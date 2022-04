Patricio Parodi: Ihre Schwester nimmt Flavia Laos und nicht Luciana Fuster in ihr Babyshower-Gruppenfoto auf

Am vergangenen Samstag feierte Patricio Parodis Schwester Majo Parodi den Babyshower Ihres Babys Aitana mit Familie und engen Freunden. Flavia Laos war als Gast dabei, ebenso wie Luciana Fuster, aktuelle Partnerin des Reality-Jungen. Das Mitglied von Esto es Guerra zeichnete sich jedoch durch ihre Abwesenheit auf den Fotos aus, die ihre Schwägerin in ihr soziales Umfeld hochgeladen hatte netzwerke.

Über den Instagram-Account der Zwillinge postete „Pato“ Parodis Schwester die Höhepunkte der Veranstaltung, bei der sie neben der Dekoration posiert, den Kuchen bricht und ein paar Geschenke öffnet. Er hat auch eine Videozusammenfassung von allem hochgeladen, was an diesem Tag passiert ist, aber ein Detail erregte die Aufmerksamkeit der Benutzer.

Luciana Fuster erscheint nicht in dieser Publikation, obwohl sie Fotos und Videos in ihre Netzwerke hochgeladen hat, um zu beweisen, dass sie an der Babyshower ihrer heutigen Schwägerin teilgenommen hat. Es sei darauf hingewiesen, dass er auch nicht auf dem Gruppenfoto zu sehen war, auf dem Majo sagte, er habe „mit Menschen, die ich sehr liebe“ posiert.

Genau in diesem Schnappschuss erscheint Flavia Laos, ehemalige Partnerin des Reality-Jungen. Denken wir daran, dass die blonde Influencerin trotz der Trennung weiterhin ein gutes Verhältnis zu Parodis Schwestern hat und sogar dabei erwischt wurde, wie sie ihre Ex-Schwiegermutter umarmt hat Luciana war bereits romantisch mit dem Krieger verwandt.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

Stunden später und nach dem Regen der Kritik von Lucianas Fans veröffentlichte Majo Parodi sogar ein Bild, das mit den Reality-Jungs posiert. Die Influencerin machte deutlich, dass sie diese Fotos schon früher hochladen wollte, dies aber aufgrund der großen Anzahl von Bildern, die sie hatte, nicht konnte. „Ich möchte sie alle teilen, aber sie sind endlos“, schrieb er.

Vor diesem Hintergrund dankten die Fans des Paares Majo für die Klarstellung, dass er keine schlechte Beziehung zu seiner Schwägerin hat. Andere Internetnutzer behaupteten jedoch, dass dieser Beitrag mit „Verpflichtung“ verfasst wurde, da Luciana hätte verletzt werden können, wenn sie sich auf keinem Foto sah.

Hermana de Patricio Parodi sí llegó a subir una fotografía junto a su cuñada. (Foto: Instagram/@twosidesblog)

HABEN LUCIANA FUSTER UND FLAVIA LAOS DIE GESICHTER DES ANDEREN GESEHEN?

Beide trafen sich bei der Babyshower von Majo Parodi, der Schwester von Patricio Parodi. Keiner von ihnen wurde jedoch aufgrund der angespannten Beziehung, die sie hatten, seit das Mitglied von Esto es Guerra eine romantische Beziehung mit dem Reality-Jungen begann, dessen Ex ihr Freund sein sollte, nebeneinander gesehen.

Alles scheint darauf hinzudeuten, dass Luciana zu der Veranstaltung kam, nachdem die blonde Influencerin beschlossen hatte, in Rente zu gehen. Dies wäre in den Instagram-Geschichten belegt worden, die beide an diesem Tag hochgeladen wurden. Und nachdem Flavia angekündigt hatte, dass sie gehen würde, begann Luciana, Bilder hochzuladen, wobei Patricio die Feier genoss.

Flavia Laos se reecontró con Luciana Fuster y Patricio Parodi en el mismo evento. (Fotos: Instagram)

WARUM HABEN PATRICIO PARODI UND LUCIANA FUSTER IHRE ROMANZE NIE OFFIZIELL GEMACHT?

Trotz der Ampay, die sie beim Küssen in einer Wohnung in Paracas mitspielten, wollten die Models nicht öffentlich sagen, dass sie ein Paar sind. Das war kein Hindernis dafür, nicht ganz liebevoll in sozialen Netzwerken gesehen zu werden. Aber warum machen sie ihre Beziehung nicht offiziell?

In einem Interview mit Estás en Todas gab der Kapitän der Warriors an, dass er seine Beziehung zu Luciana Fuster nicht offiziell gemacht habe, weil er sich nicht verpflichtet fühle, sein sentimentales Leben seinen Anhängern auszusetzen , obwohl er als Medienfigur angesehen wird.

„Ich muss nicht rausgehen und etwas sagen, was der andere von mir möchte, nicht wann er will oder wie oder wo. Diejenigen, die diese Beziehung leiten, sind Luciana und ich. Wenn wir uns entschließen, es draußen zu lassen, weil wir es nicht weit über das hinaus aussetzen wollen, was wir wollen, muss es respektiert werden, Punkt. Wir sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und zeigen, was wir zeigen wollen „, sagte er.

