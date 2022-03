Luis Sinisterra fügt weiterhin Bewerber in Europa hinzu

Luis Sinisterras gute Leistungen mit Feyenoord in Everidivise haben das Interesse mehrerer Teams aus dem alten Kontinent geweckt, die auf die Dienste des kolumbianischen Spielers zählen wollen. Derzeit konzentriert sich der ehemalige Once Caldas auf die kolumbianische Nationalmannschaft, die am kommenden Dienstag ihre Qualifikation für Katar 2022 definieren wird, wenn er in Puerto Ordaz auf José Néstor Pékermans Venezuela trifft.

Es sei darauf hingewiesen, dass Luis Sinisterra am vergangenen Donnerstag im Metropolitano de Barranquilla für die südamerikanischen Qualifikationsspiele 65 Minuten beim 3:0 -Sieg der Nationalmannschaft gegen Bolivien gespielt hat. In dieser Saison hat der 22-jährige Flügelspieler mit seiner Mannschaft 18 Tore erzielt und gilt als einer der wertvollsten kolumbianischen Spieler der Welt.

Laut Transfermarkt, einem auf Transfers spezialisierten Portal, belegte es den Kolumbianer mit einem Preis von 18 Millionen Euro auf den siebten Platz. Im Juni 2018 erwarb Feyenoord die Sportrechte von Sinisterra für fast 2 Millionen Euro.

Die 10 wertvollsten kolumbianischen Fußballer:

1. Luis Diaz - 40 Millionen

2. Davinson Sanchez - 30 Millionen

3. Duvan Zapata - 30 Millionen

4. Luis Fernando Muriel - 22 Millionen

5. Yerry Mina - 20 Millionen

6. Wilmar Barrios - 20 Millionen

7. Luis Sinisterra - 18 Millionen

8. Jhon Cordoba - 17 Millionen

9. Rafael Santos Borre - 17 Millionen

10. Matheus Uribe - 16 Millionen.

Es könnte Sie interessieren: James Rodríguez und Luis Díaz, eine gesunde Rivalität voller Lob in der kolumbianischen Nationalmannschaft

Laut den Medien des alten Kontinents gibt es mehrere Teams, die sich für Luis Sinisterra interessieren. Zunächst wurde bekannt, dass Atlético de Madrid in Spanien nach dem in Santander geborenen del Quilichao gefragt hätte, da in den letzten Tagen auch bekannt war, dass Real Betis ihn in ihren Plänen für die nächste Saison die Kaffeemaschine hat.

In Italien heißt es, dass der AC Milan, der derzeitige Anführer der Serie A, die Unterzeichnung von Luis Sinisterra gewinnen möchte, und es wird auch die Rede davon, dass ein Major der Premier League hinter den Toren des talentierten Kolumbianers steckt.

Auf der anderen Seite verwies Luis Sinisterra auf die Kommentare der kolumbianischen Presse, als sie ihn nach dem brandneuen Zusatz von Liverpool aus England, Luis Díaz, fragten.

Während eines Interviews mit der Zeitung Marca sprach der Feyenoord-Spieler darüber, was er in diesen beiden entscheidenden Spielen der Qualifikationsrunde zu „La Tricolor“ bringen kann.

LESEN SIE WEITER: