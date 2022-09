Marcelo Gallardo hizo una fuerte autocrítica tras una nueva derrota de River Plate y defendió al plantel: “Estamos lejos de cortar cabezas”

El análisis de Marcelo Gallardo luego de la derrota de River Plate ante Banfield.

Luego de la derrota de River Plate 2-1 ante Banfield en el Estadio Monumental, el entrenador millonario Marcelo Gallardo analizó lo ocurrido y también el presente de su equipo. Reconoció “el año irregular que tiene su equipo”, pero aclaró que está “lejos de cortar cabezas”. Y se tiene fe para poder cortar esta “racha negativa”, como definió.

“Si tengo que hablar sobre el partido, que es lo que cuenta, es ser reiterativo de lo irregulares que fuimos durante el año y no pudimos salir de esa irregularidad que no nos permitió crecer como equipo, y esa irregularidad con las dos derrotas consecutivas lo convirtieron en racha negativa”, aseguró en la conferencia de prensa.

River Plate reaccionó luego del primer tanto de Banfield y generó muchas llegadas. La falta de puntería y la gran actuación del arquero Facundo Cambeses le impidieron poder marcar más goles aparte del empate transitorio. El segundo grito del Taladro llegó luego de un saque lateral y el Muñeco admitió el error de su equipo en ese momento, pero entiende que su el Millonario igual hizo un buen partido.

“No jugamos mal, cometimos dos errores que nos costaron caro, sobre todo el segundo gol que fue una jugada aislada de un lateral. Después del gol teníamos el envión y la energía a favor para tener claridad, para buscar el resultado y eso nos jugó una mala pasada. Es un partido difícil de explicar, pero no es para dramatizar. Por lo menos yo, quizá afuera quieran hacerlo, es el año que estamos viviendo, un año irregular en el que no nos encontramos como equipo y es mi responsabilidad porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de conformar un buen equipo y ser confiables”, aseguró.

El gesto paternal hacia sus jugadores a los que respaldó luego del partido

En tanto que volvió a insistir en el respaldo a sus jugadores: “Vengo acá a proteger y respaldar jugadores, darles confianza a los que no están en su mejor nivel para que traten de encontrarlo. No vengo acá a decir ‘algunos jugadores no entienden mi mensaje’. Eso no va a pasar. Algunos procesos son normales, algunos más rápidos, otros más lentos e hice menciones de jugadores que terminaron siendo importantes. Dependerá del tiempo y de atravesar las dificultades. Es fácil despotricar con algunos malos resultados, con dos o tres malos partidos y mal funcionamiento. Yo no veo otra cosa, pero de ahí a dramatizar, no. Estamos en un año de mucha irregularidad y hay que atravesarlo. Estamos a un mes y medio con muchos partidos y hay que seguir preparándose y después veremos. Lejos de cortar cabezas porque el club mira hacia el futuro, ese es el enfoque, mirar siempre hacia adelante”.

Y afirmó que no tiene dudas de sus metodología de trabajo y de los tiempos necesarios para conseguir resultados: “No dudo de eso. Soy una persona optimista que cree en el trabajo y las metodologías cuando se trabaja con ese convencimiento, los jugadores las asimilan y las hacen propias. No tengo dudas ee que esos procesos a la larga terminan dando resultado. Sino hubiese sido muy difícil que yo me sostenga durante más de ocho años en River. Y han pasado muchos jugadores. Esa pregunta quizá venga con alguna duda tuya (en referencia al periodista que le preguntó). Pero yo no tengo dudas de que los procesos a veces llevan tiempo y estoy convencido de que dan resultado. Si no, no me hubiese podido sostener. ¿Cómo me sostengo en un mismo club con la misma exigencia sin saber que hay procesos naturales que se cumplen? Los jugadores que fueron llegando no me conocían y fueron creciendo. El concepto es el mismo, no lo veo como algo que se desconozca. Para un DT el desafío es formar buenos equipos y buenos funcionamientos, todo el tiempo. Si no fuera un desafío, estaría de paso”.

Los mejores momentos del partido disputado en el Estadio Monumental

MÁS FRASES DE GALLARDO

Mal momento. “Sería injusto hablar en más de ocho años de un mal momento porque hemos tenido malos momentos y malas rachas. A todos los transitamos con convencimiento de que lo único que importa es trabajar sobre lo que hacemos y los fuimos atravesando. Hubo muchos malos momentos y también buenos. Es injusto decir que es el peor, pero es un año de muchas irregularidades”.

Agradecimiento a la gente. “Es un juego, se trata de eso, de mantener convicciones, trabajar, acompañar el proceso negativo, no esconderse, protegernos para salir y fortalecernos de los malos resultados, sin dramatizar de más y quiero ser puntualmente agradecido con la gente, con el hincha de River, más allá de la bronca y la desilusión. Acompaña, sostiene y sentimos que va a ser más fácil salir en lugar de que se convierta en un ambiente negativo, de reproches, esos círculos terminan siendo viciosos. Quiero agradecerle a la gente por su acompañamiento, aguante y sostén en estos momentos de irregularidad”.

Gallardo saluda al público millonario y le agradeció por la banca al equipo

Rivales. “Cuando el rival te hace un gol eleva su estado emocional, empieza a defender con mayor garra, solidez, se cierra más. Cuando arrancan los partidos no podemos marcar la diferencia y no hacemos el gol que nos permita manejar los partidos con mayor calidad. Y cuando te hacen un gol, los rivales se cierran y cuestan más. Arrancamos bien, con buena dinámica de pases, pero no pudimos dar el último pase, Banfield marcó un gol difícil, lindo, Cabrera agarró una volea afuera del área. No perdimos la calma, el equipo insistió, lo empatamos y no duró nada por una jugada aislada que es un error propio y lo pagás caro. El equipo no se volvió loco ni tiró la toalla. El segundo gol fue un error propio que lo pagás caro. Y los últimos 10 minutos, cuando tenés que salir a buscar, se hizo confuso”.

Pelea del torneo. “Tenemos que seguir sumando porque en este campeonato irregular puede pasar cualquier cosa, sumar por la tabla anual y enfocarnos en los partidos que vienen, primero San Lorenzo, y buscar ese partido que nos saque de la racha negativa. Mirar hacia adelante es no claudicar, mirar hacia adelante es seguir insistiendo. Mientras el campeonato nos dé chances vamos a seguir peleando”.

Aliendro. “Lo único que deseo es que Rodrigo se ponga bien y pueda recuperarse de una buena manera. Ese es el deseo”.

Convicción. “Lo importante de estos ocho años es mantener el convencimiento en lo que hacés y seguir trabajando sobre lo que hacés. Fuimos atravesando malos momentos en estos ocho años, que hubo varios, pero también hubo muchos buenos momentos. Es injusto decir ‘este año es’, sí es uno de los más irregulares”.

Año irregular. “Hicimos una muy buena primera fase de Libertadores, pero después de ser uno de los tres mejores equipos, no pasamos los octavos de final. Y en el torneo local estamos en un calendario comprimido, tuvimos ausencias, las vamos a tener ahora y no es excusa. Lo sabíamos. No dramatizo. Intento transmitir que nos duele perder y no tener esa funcionalidad del equipo y duele más cuando la gente acompaña. Lamentablemente en el fútbol hay procesos irregularidades. Decirlo no está mal, reconocerlo no está mal, pero no estamos para dramatizar. Estamos para asumir el momento y mirar para adelante. Y dentro del convencimiento, tengo que proteger a los míos. Uno entiende que la crítica existe, pero no nos podemos permitir que nos invada y nos quite energía, que tiene que estar en cómo salir adelante. Esa es mi manera de conducir”.

SEGUIR LEYENDO