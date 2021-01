Rally Dakar 2021: un argentino sufrió un accidente y terminó internado

Así quedó el argentino tras el accidente (Instagram)

Una dura baja sufrió hoy la Argentina en el Rally Dakar 2021 que se lleva a cabo en Arabia Saudita. Se trata de Luciano Benavides, quien sufrió una caída cuyas consecuencias lo hicieron desertar de la carrera. El salteño era protagonista en motos, donde su hermano Kevin hoy venció en el noveno parcial y ahora es escolta en la clasificación general. Otro compatriota, Manuel Andújar, se mantiene al frente en cuatriciclos.

La etapa de hoy se corrió de forma íntegra en Neom, con 375 kilómetros de velocidad. En el kilómetro 242, Luciano tuvo una caída con su Husqvarna y fue rescatado por los vehículos de la organización. Siempre estuvo consciente y fue trasladado al hospital Militar de Tabuk, donde le hicieron los chequeos pertinentes. Uno de ellos confirmó que se le dislocó el hombro derecho y quedó internado.

“El dolor que siento en todo el cuerpo no es ni la mitad del que siento en el corazón por quedar fuera de carrera. En menos de un segundo, sin saber cómo, una piedra en el camino me sacó de atrás y terminé estrellado en un piso de puras piedras. Fue horrible la sensación de cómo se esfuma todo un año de trabajo, toda la ilusión y las horas de entrenamiento para estar acá en busca de ese sueño. Intenté levantarme a buscar la moto, pero se me hizo imposible continuar con el hombro dislocado y el dolor en las muñecas”, contó Luciano en su cuenta de Instagram.

“Me duele aún más haberme caído hoy porque fue un día en el que salí a divertirme, sin pensar en los tiempos, venía fluyendo y estaba muy enfocado en mi navegación sin arriesgarme. Hasta ese momento creo que estaba tercero en el día. Pero es así, el Dakar te puede golpear muy duro cuando menos te lo imaginás. De algo estoy muy seguro, voy a trabajar el doble durante el año para volver más fuerte la próxima. Gracias y perdón a todo mi equipo por no poder terminar este Dakar”, concluyó.

Fue una cal y otra de arena para los Benavides, ya que su hermano Kevin se impuso en el parcial y ahora es segundo en global de las dos ruedas. Habrá que ver cuál es la decisión del equipo oficial Honda para el que corre el salteño, ya que su compañero, el chileno José Ignacio Cornejo manda en la general con una diferencia de 11 minutos y 24 segundos. Kevin, además, tiene dos minutos de penalización. Si hay vía libre en su escudería, deberá reducir esos trece minutos y medio con el trasandino. Le quedan tres días para intentarlo. Es el único albiceleste que sigue en esta divisional ya que a la baja de su hermano menor se suma la de Franco Caimi (Yamaha).

Kevin Benavides busca la victoria en motos (REUTERS).

Mientras que en cuatriciclos, Andújar sigue regulando la carrera. El piloto de Lobos, que corre con el patrocinio de Boca Juniors, no se desespera y su estrategia le permitió ser tercero hoy y mantenerse en la cima de las posiciones. Le lleva 19 minutos y 28 segundos al francés Alexandre Giroud, ambos con Yamaha.

Los otros dos argentinos en esta categoría son Pablo Copetti (4º) y Tobías Carrizo (11º), también con sendos Yamaha Raptor.

En autos, Stéphane Peterhansel (MINI) logró este martes un triunfo clave que puede valerle su decimocuarta victoria en la carrera más dura del mundo. Sería la octava en esta categoría y suma seis en motos. El francés se afirmó en la punta y le lleva casi 18 minutos al qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota).

Por su parte el ruso Dmitry Sotnikov conserva la avanzada de Kamaz que domina con un 1-2-3 en camiones. Hoy completó el podio en la tabla que lideró el checo Martin Macik (Iveco).

Por último, en Side by Side (UTV o vehículos tipo areneros), otro chileno busca imponerse. Se trata del experimentado Francisco “Chaleco” López (Can-Am), que hoy ganó el especial y saltó a la cima global en su divisional. Aquí el único argentino que continúa es el chaqueño Juan Manuel Silva quien es navegante del español Gael Queralt (Can-Am) y ambos marchan 16º.

Mañana se correrá la décima etapa que unirá Neom con Al-Ula. Serán 342 kilómetros cronometrados y 583 de enlace.

