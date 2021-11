Scaloni dio pistas del equipo para jugar ante Uruguay: la prueba final a Messi y el único descartado

Lionel Messi llegó con algunas molestias en su rodilla desde el PSG (Foto: Reuters)

Argentina se jugará un paso importante rumbo al Mundial de Qatar 2022 en esta doble fecha de Eliminatorias y todas las miradas están puestas en el estado físico del capitán Lionel Messi. El futbolista del PSG viene arrastrando una molestia en la rodilla que lo marginó de algunos partidos con el club francés, pero todo hace indicar que dirá presente en el duelo contra Uruguay de este viernes.

“Está bien, ayer se entreno, venía progresivo. Hizo entrenamiento diferenciado los primeros días y ayer intensificó un poco más. En principio está a disposición. Esta tarde hacemos otro entrenamiento pensando en mañana”, advirtió Lionel Scaloni en conferencia de prensa sobre el presente del crack.

“Si las condiciones están bien, ya saben lo que pienso al respecto de su juego. Esta tarde tomaremos la última decisión, pero en principio está bien”, subrayó.

Lionel Messi arrastra una lesión pero Scaloni confía en que podrá jugar contra Uruguay (Foto: EFE)

En cambio, la situación de Leandro Paredes ya está definida: “Leandro está descartado para este partido. No vamos a correr ningún riesgo. Nosotros pensamos en eso y tenemos jugadores que pueden hacerlo igual de bien que él. No va a estar disponible”.

Frente a este escenario, el entrenador de la selección argentina aclaró que el equipo será “prácticamente el mismo que jugó contra Perú el último partido”. Por ende, la formación para visitar a Uruguay sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Scaloni insistió con que “Leo (Messi) está bien”, aunque se permitió especular con quién podría ser su reemplazante en caso de que en el entrenamiento vespertino aparezca alguna complicación: “Puede ser Paulo (Dybala), puede ser Joaquín (Correa), puede ser Lo Celso en esa posición y sumar un volante. Tenemos diferentes variantes. La preocupación no pasa porque quién estaría porque estamos bien. Eso nos pone tranquilos”.

El conductor del plantel nacional explicó que es “fácil” convivir con las ganas de jugar constantes que presenta Messi más allá de algún percance físico: “Es fácil porque yo también quiero que juegue. De hecho en la Copa América ha jugado siempre y para nosotros es un orgullo. Ojalá que todos tengan esas ganas de jugar. Aún a veces no estando como en la Copa en las mejores condiciones, él jugó y para mí es muy fácil porque quiero que esté siempre”.

Tras las declaraciones sobre Messi que realizó Leonardo, el director deportivo del PSG, Scaloni hizo su valoración: “Con Leonardo tenemos relación porque fue entrenador de Walter Samuel. Habló hace poco y la relación está bien. Es entendible lo de ellos por lo que está pasando por la Fecha FIFA, sumado a la Copa América. Para los clubes son muchos partidos que vienen a jugar con la selección, muchos viajes. Eso se está tratando con la FIFA y es entendible por parte del PSG. No hay manera de no entender la postura de ellos. Como tampoco se puede dudar que nosotros estamos en total regla de convocarlo y si está disponible, que juegue. Siempre ha sido históricamente un problema, sobre todo para los clubes europeos”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE SCALONI

• El llamado al Kun Agüero: “Hablamos e intercambiamos mensajes. La verdad que más allá de jugador, que sabemos todo lo que es, es un chico al que nosotros apreciamos un montón. Estamos tristes porque no queremos que le pase a nadie. Esperemos que se recupere, que pueda volver a jugar cuanto antes. Le mandamos todo el apoyo nuestro. Lo apreciamos. Queremos que pueda estar con nosotros cuanto antes y si no es así, que pueda ser feliz”.

• El presente de Julián Álvarez: “Con el nivel que está teniendo, si sigue en ese nivel, da igual dónde juegue. Lo está haciendo muy bien en River y para nosotros es igual donde esté. Siempre es importante el nivel que muestren en sus equipos y yo no me meto dónde van a jugar o no. Estamos contentos con su presente, lo tenemos desde hace tiempo en las juveniles y ha dado un salto muy bueno. Está jugando muy bien. Lo veo en la posición de centro delantero, pero cuando jugamos con tres delanteros Julián puede jugar por los costados, aunque pierde un poco porque es un rematador nato. Pero puede ayudar al equipo porque físicamente es un chico que trabaja”.

• Los juveniles que citó: “Siempre estuvo la idea, pero lamentablemente con la pandemia de por medio y la triple fecha, se nos hacía imposible tener a los chicos entrenado porque con los tres partidos ni los podías ver. Creemos que más allá que algunos el presente es muy bueno, el futuro de la Selección son ellos. Está buenísimo que vengan y se entrenen con los mejores. Nosotros eso lo mamamos de chiquitos. Creemos que es importante ir dándole la oportunidad de entrenarse. Lo hubiéramos hecho antes porque nos hubiera gustado, y por qué no pensar que algunos de ellos se pueda sumar para estar en este plantel. Seguimos viendo a los demás, creemos que tienen el nivel. Muchos de los chicos estuvieron en juveniles, saben lo que es jugar con esta camiseta y queremos que se vayan mezclando con los jugadores de la Mayor. Que sepan lo que es convivir, tirar una pared y comer juntos con los de la Mayor. Son cosas que creo que aportan. Hay jugadores que ya tienen cierta cantidad de partidos y que demostraron que pueden ser incluso una variante”.

• Los problemas familiares que atraviesa: “No lo tendría que haber dicho, pero bueno. La cosa va mejor, es la vida misma. Esperemos que salgan de esta situación. No quiero hablar mucho más de esto”

