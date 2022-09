El mensaje motivador de Marcelo Gallardo a los periodistas que cubren River Plate al terminar la conferencia de prensa

Marcelo Gallardo intentó levantar el ánimo de los presentes una vez finalizada la conferencia de prensa

River Plate volvió a sufrir un nuevo mazazo tras la caída ante Boca Juniors en el Superclásico. Los de Núñez cayeron por 2 a 1 en el Monumental ante Banfield por los goles de Alejandro Cabrera y Julián Palacios (el colombiano Miguel Borja había puesto la igualdad transitoria) y quedaron relegados en la carrera por el título de la Liga Profesional.

A la espera de los compromisos de Atlético Tucumán (recibe a Talleres de Córdoba) y Gimnasia y Esgrima de La Plata (local ante Arsenal de Sarandí), y a ocho partidos de la finalización del campeonato, el Millonario quedó en la octava colocación con 29 unidades, seis menos que el Xeneize, el nuevo líder del certamen.

Una vez finalizada la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo le envió un claro mensaje a los periodistas que se encontraban presentes en el Antonio Vespucio Liberti. “Muchas caras largas veo por acá. Sonrían, ¡vamos, ey! Dejen de tener esa cara de culo, ¡vamos, eh”, manifestó Napoleón, buscando la reacción de los comunicadores que cubren el día a día de River Plate. El mensaje lo envió fuera de micrófono, pero el periodista Juan Cortese, que cubre la actualidad del Millonario para TyC Sports, lo reprodujo en sus redes sociales.

Estas palabras van en una línea similar a las que esbozó el entrenador ante los micrófonos, donde aprovechó la oportunidad para respaldar públicamente a sus dirigidos pese al irregular momento de sus futbolistas. “Vengo acá a proteger y respaldar jugadores, darles confianza a los que no están en su mejor nivel para que traten de encontrarlo. No vengo acá a decir ‘algunos jugadores no entienden mi mensaje’. Eso no va a pasar. Algunos procesos son normales, algunos más rápidos, otros más lentos e hice menciones de jugadores que terminaron siendo importantes. Dependerá del tiempo y de atravesar las dificultades. Es fácil despotricar con algunos malos resultados, con dos o tres malos partidos y mal funcionamiento. Yo no veo otra cosa, pero de ahí a dramatizar, no. Estamos en un año de mucha irregularidad y hay que atravesarlo. Estamos a un mes y medio con muchos partidos y hay que seguir preparándose y después veremos. Lejos de cortar cabezas porque el club mira hacia el futuro, ese es el enfoque, mirar siempre hacia adelante”, comentó.

* La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo

“Soy una persona optimista que cree en el trabajo y las metodologías cuando se trabaja con ese convencimiento, los jugadores las asimilan y las hacen propias. No tengo dudas de que esos procesos a la larga terminan dando resultado. Sino hubiese sido muy difícil que yo me sostenga durante más de ocho años en River. Y han pasado muchos jugadores. Esa pregunta quizá venga con alguna duda tuya (en referencia al periodista que le preguntó). Pero yo no tengo dudas de que los procesos a veces llevan tiempo y estoy convencido de que dan resultado. Si no, no me hubiese podido sostener. ¿Cómo me sostengo en un mismo club con la misma exigencia sin saber que hay procesos naturales que se cumplen? Los jugadores que fueron llegando no me conocían y fueron creciendo. El concepto es el mismo, no lo veo como algo que se desconozca. Para un DT el desafío es formar buenos equipos y buenos funcionamientos, todo el tiempo. Si no fuera un desafío, estaría de paso”, concluyó.

El próximo compromiso de River Plate será el domingo 18 de septiembre, desde las 15.30, ante San Lorenzo (27 unidades) en el Nuevo Gasómetro. El siguiente fin de semana será local ante Talleres de Córdoba y el miércoles 28 de septiembre disputará los cuartos de final de la Copa Argentina ante Patronato de Paraná (si avanza en la próxima ronda podría verse las caras con Boca Juniors).

