub 20 te queda corta la semana porque no competís el fin de semana y cuando te llega la competencia es todo muy rápido. Pero es el lugar que tocó y lo disfruto mucho. Hoy no encuentro mejor lugar para trabajar. Tuve la suerte de que la gente que está por encima de mío me eligió”, indicó respecto de su rol.

Si bien faltan algunos "europeos", los juveniles comenzaron su preparación (@afaseleccion)

En tanto que, de Valentín Barco, explicó por qué no lo citó para el Sudamericano y elogió al futbolista de Boca Juniors: “Estuvo en unos cuantos amistosos y la no convocatoria al Sudamericano fue porque tuvo una lesión importante en su pie y estuvo mucho tiempo sin jugar. Volvimos de L’Alcudia a finales de agosto y hasta finales de temporada no había jugado, salvo el Superclásico de Reserva. Lo hablamos con él y le dijimos que el club no tenía nada y que necesitábamos jugadores que estén en ritmo para poder jugar cada menos de 48 horas. Es un jugador diferente”.

El Mundial Sub 20 tiene seis grupos de 24 equipos. La Argentina fue campeona en seis oportunidades, Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007. Pese a ser eliminada en la primera ronda del último Sudamericano jugado en Colombia, al ser organizador del torneo consiguió su pasaje para la 23° edición del certamen que se jugó por primera vez en 1977.

En tanto que hay mucha expectativa por poder ver a los juveniles y las entradas se venderán de forma virtual, pero aún no se sabe cuál será la plataforma que las comercializará. Esta semana habrá novedades al respecto. Además, las provincias que son sedes le propusieron un acuerdo a la FIFA para que los tickets tengan un costo estimado de entre 2.000 y 4.000 pesos, y que con el abono de un solo boleto se permita presenciar los dos encuentros que se jueguen en un mismo estadio.

