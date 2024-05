Carlos Tevez habló sobre la chance de fichar al Kun Agüero en Independiente y se defendió tras las críticas en el debut de Tomás Parmo

Carlos Tevez habló sobre el retorno del Kun Agüero al fútbol

La expectativa se generó semanas atrás y se aplacó en apenas unos días. Pero la chance sigue latente, al menos así lo acepta Carlos Tevez. ¿Hay chances de tener un retorno de Sergio Kun Agüero al fútbol con la camiseta de Independiente tras aquel retiro obligado por problemas cardíacos? “Sería algo muy lindo porque también al club lo ayudaría muchísimo, a los chicos también”, aseguró el Apache en las últimas horas, volviendo a abrir esa puerta.

Agüero lleva casi tres años retirado de la práctica profesional, pero los estudios dieron señales positivas en el último tiempo y lentamente evalúa cada paso que da. “Sería algo muy lindo, lo hablo con él y le digo aunque sea cinco minutos porque es totalmente diferente. Al club le daría otra vista internacional, seguiríamos construyendo, que es lo que queremos”, aseguró en una entrevista con el canal oficial del club de Avellaneda.

“Ahora tiene el campeonato que va a jugar, va a probar también ahí. Lo lleva muy bien, entusiasmado obvio, porque el médico le dijo que ahora pruebe, que vea cómo se va sintiendo. Lo lleva bastante bien, tranquilo, porque sabe también que se tiene que poner bien. Y una vez que se ponga bien, ahí decidirá qué puede hacer”, aclaró de cara los torneos amateurs que tiene pensado disputar el Kun, que en un mes cumplirá 36 años.

El Apache también bromeó sobre la lesión en el hombro que sufrió Agüero en el amistoso que disputó en el Estadio Libertadores de América: “Le dije que ya estaba para ponerlo y se lesionó. Estábamos justo esa semana que iba a volver y ya se lesionó”.

La lesión del Kun Agüero en la Noche del Rey de Independiente

El entrenador también hizo referencia al debut oficial que tuvo el juvenil Tomás Parmo en el triunfo ante Juventud Unida de San Luis por Copa Argentina. Tevez hizo frente a algunas críticas que recibió por parte de los hinchas, al dilatar el estreno del juvenil de 16 años que tuvo ocho presencias previas en el banco de suplentes antes de saltar a la cancha.

“Las sensaciones son buenas. Tomás hizo la pretemporada con nosotros y no tuvo mucho tiempo de mostrar en Reserva, por ejemplo. La gente no lo sabe, pero no jugó en Reserva. Es difícil también porque él va de lunes a miércoles con la selección, viene recién el jueves a trabajar con nosotros. También tiene una mochila muy grande que hay que llevarlo de a poco. Entonces estás preparado o no estás preparado porque tampoco podemos mandarlo a Reserva por el entorno que tiene, por la exposición que tiene Parmo. Es difícil jugar con eso”, aclaró sobre su decisión de llevar de a poco a un chico que hace cinco meses cumplió 16 años y firmó su primer contrato.

“A Tomi lo veo con otra cabeza totalmente diferente a los demás chicos. Lo veo muy centrado, que sabe lo que quiere. No tengo dudas que le va a traer muchas alegrías al hincha de Independiente. Pero hay que llevarlo tranquilo, con paciencia. Tiene que jugar, no digo en la división de él, pero dos más, o jugar algunos partidos más en Reserva porque no tiene partidos en Reserva. Entonces creo que eso lo va a endurecer y va a estar más preparado para jugar en Primera”, adelantó sobre el proceso que buscará imponer en el camino del juvenil atacante.

El Apache sabe que las urgencias persiguen al Rojo y eso empuja la gente a criticarlo por no apurar a un chico que recién tiene 16 años. Ante algunas críticas que recibió, fue tajante: “No quiero equivocarme que no estén preparados para jugar en Primera. Si vamos más atrás, Independiente el último fue Velasco. No digo quemamos un montón de jugadores, pero sí quedaron un montón atrás. Eso te quiere decir algo: no es fácil jugar en la primera de Independiente. Entiendo que River y Boca tienen otra estructura para bancar, e Independiente no puede bancar ese proceso. Y lo entiendo de esa manera. Entonces, si Parmo no entra con el pie derecho, va a jugar un partido, dos partidos, van a bancar y al tercero lo están puteando. Prefiero bancármela yo y que me puteen a mí”.

“¿Qué más me gustaría a mí que la rompa todos los partidos?”, planteó el DT. Aunque aclaró: “Pero no me bancaría si lo tiro a la cancha y lo quemo, y después no puede levantar las piernas. El hincha de Independiente no tiene esa paciencia que puede llegar a tener el hincha de River o Boca, porque viene con una estructura y un diseño de muchos años atrás de ‘nosotros apostamos a las inferiores y tenemos un proyecto hace diez años’. Nosotros recién estamos arrancando. La gente no ve eso, quieren que los chicos jueguen, la rompan, salir campeón, no tenemos ese proceso. Trato de llevarla, que la gente se enoje conmigo y no quemar a los chicos. Prefiero que me puteen y no quemar a los chicos”.