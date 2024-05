Mirtha Legrand se conmovió al recordar a Luis María Serra, el compositor detrás de la cortina musical insignia de su programa

Mirtha Legrand se conmovió por la muerte de Luis María Serra (El Trece)

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand comienza sus clásicos ciclos fiel a su estilo: con elegancia, alegría y una sonrisa. Sin embargo, a diferencia de sus típicas aperturas, este sábado la Chiqui no pudo contener la emoción y lloró al recordar a Luis María Serra, el compositor detrás de la histórica música de su programa.

Mientras se disponía a leer los anuncios del comienzo, la diva adoptó una seria postura y, con un tono de solemnidad dijo: “Tengo una noticia muy triste para decirles. Murió Luis María Serra, gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años. “Emperatriz” se llama”. Fue entonces que la Chiqui necesitó un pequeño respiro para continuar recordando al querido compositor.

A los 82 años, falleció el reconocido compositor y director de orquesta Luis María Serra

Así, con la voz quebrada e inundada por la emoción, Mirtha siguió: “Además de componer la música de películas argentinas muy importantes como La Mary, Camila y Juan Moreira, entre tantas otras. Mando mis condolencias a su familia y para él un beso al cielo. Era una gran persona. Esta música…ponga la música de mi programa, por favor”.

Tras esa pausa, el musicalizador del programa elevó el sonido de la obra compuesta por Serra, quien falleció el 13 de mayo a los 82 años, al tiempo que Legrand continuaba su homenaje: “Había un trompetista famoso, que no me acuerdo cómo se llama, pero él (María Serra) hizo la música y para su familia todo mi respeto y mi cariño. Me llamó hoy Nacho Viale para decirme que me había llamado uno de sus hijos. Luis María Serra, que en paz descanse”.

El artista realizó la música de películas claves para el cine argentino: Juan Moreira (1973), La Mary (1974), Los chicos de la guerra, Camila y El juguete rabioso (las tres de 1984), Correccional de mujeres

El hombre detrás de la música de Mirtha Legrand

En 2016, en una charla con Teleshow, Serra opinó sobre el tema que había compuesto para el programa de Mirtha: “Es como si la música los bañara”. En ese sentido, acomodado en aquel entonces en su estudio en la calle Malabia, en el barrio de Palermo, el artista reveló cómo empezó todo: “La música de Mirtha Legrand existe desde que yo terminé La Mary y ahí (Daniel) Tinayre me dijo que yo le iba a hacer todas las músicas. Un día me dijo: ‘Va a haber unos almuerzos que va a hacer Mirtha. Hice una escenografía que es como para una reina, una emperatriz, es una cosa espectacular. Necesito una música que sea imperial’”.

“Tiene de fondo más bajos y momentos para primer plano. Está pensada para cortina. La compuse en mi casa, me habrá llevado una semana o menos. Yo tenía tanto trabajo que no tenía mucho tiempo. Te metías en eso y hasta que no la sacabas no parabas. Estaba recién casado, mis hijos eran chiquitos, iban al colegio. Tenías que laburar. Yo laburaba de eso, de todo lo que venga”, expresaba al tiempo que contaba que la inspiración de “Emperatriz” fue “la música de la época de Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi, en el clasicismo que hacían para los reyes, porque los metales en ese momento eran lo que llamaban más la atención.

Más allá de este hecho que quedó en la historia, la trayectoria de Luis María Serra es sumamente amplia. El artista realizó la música de un listado enorme de películas claves para el cine argentino, entre las que se pueden destacar a Juan Moreira (1973), La Mary (1974), Los chicos de la guerra, Camila y El juguete rabioso (las tres de 1984), Correccional de mujeres (el film de 1986 que protagonizó Edda Bustamante), Fuga de cerebros (que contó con la actuación de Nicolás Cabré, en 1998) y la última, Las voces, de 2011. Compuso todas las canciones del programa de Mirtha Legrand: “Tema de Mirtha”, “La noche de Mirtha”, “Mirtha de América”, “Siempre Mirtha”, “Dulce Mirtha”, “Brillando Mirtha”, “Opus Mirtha” y el más representativo, “Emperatriz”.