"Creo que la meta de la OMS es decirles a los tomadores de decisiones que este es un grave problema de salud pública, incluso que se trata de uno de las cuestiones más serias de este momento. Urge cuidar a la población más vulnerable, pero también es fundamental invertir en tener adultos sanos y en que los niños no solo sean saludables, sino que puedan desarrollarse sin enfermedades crónicas. No conocer la carga ambiental de la calidad del aire que induce a las enfermedades más importantes que tenemos es no asumir la responsabilidad de la salud de las personas", asevera Corra. Y finaliza: "La salud pública no es solo vacunación, es también prevención. Si una persona se enferma porque otro no cumplió con su rol profesional, además de generar un daño personal y económico está mal administrando los recursos de salud. Estas son las principales razones por las cuales las Naciones Unidas están haciendo grandes esfuerzos para poner este tema en primera línea. No podemos hacernos los distraídos".