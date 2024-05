La declaración de amor de Carmen Barbieri a un famoso actor: “Voy a decir quién es”

Carmen Barbieri reveló que está enamorada

Los amores de Carmen Barbieri siempre son un tema de conversación en su programa, Mañanísima (El Trece). En lo que va del ciclo, la conductora supo desarrollar las más variadas anécdotas: desde de los rumores de noviazgo con el actor Alberto Martín —quien tiene un segmento de cocina en el ciclo— a la declaración amorosa del dirigente piquetero Eduardo Belliboni, entre otras historias.

Este viernes, la madre de Fede Bal, no pudo contenerse y blanqueó acerca de su situación sentimental: “Hace muchos años que no le pongo el ojo a alguien. Es decir, me tiene que llamar la atención para que yo lo vea”, comenzó su relato la conductora al momento de referirse a su momento actual, tras lo cual afirmó: “Estoy mirando a alguien, ¿qué me está pasando?”.

De inmediato, desde el panel, comenzaron a hacerle preguntas para tratar de adivinar el nombre de la persona que conquistó su corazón, pero que aún no lo sabe. Luego de que Diego Ramos consultara sobre si el hombre al que hacía referencia era un actor, la conductora destacó que “si no es actor, no me fijo”. Acto seguido, le respondió de forma negativa a Majo Martino cuando quiso saber si habían trabajado juntos alguna vez.

En ese momento intervino Estefi Berardi, quien intentó poner paños fríos a la situación al expresar que podría ser contraproducente exponer de esa forma sus sentimientos. Ricardo Canaletti no quiso quedarse en silencio y preguntó si el personaje en cuestión era amigo de alguna de sus anteriores parejas. Carmen aseguró: “Estoy muy nerviosa, es amigo de todo el mundo porque es muy querido en el ambiente”, para luego revelar que tiene una voz seductora.

Carmen Barbieri abrió su corazón

Mirando a cámara, Barbieri no dudó en llevar tranquilidad del otro lado de la pantalla: “Quedate tranquilo, no te voy a mandar en cana”, dijo y destacó que el actor no está al tanto de la historia que se estaba tejiendo. Incluso fue más allá y dijo: “Si estuviera solo ya lo hubiera llamado, pero estoy averiguando”.

Mientras los minutos pasaban llegó el tiempo de saber si el famoso tenía apodo, ante lo que la conductora dejó entrever que en caso de decirlo se terminaría por descubrir la identidad. “Ustedes son mis amigos más que mi equipo de trabajo”, justificó la capocómica antes de revelar al aire sus sentimientos.

Minutos después disparó: “Me molestaron tanto que voy a decir quién es”, sostuvo, al tiempo que el resto de la mesa continuó especulando sobre los posibles apodos que podría tener la figura. De un momento a otro, Carmen calló a todos con un grito: “Le dicen el Puma y es el Puma Goity, y lo amo”, ante la sorpresa del resto del panel.

“¿Cómo no voy a decir que me enamoré del Puma Goity?”, se preguntó ante la mirada atónita del resto del estudio. “Te amo, Puma. Nosotros nunca trabajamos juntos. Me parece un tipo maravilloso, seductor, buen mozo, y lo veo trabajar como actor y me da vuelta la cabeza. ¿Es el amor de mi vida? Nunca pude estar, ni un café ni nada. No sé si está casado, creo que sí, o tiene novia, pero me enamoré. ¿No me puedo enamorar? Puma, te estás enterando ahora. Lo vi en Cyrano, no se lo pueden perder, qué actor. Es actor, es cómico, es comediante, es lo más, cómo no lo voy a amar. Dije que lo amo y que me enamoré del Puma. Mirá, Puma, si tenés novia, si tenés amante, si tenés mujer, te pido disculpas, yo me porto bien, no salgo con hombres comprometidos. Pero cómo me gustás, Puma. te amo”, cerró.