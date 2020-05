Sobre esa anécdota del 73, recordó: “Jugamos en la cancha de Vélez, me iba en mi auto cuando había terminado el partido y justo venía el central que jugaba un fenómeno con el presidente del club. Vinieron hasta el auto, me saludó y el jugador me dijo: la verdad César este equipo va a salir campeón, parecía que jugaban con 20, una cosa así me dijo. Es una de esas cosas que me quedan en el recuerdo, un equipo que perdió por cinco goles ir a felicitar al entrenador no era muy común”.