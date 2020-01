“Con respecto a lo de la guardia alta, muchos aprovecharon para criticarme por esa frase. Yo siempre fui una persona que está en alerta, pero desde muy chico. Siempre aprendí a estar alerta. Me manejo así. Ando por la vida así. Confío en las personas hasta que me demuestren lo contrario”. Y luego, agregó: “Los que me criticaron por lo de la guardia alta es porque no deben estar limpios, yo no acuso a nadie. No tengo nada que esconder, soy como me ven".