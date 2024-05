La insólita medida que tomaría la selección inglesa para evitar que Kyle Walker se cruce con la madre de dos de sus hijos en la Eurocopa 2024

Kyle Walker y Lauryn Goodman podrían cruzarse en la Eurocopa 2024: la selección inglesa buscará evitarlo (GettyImages)

Se terminan las competiciones europeas a nivel clubes y asoma la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania a partir del 14 de junio. Mientras la mayoría de los entrenadores define la lista oficial de convocados, en Inglaterra también se encargan de otras tareas de logística entre las que está incluida la del bloqueo de la relación de Kyle Walker, defensor del Manchester City, con su ex amante Lauryn Goodman. Desde hace meses en suelo británico salió a la luz el affaire del defensor de 33 años que podría llegar a convivir con las madres de sus hijos en el certamen continental.

“El cuerpo técnico de Inglaterra bloqueará a la ex de Kyle Walker para que no esté cerca del equipo y hará todo lo posible para evitar que consiga entradas con las familias luego de que ella mencionara que podía viajar con su hijo”, fue lo que informó el medio británico Daily Mail en las últimas horas. Vale recordar que Walker y Goodman tienen un hijo de 4 años llamado Kairo, a quien el futbolista le habría prometido que le daría tickets para alguno de los partidos (algo que después desmintió).

“Lauryn ha estado diciendo que estará en los juegos de este verano porque Kyle le prometió entradas a su hijo, pero eso hace sonar enormes alarmas para el equipo del equipo detrás de escena”, mencionó una fuente privada al periódico inglés, que especificó que si bien a la comitiva de los Tres Leones le será imposible controlar todos los ingresos a los estadios, sí intentarán que las localidades que suelen facilitarles a los familiares directos y amigos de los jugadores no lleguen a manos de Lauryn.

Según los informes, la esposa de Walker, Annie Kilner, había advertido a su ex Lauryn Goodman (quien además tiene una niña más pequeña con Kyle) que se mantuviera alejada de la Eurocopa este verano, ya que su asistencia podría dañar las posibilidades de Inglaterra. “No hay forma de que se le entreguen nada directamente como están las cosas actualmente, pero podría intentar conseguirlo por otros medios o a través de amigos dentro del juego; conoce a muchos jugadores y agentes de fútbol”, fue el comentario que llegó a oídos de los encargados de la logística de Inglaterra y causó algo de preocupación.

Kyle Walker y Annie Kilner tras el partido entre Inglaterra y Francia en el Mundial de Qatar (Jean Catuffe/Getty Images)

Inglaterra integrará el Grupo C de la Euro 2024 que se llevará a cabo en Alemania y debutará el domingo 16 de junio ante Serbia en Gelsenkirchen. Luego se las verá con Dinamarca el jueves 20/6 en Frankfurt y cerrará su participación en la zona ante Eslovenia el martes 25/6 en Colonia. Desde las oficinas del combinado nacional inglés advirtieron que el entrenador (Gareth Southgate) y todo su equipo se concentrarán totalmente en los partidos y cualquier distracción será totalmente reprimida: “Nadie quiere que un circo arruine sus posibilidades”.

En el círculo íntomo de Lauryn manifestaron su deseo de acudir a la Copa para que “mis hijos puedan ver jugar a su papá”, mientras que ventilaron que Kyle le habría dicho a ella: “Te quiero allí, quiero que Kairo me vea jugar”. Aunque otra fuente anónima cercana a Walker desmintió esta versión, desde el entorno de Lauryn insistieron: “Ella no defraudará a Kairo. Les dijo a sus amigos que Kyle quería que ella llevara a los niños a la Eurocopa cuando todavía estaban unidos, antes de que Annie descubriera que tenían una hija. Kairo ha estado emocionado. Lauryn es una buena madre. No permitirá que su hijo se sienta decepcionado. Durante la última Copa del Mundo, Kyle estuvo mucho más involucrado; incluso le trajo a Kairo un balón y una camiseta de la Copa del Mundo, pero las cosas han cambiado desde entonces”.

El caso de la familia paralela de Kyle Walker explotó en enero de este año, antes de que Annie diera a luz a su cuarto hijo el mismo día de la fiesta de cumpleaños de 4 años de Kairo y tan solo nueve meses después del nacimiento de su segundo bebé con Lauryn.

Lo que todavía no está claro es el futuro de Walker después de la Eurocopa: aunque tiene contrato vigente con Manchester City hasta 2026, se filtró la información de que podría mudarse a Arabia Saudita para alejarse de los flashes y quitarle exposición a su matrimonio.