Por entonces, Bernard Laport, el pope francés se le acercó para “investigar” de qué se trataba su idea y se sumó en un principio para apoyar ese cambio. El vicepresidente se vio tentado por hacer su movida. Así fue que ideó y presentó un proyecto para armar la Liga Mundial con ascensos y descensos. Ese hecho desencadenó el descontento de los miembros de los países de Europa que terminaron de convencerse de que esas ideas revolucionarias no les servirían en lo más mínimo. La grieta se hizo cada vez más profunda – la idea no los favorecía claramente - y decidieron apoyar para la futura elección a Beaumont en forma unánime. El plan estratégico del argentino buscaba darle oportunidad de mejorar el nivel de competencia a los países del Tier 2, y así medirse con las potencias europeas para crecer no sólo en la parte deportiva sino también en la económica que tanto necesitaban. De esa forma la balanza se equilibraría y no dependerían del apoyo exclusivo que le daba ocasionalmente World Rugby. Así, Pichot cansado de esperar por un cambio que no llegaba se decidió a ir por todo. Les recordó a sus pares europeos que los países de menores recursos necesitaban cambios urgentes para mejorar el equilibrio del deporte. Y por más que su participación y apoyo hasta entonces le había dado al rugby mundial el impulso para regresar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, luego de 92 años de ausencias, pudo sumar el desarrollo del juego entre las mujeres y la expansión del seven mejoró notablemente, estaba convencido que quedaba mucho por hacer, pero no encontraba el empujón final de algunos países para lograrlo.