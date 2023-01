Los números que dejó Thauvin en su efímero paso por Tigres

8 goles y 5 asistencias son los números que dejó Florian dentro del fútbol mexicano

Después de tres torneos con los Tigres, el ariete galo, Florian Thauvin, se despidió con más penas que glorias de la Liga MX, pues a pesar de haber llegado con todo el cartel de ser un campeón mundial, a duras penas logró marcar ocho anotaciones y repartir cinco asistencias con el conjunto regiomontano, además de nunca haberse consolidado en el cuadro titular bajo la gestión de Miguel “Piojo” Herrera.

Como crónica de un suceso anunciado, el atacante francés Florian Thauvin, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, fue el futbolista sacrificado por parte de la directiva de los Tigres de la UANL, para poder abrir una plaza de extranjero y así poder registrar al delantero argentino, Nicolás Ibáñez para el presente certamen del fútbol mexicano.

¡PARA RECORDAR! 🤩🤩



Un día como hoy, pero de hace 4 años, la selección francesa ganaba el mundial de Rusia 2018. Dentro de los campeones: Florian Thauvin, actual figura de los Tigres.#LaVozDelFutbol pic.twitter.com/3JJJP7z2h4 — W Deportes (@deportesWRADIO) July 15, 2022

Fue a través de un boletín de prensa difundido el viernes 20 de enero, cuando los “Incomparables” anunciaron la partida del ex delantero del Olympique de Marsella, futbolista que a su vez, tenía el más alto valor dentro del balompié mexicano al estar tasado en 10,8 millones de dólares. De igual manera era el atleta con mayor sueldo de toda la Liga MX, con un ingreso de 5.5 MDD anuales. (104 millones, 500 mil pesos).

Con la llegada de Diego Cocca al banquillo “auriazul”, aunado al fichaje de Ibáñez, la directiva le notificó al extremo galo que la relación con el, había llegado a su fin. Aunado a liberar una buena cantidad de dinero en la chequera, el oriundo de Orléans se quedó lejos de las expectativas y ni siquiera se ganó un lugar en el cuadro titular del equipo de regio.

Se va Florian Thauvin de Tigres, el fracaso mas grande en la historia del fútbol Mexicano



El campeón del mundo estuvo 2 años en Mexico en los cuales no ganó nada y vino a dar más pena que gloria. pic.twitter.com/xOjqaSiUTX — Sanc Ardilla ElNorte (@SancardillaNort) January 19, 2023

En 38 partidos, Thauvin, que llegó a los felinos por recomendación de su compatriota André-Pierre Gignac, marcó ocho goles y dio cinco asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas y dos rojas, siendo su primera expulsión justo en su primer partido oficial con el club. Con su salida, los Tigres liberaron la plaza de extranjero que necesitaban para registrar al actual campeón de goleo de la Liga MX.

Si se hace la conversión con base a las anotaciones y asistencias que dejó (13 colaboraciones de gol) y tomando en cuenta el año y medio que estuvo en la institución mexicana, Thauvin cobró un total de 156 millones de pesos. Siendo poco fructuosa su estadía en Nuevo León, se puede concluir que cobró alrededor de 12 millones de pesos por cada gol en el que colaboró.

Como ya se mencionó, Thauvin llegó al balompié mexicano con un gran cartel, pues podía presumir en su currículum el haber sido parte de la plantilla campeona del mundo con Francia en Rusia 2018. realmente no fue un hombre importante o trascendental para Didier Deschamps, pues sólo jugó un encuentro en el mundial, donde entró de cambio en el duelo ante Argentina dentro de los octavos de final.

Ya es oficial.



El delantero francés, Florian Thauvin, campeón mundial en Rusia 2018, es nuevo jugador de @TigresOficial. El contrato sería por 5 años y llegaría tras finalizar contrato con @OM_Espanol



pic.twitter.com/tbqyIjpe7p — Santiago Puente (@santipuente) May 7, 2021

En su momento, el ex atacante del Marsella señaló la prioridad que le dio a los Tigres por encima de otros clubes en Europa. “Mi futuro era estar en el AC Milan, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Liga de Campeones. Tenían importantes jugadores para extender. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más”, mencionó para Canal Plus Francia.

Ya estando en territorio mexicano y siendo el jugador a seguir con los Tigres, Florian Thauvin resaltó en una entrevista para L’Equipe su buena calidad de vida en el norte del país y la pasión que se vive por el fútbol azteca.

