Qué pasará con Molinas y Taborda, los refuerzos de elite que busca Boca y un pedido especial para Zeballos: 10 frases de Battaglia

Luego del partido que Boca Juniors goleó 5-3 a Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional en un vibrante encuentro que se disputó en La Bombonera, el entrenador del Xeneize, Sebastián Battaglia, analizó la victoria en una buena labor de su equipo, que ahora es tercero en la tabla del campeonato. El elenco azul y oro fue contundente en la ofensiva, pero tuvo lunares en el fondo.

“Nos pusimos en ventaja en el primer tiempo y ellos lograron el empate y pudimos lograr más diferencia. Fue un rival difícil, pero pudimos sacar adelante un partido muy complicado”, indicó el ex volante central.

“Fue un lindo partido. Salió muy entretenido, ellos mantienen su idea y su manera de jugar, van a buscar, intentan buscar el arco contrario y se hizo el partido por momentos de ida y vuelta y hubo varias llegadas de ellos. Cuando descuentan hubo incertidumbre en el resultado, pero pudimos marcar otro gol y el penal no lo pude ver. Golpeamos en los momentos que necesitamos y terminamos más tranquilos”, aseguró.

“Positivo fue la contundencia que tuvimos a la hora de llegar, más allá que pudimos hacer otro gol en el primer tiempo con una en el palo de Pol (Fernández), pero no siempre se hacen cinco goles y hoy tuvimos la efectivada. Lo malo fueron los goles en contra, ya que queremos tener siempre nuestro arco en cero, pero pudimos marcar diferencias y por suerte ganar”, analizó.

Sobre una de las figuras de su equipo, Exequiel Zeballos, quien marcó dos de los goles, sostuvo: “El Chango está tranquilo y sabemos la clase de persona que es, lo acompañamos en su crecimiento y esperemos que siga creciendo partido a partido”.

Ante la constante comparación del Chango con Guillermo Barros Schelotto, respondió: “Tiene cosas. Sabíamos que el Mellizo era más gambeteador, más allá de que el Chango también lo es y no sabemos para dónde va a salir. Tiene algunas similitudes y vi que Guille le dio palabras de elogio para él. Eso lo tiene que poner contento, pero a las vez, debe mantener los pies sobre la tierra y seguir creciendo. Es lo que va haciendo partido a partido, marcó dos goles es bueno para su carrera, pero tiene que tener los pies sobre la tierra”.

En tanto que se refirió a la situación de Aaron Molinas, quien hoy fue titular y puede continuar su carrera a préstamo en Defensa y Justicia: “No sé, no tengo confirmado si se va. La realidad es que hoy tuvo la oportunidad de estar en la cancha. Si es lo mejor para él y su crecimiento teniendo esa chance, lo analizaremos y a partir de él lo que decida no le vamos a cortar la carrera a nadie. Si es lo mejor para él tener minutos y participación en partidos será así, pero no tengo la confirmación de que se vaya”.

Además, dio su parecer sobre otro juvenil del club, Vicente Taborda, quien podría irse a Godoy Cruz: “Lo de Vicente es otra situación diferente, donde hay algunos chicos que tuvieron grandes participaciones en Reserva y hoy al no tener minutos, la Reserva le queda, no digo grande, pero se empieza a acercar los chicos que vienen subiendo y no tienen oportunidades de hacerlo también ahí. Entonces pueden tener posibilidad de tener minutos en Primera (en otro equipo) y puedan sentirse importante y el día de mañana que sean un jugador mas hecho y no acá que no podemos darle los minutos que pretendemos”.

Boca goleó 5-3 y se afirmó entre los primeros de la tabla (Fotobaires)

MÁS FRASES DE BATTAGLIA

Refuerzos. “Hay pedidos y que creo que podemos reforzar, sería bueno para la competencia interna. Se está evaluando, pero hay tratativas para incorporar. Deportivamente se han nombrado montón de jugadores de jerarquía y de nivel europeo o que han estado mucho tiempo en Europa (por Vidal y Cavani). Si pueden venir a nuestro fútbol siempre es importante, van a enriquecer nuestro fútbol, pero será una decisión personal. Como se nombra a Suárez, también le puede venir muy bien al fútbol argentino, eleva la vara de todos y del fútbol argentino, pero es decisión de cualquier jugador”.

Planificación. “Estamos con tranquilidad, sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo y ponernos de la mejor manera, pero hoy debemos hacer nuestro trabajo en el torneo. Tenemos dos partidos más antes de jugar la Libertadores y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos para seguir siendo protagonistas que es lo que buscamos y tratamos de mantenernos. Después vendrá la Copa y nos pondremos a pensar. Sabemos de la ansiedad de la gente y lo que transmite, pero tenemos que estar tranquilos y pensar partido a partido, Boca nos exige eso”.

Ezequiel Fernández. “Con Equi la idea cuando se fue es que tenga minutos y los partidos que esta teniendo, lo está haciendo bien y como le viene está creciendo de esa manera. Hoy por hoy nosotros tenemos esa posición con muchos jugadores y preferimos que siga él creciendo de la manera en que lo está haciendo. Ahora si hay algún jugador que se puede ir a préstamo a otro club, pensaremos la posibilidad”.

El elenco dirigido por Sebastián Battaglia comenzó ganando en el campeonato por 2-1 ante Arsenal y luego cayó 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Pero este miércoles se despachó con una goleada ante Tigre y se afirma en entre los punteros. El actual campeón de la Copa de la Liga busca conseguir otro título a nivel nacional. Su próximo paso será este domingo en su visita a Barracas Central, desde las 20.30 horas.

