El argentino Francisco Moreno ganó en cuatriciclos y quiere dar el golpe en el Rally Dakar

Francisco Moreno fue segundo en 2022 y ahora es el principal candidato argentino en cuatriciclos (DPPI)

(Desde Arabia Saudita) Se cumplió un tercio del Rally Dakar en Arabia Saudita y la carrera sigue mostrando su dureza, lo que genera movimientos en los vencedores de parciales y el mendocino Francisco Moreno ganó su primera etapa en la edición 2023 en cuatriciclos y se mantiene segundo en la clasificación general. El otro argentino destacado sigue siendo Kevin Benavides, tercero en motos luego de culminar octavo este jueves.

Moreno se caracteriza por un estilo de conducción conservador, pero que desde su primera incursión en la carrera más dura del mundo le trajo buenos resultados al punto que el año pasado terminó segundo. En esta oportunidad con su Yamaha fue el que mejor hizo las cosas en una jornada en la que peleó palmo a palmo con sus rivales, el francés Alexandre Giroud y los otros dos argentinos que están adelante, Manuel Andújar y Pablo Copetti, todos corredores de Yamaha.

“Pude imponer un buen ritmo hasta la primera parte y alcanzar a los otros competidores. Contento después de un trago amargo que tuve en la entrada, donde me fui tarde del enlace, largué un poco de atrás, pero después fui a mi ritmo”, contó el de Tupungato a la llegada al campamento de Ha’il.

“Es uno de los grandes objetivos poder llevarme una etapa. El año pasado me había llevado la etapa 12. Me gustó la de hoy porque pude andar mucho en la arena y me sirvió el entrenamiento para poder rendir hoy”, indicó el cuyano luego de la jornada que tuvo 373 kilómetros de velocidad cronometrada.

“Llevamos cinco etapas y fueron todas durísimas con condiciones durísimas, al principio con piedras, con calor, después pasamos a la lluvia, entre ayer y hoy mucho frío, mucha arena, pero esto es el Dakar y para eso estamos acá”, agregó.

“Falta mucho y todavía no hay que dormirse en los laureles. Todavía es muy temprano y ni siquiera llegamos a la mitad de la carrera. Quedan un montón de días y etapas. Los días son muy largos. Mañana serán unos 800 kilómetros”, concluyó Francisco, que está a 39 minutos de Giroud en el global de la clasificación.

"Hacer nuestra carrera", "Objetivos", "Regular", los mensajes que tiene Francisco Moreno en su cuatriciclos. Son las bases de la conducción de Moreno

En tanto que Kevin Benavides (KTM) fue uno de los que se complicó con la navegación en las dos ruedas y perdió tiempo. “No fue mi mejor etapa en el día de hoy. Veníamos bien, pero en el kilómetro 191, siguiendo las huellas de otros pilotos, los de adelante perdieron el rumbo y cuando intenté compensar el tiempo no podía encontrar el punto de control que estaba adelante. Ahí empecé a dar un par de vueltas, unos tres o cuatro kilómetros de más, hasta que perdí un par de minutos importantes”, reconoció el salteño.

“Lo importante es seguir sumando día a día. Hasta ahora vengo tranquilo, tratando de dar lo mejor posible. Aguantando, empujando desde donde puedo. Vamos cinco días y con los pro y sus contras por ahora estoy conforme con mi balance”, agregó el ganador de 2021 que está a 5 minutos del líder de la general, el estadounidense Syler Howes (Husqvarna). El tramo de hoy fue ganado por el francés Adrien Van Bereven (Honda).

En autos se impuso Nasser Al-Attiyah (Toyota), quien se consolidó como ganador en la nómina global. Detrás llegaron los Audi del español Carlos Sainz y del francés Stéphane Peterhansel.

En UTV (vehículos areneros) en los prototipos venció el estadounidense Seth Quintero (BRP). El belga Guillaume De Mevius (Grallyteam) fue cuarto y manda en la general. En los vehículos de serie preparados, la T4, se impuso el lituano Rokas Baciuska (Can Am). El portugués Rodrigo Luppi de Oliveira (Can Am) fue quinto y sigue arriba en la general.

En camiones, el checo Ales Loprais (Praga) festejó en la etapa y sigue mirando a todos desde arriba tras cinco etapas.

Kevin Benavides continúa tercero en la general de motos (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El resto de los argentinos según sus posiciones en la etapa y en la general:

Motos: Luciano Benavides (Husqvarna), 12° y 10°. Franco Caimi (Hero), 24° y 14°. Stefano Caimi (Hero), 31° y 27°.

Autos: Sebastián Halpern (Mini), 15° y 24°. Juan Cruz Yacopini (Toyota), 16° y 13°.

Cuatriciclos: Pablo Copetti, 2° y 4°. Manuel Andújar, 8° y 5°. Alejandro Fantoni, 11° y 12°. Carlos Verza, 12° y 11°.

UTV: En la T3, David Zille (Can Am) 8° y 27°. En la T4, Jeremías González Ferioli (Can Am), 10° y 7°. Nicolás Cavigliasso (Can Am), 13° y 32°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 22° y 16°. Ramón Núñez (Can Am), 38° y 30°.

Por último, por fuertes lluvias se inundó el campamento de Al Duwadimi que iba a ser el próximo epicentro y se va directamente a Riad. La etapa 6 (este viernes Ha’il-Riad) será reducida en 100 kilómetros y tendrá una extensión de 367 km (aprox.) y terminará en Riad. El sábado se llevará a cabo el recorrido pautado inicialmente para la etapa 8 (Al Duwadimi-Riad). Una vez finalizada esta especial, si las condiciones meteorológicas son favorables, la caravana se desplazará hasta el vivac (campamento) de Al Duwadimi, pero ya estará instalado Riad. Para la actividad del domingo dependerá de cómo evolucione el clima.

