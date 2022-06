Cómo están las negociaciones con Arturo Vidal y Edinson Cavani y los 12 jugadores que podrían irse de Boca Juniors

¿Vidal y Cavani se decidirán a jugar en Boca?

En Boca reina la expectativa tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina (en semifinales podría chocar contra River), los 6 puntos sobre 9 obtenidos en la Liga Profesional y la serie de Libertadores ante Corinthians que se aproxima. Pero, como en cada mercado de pases, los hinchas también se ilusionan con arribos importantes y más aún después de que Juan Román Riquelme hiciera referencia pública a algunos de esos nombres.

“Vidal nació para jugar en este club, Cavani nació para jugar acá. Si se les puede pagar es otra cosa. Estamos contentos con los jugadores que tenemos, esos son jugadores estrellas, y uno siempre sueña con tenerlos. De ahí a que se haga realidad está más complicado. Siempre intentamos trabajar de la mejor manera y lo cuidamos mucho al club”, fueron las palabras que dedicó Román a las posibles incorporaciones de las figuras sudamericanas.

¿En qué estado de situación está cada negociación? Boca les hizo saber su deseo de contar con ellos e insinuó sendos ofrecimientos para dar un parámetro en el plano económico. Hay mucha diferencia respecto a lo que proponen otros destinos como clubes brasileños que pretenden contar con sus servicios a como dé lugar. Y ni que hablar con varios clubes europeos que los tentaron (por caso, Villarreal y Valencia picaron en punta para llevarse a Cavani en el semestre previo al Mundial).

Riquelme hace su juego: endulza el oído de cada uno e intenta allanarles el camino lo máximo posible. Aunque en ningún momento pondrá en juego la economía de la institución. Para Boca, un problema en puerta a la hora de salir al mercado es el cupo de extranjeros. En Argentina se permite un total de 6 y solamente 5 firmando planilla. Si bien el colombiano Frank Fabra no cuenta porque tiene la ciudadanía, las plazas están completas con sus compatriotas Jorman Campuzano y Sebastián Villa, los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, el paraguayo Óscar Romero y el venezolano Jan Hurtado, quien regresa al club tras su préstamo en Bragantino de Brasil.

Riquelme se mueve por el mercado de Boca (@BocaJrsOficial)

Existen dos llaves que pueden destrabar la situación: por un lado, la nacionalidad de Campuzano que está en trámite y puede resolverse de un momento a otro; por otro, la probable nueva partida de Hurtado, quien no sería tenido en cuenta por Sebastián Battaglia. Si se abrieran esos lugares para los extranjeros, la voluntad de los jugadores a la hora de bajar sus pretensiones económicas con el fin de cumplir el sueño de jugar en la Bombonera que ambos revelaron será fundamental para cerrarlos.

“Se han nombrado montón de jugadores de jerarquía y de nivel europeo o que han estado mucho tiempo en Europa. Si pueden venir a nuestro fútbol siempre es importante, van a enriquecer nuestro fútbol, pero será una decisión personal”, comentó Battaglia en la conferencia de prensa posterior a la última victoria xeneize ante Tigre, cuando lo consultaron por el charrúa y el trasandino. Ganas sobran, cupos de extranjero y dinero, no.

En este contexto, y viendo que Independiente no cerró su incorporación, el volante polifuncional Rodrigo Aliendro (Colón de Santa Fe) empieza a sumar crédito como opción. En la última visita del Sabalero a la Bombonera fue uno de los hombres más destacados y resultó clave en el equipo de Julio César Falcioni que jugará los octavos de final de la Libertadores ante Talleres de Córdoba.

Rodrigo Aliendro, uno de los apuntados por Boca en este mercado (REUTERS/Andres Larrovere)

Los dos futbolistas que se marcharán luego del 30 de junio son Cristian Pavón y Eros Mancuso, quienes no renovarán sus vínculos (no hay marcha atrás con ninguno de los dos). Y al mismo tiempo, Gonzalo Maroni volvería a ser cedido en este mercado tras su paso por Atlas de México (San Lorenzo lo tiene en carpeta). Al margen, trascendió que varios jugadores podrían alejarse: Gastón Ávila, Marcelo Weigandt, Aaron Molinas, Gabriel Vega, Gabriel Aranda y Vicente Taborda.

El interesado en el Gato Ávila es Rosario Central, por el que todavía no hubo novedades ya que no se definió quién será el reemplazante del ahora ex entrenador Leandro Somoza (uno de los apuntados es Carlos Tevez). En cuanto al Chelo Weigandt, según pudo averiguar Infobae aún no hubo ofrecimiento formal por parte de Gimnasia La Plata, donde tuvo un buen paso en 2020/2021.

Godoy Cruz se fijó en Vega, Aranda y Taborda. Está prácticamente cerrado el acuerdo por el volante Gabito Vega, que se iría a préstamo a Mendoza por 18 meses. Boca se plantó con Aranda, a quien quiere retener como alternativa en la zaga central ya que cumplió con creces las expectativas de Battaglia cuando fue requerido (incluso rechazaron una oferta de Independiente del Valle de Ecuador por su pase y también un préstamo de Central Córdoba de Santiago del Estero). Y quien deberá definir si opta por tener mayor continuidad en otro elenco de Primera es Taborda, a quien la Reserva le empezó a quedar chica.

Aaron Molinas, pretendido por Defensa y Justicia

La situación más llamativa se dio con el ofrecimiento de Defensa y Justicia por Aaron Molinas, una de las últimas joyitas de la cantera xeneize. A Sebastián Beccacece lo enloquecen las características del enganche que tuvo irregular continuidad desde que subió al plantel profesional. Desde el cuerpo técnico y el Consejo le dieron vía libre para que decidiera el futbolista: no se opondrán y opta por ganar más minutos en el Halcón de Florencio Varela, mientras que tendrá que seguir luchando por tener oportunidades si permanece en la institución.

A todos estos nombres hay que sumarles un apartado con dos casos particulares: Eduardo Salvio y Agustín Almendra. El Consejo le hizo una propuesta de renovación al Toto con una considerable rebaja en su salario (era uno de los más importantes de Argentina). Se espera que conteste en los próximos días, mientras se recupera de una distensión muscular, considerando que se aproxima la llave de los octavos de la Libertadores contra Corinthians (la ida será el martes 28 de junio en San Pablo y la vuelta será el martes 5 de julio con su contrato vencido si es que no es renovado). En cuanto al mediocampista de 22 años que continúa separado del plantel, Racing y otros clubes se interesaron en él, pero no se registraron avances por una posible salida a préstamo. El DT no lo tendrá en cuenta y él confía en relanzar su carrera en otro equipo.

SEGUIR LEYENDO: