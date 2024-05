Crimen del futbolista de Río Cuarto: ordenaron la prisión preventiva de los dos principales sospechosos de matar a Jesús Buffarini

El joven murió producto de haber sido golpeado por un grupo de personas

A casi tres semanas del crimen de Jesús Buffarini -el joven asesinado en la puerta de un boliche de la localidad cordobesa de General Cabrera a fines de abril- las autoridades a cargo de la investigación ordenaron este viernes la prisión preventiva por homicidio simple de los dos principales sospechosos de haber causado su muerte.

Se trata de Federico Mellano y Federico Cabrillana, quienes habían sido identificados como agresores en la pelea en la que la víctima falleció desnucada. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la medida fue solicitada por el fiscal Javier Di Santo, el funcionario que se puso al frente de la causa luego de que Daniel Miralle decidiera apartarse de la misma tras recibir una denuncia por “enemistad manifiesta” con la abogada de la familia de Buffarini, Rosa Sabena.

“Resuelvo ordenar la prisión preventiva de Federico Miguel Mellano y a Federico Ezequiel Cabrillana, ya filiados, por el delito de homicidio simple, en los términos del art. 79 y 45 del C.P., manteniendo sus detenciones, debiendo permanecer alojados en el Establecimiento Penitenciario N°6 a la orden y disposición de esta Fiscalía”, se lee en el documento emitido en las últimas horas.

El primero de los mencionados tiene 23 años y se entregó en la comisaría de la zona luego de que sucediera la secuencia en la puerta de una disco ubicada en el cruce de bulevar Fangio y Colón. Allí se desató un enfrentamiento entre chicos de la misma edad el pasado 21 de abril, en el cual Buffarini sufrió serias lesiones producto de patadas y trompadas, sobre todo en el cráneo.

Aseguran que los que atacaron a Jesús Buffarini eran de su círculo de amigos (Cadena 3)

Cuatro días después, Cabrillana, el segundo imputado, se hizo cargo de su participación en el conflicto: acudió a la dependencia policial local y quedó detenido mientras avanzaba la investigación para determinar de qué manera y en qué circunstancias ocurrió el asesinato. Además de ellos, también se investiga la participación de un tercer actor. Se trata de Alejo Arias, quien en primera instancia fue ubicado en el lugar de la pelea, pero que siempre estuvo en libertad.

El análisis de las pruebas recolectadas en la escena del crimen se aceleró a partir del cambio de autoridades en la causa. Con la incorporación de Di Santo, se decidió cambiar la carátula del caso y pasarla de “homicidio preterintencional” a “homicidio simple”. Además, se ordenó avanzar con la evaluación de las declaraciones de los testigos del episodio, quienes sumaron detalles sobre el hecho e identificaron a muchos de los presentes en el momento en el que ocurrió el homicidio.

En diálogo con este medio, Yésica Buffarini, hermana del Jesús, admitió sentirse reconfortada con el pedido de prisión preventiva contra los dos acusados, aunque no deja de remarcar el dolor que aún siente a flor de piel por la pérdida del joven.

Familiares de Jesús Buffarini marcharon en Córdoba para pedir justicia

“Es una buena noticia para tanto dolor. No deberíamos de estar feliz festejando esta noticia, pero bueno. Todo sea por Jesús”, dijo la mujer tras la resolución del fiscal.

Para la abogada de la familia, Rosa Sabena, el caso es similar al de Fernando Báez Sosa por la manera en la que el joven perdió su vida. La autopsia que le practicaron a Buffarini reveló que la muerte fue provocada por una luxación cervical que se habría provocado cuando este cayó al piso aparentemente por haberse golpeado contra el cordón del boulevard Fangio.

El padre del joven dijo tras el crimen: “Discutió con dos o tres, lo patearon hasta matarlo. Llega a los cinco minutos un sobrino y un amigo de él, quienes lo auxilian. Lo auxilian ellos en un vehículo y lo llevan al hospital. Pero, cuando ingresó, ya lo hizo sin signos vitales, ya estaba muerto”.