Alan Velasco recordó el regalo que le hizo a su familia con su primer sueldo y emocionó a todos

El joven de 19 años pegó el salto a la MLS (Foto: @independiente)

Cuando un futbolista logra firmar su contrato profesional, su vida inicia un cambio. Dentro del pequeño porcentaje de jugadores que llegan al primer plantel de un equipo de la máxima división en Argentina se incluye a la reciente venta de Independiente al Dallas Football Club, Alan Velasco. El talentoso atacante tiene por delante un nuevo desafío en la Major League Soccer de los Estados Unidos y, antes de irse, recordó experiencias defendiendo la camiseta del Rojo y relató una anécdota de cuando consiguió su primer sueldo gracias al fútbol.

“Mi primer regalo a mi familia fue cuando firmé mi primer contrato con Independiente. Ese día los llevé al supermercado y les dije: ‘Compremos mucha mercadería’. Fue muy lindo porque no tenía que andar mirando tanto el precio. Antes, la verdad, se complicaba bastante. Mi hermano me preguntaba si podía agarrar unas galletitas Oreo y ese día pude decirle ‘sí, agarrá las que quieras’. Fue otra cosa, un día especial”, rememoró Alan, de 19 años, en charla con Radio La Red.

Su nuevo club finalizó en la 11ª colocación sobre 13 equipos en la Conferencia Oeste y no clasificó a los playoffs del torneo. Aunque en la temporada 2020 llegó hasta las semifinales de su zona, pero cayó ante Seattle Sounders. Actualmente, en la plantilla están dos compatriotas: Facundo Quignón y Franco Jara. Sin embargo, desde Estados Unidos ya le avisaron que tiene que comenzar a estudiar para comunicarse con todos: “Voy a tener dos clases de inglés por semana. Me dijeron que tengo que aprender el idioma rápido”.

La bienvenida del equipo estadounidense a la Joya (Foto: Dallas oficial)

La entidad de Avellaneda informó en su sitio web que el club de Texas pagará 7 millones de dólares por la ficha, pero la transacción además puede incrementar en 1 millón 700 mil dólares extra “en caso de cumplirse algunos objetivos”. Independientemente de esto, el Rojo conserva una plusvalía del 15% sobre una próxima venta. Cabe destacar que esos 7 millones de pago iniciales contemplan los impuestos y al club le quedarían unos 5 millones y medio limpios.

El mismo futbolista contó la mezcla de emociones que sintió al enterarse de la noticia y que extrañará defender los colores del Rojo en Avellaneda. “Tengo varias sensaciones. Estoy feliz por este paso en mi carrera, pero a la vez un poco triste porque fueron muchos años en el club. Independiente es mi segunda casa. Voy a extrañar muchas cosas”, detalló.

Para cerrar, recordó la exigencia que todos sus compañeros de Independiente que lo llevaron a crecer como jugador. “Los grandes como Fabri Bustos, Seba Sosa y el Chino Romero no me dejaron desviarme en el camino. Me exigían tanto que en algún momento les dije que me dejen en paz. No tenía tiempo para relajarme. Y me dijeron que me exigían porque sabía lo que podía dar”, concluyó.

