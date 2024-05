El comando de campaña de Nicolás Maduro profundiza las grietas de la pugna interna con Diosdado Cabello

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sonríen en público pero tras bastidores libran una feroz guerra por el poder

Está tan inseguro y su reelección tan lejana que Nicolás Maduro no solo dejó de segundo a Diosdado Cabello en la coordinación general del Comando de Campaña, sino que jugó cerrado con personas allegadas a él, a su hijo Nicolás Ernesto y a Cilia Flores. Hubo varios elementos relevantes, pero el más delicado es que al 1x10 le agregaron 1x5, que responde a la defensa del voto y sin duda a grupos de choque, según revela a Infobae un ex integrante del equipo electoral. Maduro no quiere errores y menos cuando su popularidad va en caída libre frente a la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia, impulsado por María Corina Machado.

Ese 1x5 jamás se había creado. Maduro tenía que designar a alguien para hacer el trabajo de choque y nombra a Diosdado en la Maquinaria Electoral, con uno que le responde, el ex gobernador y diputado Francisco José Ameliach Orta.

También a dos agitadores como Williams José Benavides Rondón y Henry Armando Parra, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión arbitraria, hace meses les adjudicó las tarjetas del Movimiento Tupamaro y del Partido Comunista de Venezuela (PCV), respectivamente.

Pero Maduro se aseguró de no dejar a Diosdado solo en esa pequeña cancha y le mete en el equipo al diputado Pedro José Infante Aparicio, uno de sus hombres tan incondicionales, que en la casa del padre del diputado fue donde Nicolás se ocultó durante el golpe del 11 de abril de 2002.

El equipo de organización, con Pedro Infante al frente, seguido de Gustavo Villapol y los últimos cinco son subalternos de Infante

La elección del Comando de Campaña no solo revela la enorme grieta de desconfianza que Maduro tiene contra Cabello, sino la ausencia de nombres como América Valentina Pérez Dávila “América Valiente”, segunda vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien funciona en equipo con Genesis Garvet y Grecia Colmenarez, como cuadro cerrado de Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Pedro Infante. Tampoco se atrevió a dejar en manos de los gobernadores su campaña.

Los ojos de Hugo Chávez fueron cambiados por los de Cilia Flores, porque no solo estará en la coordinación central, sino que también es la jefa de estrategia electoral. Será la responsable de enamorar, motivar y convencer para que cada voto del domingo 28 de julio sea para su esposo.

Junto a ella estará el ministro de Comunicación e Información, Freddy Alfred Nazareth Ñáñez Contreras. Dos jefes de partidos de la alianza con el PSUV, la diputada Carolina del Valle Cestari, incondicional amiga de Cilia. También, la diputada Ilenia Rosa Medina Carrasco a quien el TSJ impuso en el Partido Patria para Todos (PPT), y el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica.

Diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, el ministro de Comunicación Freddy Alfred Nazareth Ñáñez Contreras, y las diputadas Carolina del Valle Cestari e Ileania Rosa Medina Carrasco

Además, Mario Silva García “El Bachiller Marginal”, conductor del programa La Hojilla que transmite VTV, logró posicionarse en la revolución bolivariana por su nivel de sumisión a la dictadura cubana enviando reportes contra Diosdado, Maduro, Cilia y otros tantos de la revolución y por ello sale del aire su programa, y regresó años más tarde, pero sin la popularidad de antes, cuando contaba con el material suministrado por el ahora fallecido Juan Almeida “Hacker 33″.

Entre los no incluidos está la diputada Tania Valentina Díaz, directora de la escuela de comunicaciones que funciona en la sede que Diosdado Cabello le quitó al diario El Nacional. Tampoco está la diputada Rodbexa Mercedes Poleo Vidoza, a quien identifican como hija política predilecta de Diosdado.

Rodbexa Poleo, Pedro Infante, Diosdado Cabello, el diputado Rafael Enrique Ramos Olivares, Hugbel Rafael Roa Carucci y el gobernador Rafael Lacava

Es Jorge el elegido

Maduro apura el paso y convoca a los de mayor confianza para que le aseguren la reelección. “Venezuela Nuestra” es el nombre del comando de campaña conformado por la Revolución Bolivariana para las elecciones del próximo 28 de julio.

Es la tercera vez que Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, coordina los ejes centrales de la campaña que incluye: una secretaría, vocerías principales, estrategia electoral, relaciones internacionales, alianzas, partidos afines al PSUV, giras, eventos, generaciones en revolución, maquinaria electoral, defensa del voto y comunicaciones.

Rodríguez Gómez, como Coordinador General, tendrá bajo su cargo a Diosdado Cabello, Héctor Vicente Rodríguez Castro, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, el militar y exgobernador Luis Ramón Reyes Reyes, Nahum Jephte Fernández Molina y Cilia Adela Flores de Maduro.

El actual presidente de la Asamblea Nacional y responsable de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV, fue el responsable en 2012 del comando Carabobo y logró que el entonces candidato Nicolás Maduro obtuviera un 50,61% de los votos frente a un 49,12% de su más cercano adversario.

Jorge Rodríguez compartiendo el poder con los Maduro-Flores

En el 2018 fue ratificado en la conducción de la campaña “Simón Bolívar” y con la abstención de la Oposición, Maduro es reelegido, en una campaña que fue convocada por la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el 67,84% de los votos.

En esas dos campañas mencionada el común denominador fueron los ojos del fallecido expresidente Hugo Rafael Chávez Frías y su firma sobre el color rojo. Ahora queda atrás una de las estrategias del ahora fallecido William Rafael Lara, uno de los creadores de la simbología electoral del Movimiento Quinta República y luego PSUV.

Esta campaña, encomendada a Jorge Rodríguez es el mayor desafío en 25 años de gobierno, entre amenazas, inhabilitaciones, partidos confiscados, infundadas conspiraciones para cometer magnicidio señalando a voces críticas al régimen. Aunado a eso, la multiplicidad del rostro de Nicolás Maduro en el tarjetón y el rostro sonriente de un Hugo Chávez tricolor, marcan las líneas del comando de campaña Venezuela Nuestra.

Génesis Josef Garvett Romero, Grecia Elymar Colmenares Santander y América Valentina Pérez Dávila "América Valiente"

Maduro se blinda

Como Maduro no quiere sorpresas, se blinda con los Rodríguez y seleccionaron a 18 diputados distribuidos en distintas tareas dentro del comando de campaña. Por su juventud y gran afinidad con Nicolás Ernesto Maduro Guerra, destacan las diputadas Vanesa Yuneth Montero López, Grecia Elymar Colmenares Santander y Génesis Josef Garvett Romero.

De las gobernaciones no hay ni una sola ficha de Diosdado Cabello. En la anterior elección presidencial, los gobernadores eran jefes de campaña en sus regiones, pero esta vez optaron por el círculo más cerrado: Víctor José Clark Boscán (Falcón), Luis José Marcano Salazar (Bolívar), Rafael Alejandro Lacava Evangelista (Carabobo), José Alejandro Terán (La Guaira) y Héctor Vicente Rodríguez Castro (Miranda).

Curiosamente descartaron al gobernador de Yaracuy, Julio César León Heredia, el creador de la Red de Articulación y Acción Socio Política, un mecanismo usado para el control social que en otrora le había resultado al partido de gobierno.

También de los ministerios llamaron para el cónclave. Aunque solo fueron favorecidos cuatro, resalta la presencia de Gabriela Servilia Jiménez Ramírez, ministra de Ciencia y Tecnología, quién además es parte de la comisión para los acuerdos de Barbados y allegada a la pareja presidencial. Hay dos viceministros y dos embajadores: uno ante la ONU y otro de México.

Entre Luis Ramón Reyes Reyes, María Cristina Iglesias y Marlene Yadira Córdova se reparten las tareas para desempolvar su experiencia en campañas anteriores con Hugo Chávez y la estrategia de las patrullas Bolívar 200. El primero desde el comando central y las dos últimas desde generaciones en revolución, una dinámica que nació este año con Nicolás Maduro como candidato a la reelección.

Desempolvaron de antiguas campañas a Luis Ramón Reyes Reyes, María Cristina Iglesias y Marlene Yadira Córdova

Lo curioso es que es un método que busca reavivar el amor por el fallecido presidente Hugo Chávez, pero su hermano Adán Chávez y la exministra María Iris Varela Rangel esta vez no fueron tomados en cuenta, como sí ocurrió en años anteriores.

Para Héctor Rodríguez la dinámica electoral no es nueva y seguirá tratando de unir en la diversidad. De allí nació el Partido Ecológico que lidera el exministro Herick Rangel y miembro del comando de campaña. Igualmente el Movimiento Futuro con el propósito de agrupar a distintos movimientos sociales que no están identificados con el PSUV.

El gobernador Rodríguez está entre los siete del comando central y en las alianzas, secundado por la jefa del Frente Francisco de Miranda y exalcaldesa de Carcasas, Erika del Valle Farías Peña y de Didalco Antonio Bolívar Graterol, presidente del partido Podemos y señalado como un articulador de varias organizaciones.

Los únicos gobernadores del comando Héctor Rodríguez Castro y Rafael Lacava Evangelista, arriba; los tres de abajo son Luis Marcano Salazar, Víctor Clark Boscán y José Alejandro Terán

Guerra sucia también

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro Guerra serán los encargados de la interlocución internacional. Lo acompañarán los amigos del hijo del mandatario; Rodolfo Antonio Crespo Grismaldo y Rander Ismael Peña Ramírez. No entró el diputado Fidel Alejandro Madroñero González ni María Carolina Chávez González.

Uno de los temas que más preocupa al comando son las giras del candidato. Jorge Rodríguez dice que las apariciones públicas de Nicolás Maduro no pueden ser planificadas “porque los gringos lo tienen amenazado”. Pero algunos más realistas dicen que no han logrado la participación masiva de la gente ni siquiera con el traslado de decenas de autobuses. Ante esa realidad, han innovado con el edecán del candidato, el capitán Juan Francisco Escalona Camargo, como secretario ejecutivo, pero bajo las orientaciones de Nahum Fernández, también responsable de agrupar a todas las religiones de Venezuela. También aparece en el comando la presidenta de Telesur, Patricia Villegas.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Nahum Fernández en la instalación del comando de campaña

El eslogan “La esperanza está en la calle” fue creada por Jorge Rodríguez. Como también responsable de las comunicaciones en la campaña se he hecho acompañar por el diputado Gustavo Villapol Ríos, director del semanario 4F. Se incorpora el comerciante colombiano Alex Nain Saab Morán y su pareja Camila Fabri.

Todos ellos coinciden en ser responsables de las campañas difamatorias contra políticos, defensores de derechos humanos y periodistas a través de cuentas anónimas y falsas en redes sociales.

Otra novedad en este comando de campaña de la revolución bolivariana es que dos de sus antiguos integrantes, el exministro Tareck El Aissami y el diputado Hugbel Roa, están presos por una gigantesca trama de corrupción bajo la administración de Nicolás Maduro.