En diálogo con el programa Cómo te va (Radio del Plata), Fabián Soldini, su representante, brindó detalles de la recuperación del goleador millonario que viene de deleitar al mundo del fútbol con su tanto ante Central Córdoba de Santiago del Estero: “Nunca sufrió grandes lesiones y no estaba preparado para que le pasen estas cosas. Fue el momento más difícil de su carrera . Un día nos dijo que estaba preocupadísimo y que si se volvía a lesionar no sabía qué iba a hacer. Yo me asusté cuando me llamó la mamá y me dijo que no lo veía bien”.