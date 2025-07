“Sé lo que hago”: Stephen King revela una regla de oro para adaptar sus historias en la era del streaming

Stephen King exige fidelidad a sus historias en las adaptaciones para cine y televisión: "Si de desvías de lo que escribí, es tu responsabilidad"

Stephen King tiene una regla para cualquiera que quiera adaptar uno de sus libros para la pantalla grande o pequeña. Básicamente, es el juramento hipocrático de la propiedad intelectual: en primer lugar, no hacer daño.

“Cuando te desvías de la historia que escribí, lo haces bajo tu propia responsabilidad”, afirma en una entrevista reciente desde su casa en Maine. “Sé lo que hago y no estoy seguro de que los guionistas siempre lo sepan, ni de que los productores y directores siempre lo sepan”.

No todo el mundo ha hecho caso a King, que ha disfrutado de adaptaciones exitosas —Cadena perpetua, Stand By Me, Misery, It y El resplandor— y de fracasos —La noche del vampiro, Las tumbas malditas y El hombre del jardín—.

El instituto, la nueva serie basada en la novela de Stephen King, se estrena en MGM+ con la aprobación del autor

El prolífico novelista ha visto últimamente cómo se crea una oleada de adaptaciones para cines o plataformas de streaming, una lista que incluye La vida de Chuck y las próximas La larga marcha, El fugitivo e It: Bienvenidos a Derry.

También incluye la serie de ocho episodios El instituto, que trata sobre una instalación secreta del gobierno donde se encarcela a niños con talentos especiales —telequinesis y telepatía— y se les utiliza con fines geopolíticos oscuros. Sus dormitorios están fielmente recreados y los pasillos están llenos de espeluznantes carteles —“Tu don es importante” y “Elijo ser feliz”—.

¿Cuenta esta adaptación para la pequeña pantalla de su libro de 2019 con la aprobación de King? “Estoy hablando contigo, lo cual es una buena señal”, dice riendo. Incluso ha firmado como productor ejecutivo.

Stephen King reconoce la influencia del cine y la televisión en su estilo narrativo visual y sensorial

“Cuando escribo un libro, es un deporte individual, pero cuando estas personas hacen una serie de televisión o una película, se convierte en un deporte de equipo. Así que esperas algunos cambios y, a veces, tío, son realmente buenos”.

¿De qué trata El instituto?

El instituto está protagonizada por Mary-Louise Parker, en el papel de una siniestra científica, y Ben Barnes, en el de un policía de un pequeño pueblo, que se encuentran en bandos opuestos cuando un grupo de niños es secuestrado y explotado. La serie es fiel al libro, pero incluye algunos cambios, como ambientarla íntegramente en Maine y envejecer al héroe para que no parezca demasiado sádico.

Ese héroe, Luke Ellis, de 14 años, interpretado de forma brillante por Joe Freeman, es el último joven con poderes especiales que King ha creado, una línea que se remonta a la heroína de Carrie, Danny Torrance en El resplandor y Charlie McGee en Llamas de venganza.

Stephen King destaca la importancia de retratar a los niños de forma realista en sus obras y adaptaciones

“Pensé: ¿qué pasaría si un grupo de niños con poderes psíquicos pudieran ver lo suficiente del futuro como para saber cuándo iban a ocurrir ciertos momentos?“, dice el escritor. ”Pero los niños quedarían destrozados por este proceso y se les mantendría en un lugar donde pudieran servir al bien común. Era un problema moral que me gustaba mucho".

King siente un respeto especial por los jóvenes adultos, de quienes dice que pueden ser valientes y comportarse con nobleza bajo presión, pero que también pueden ser mezquinos y maliciosos. Confiesa que se inspiró en William Golding, autor de la emblemática El señor de las moscas, una novela distópica sobre un grupo de escolares que, mientras intentan sobrevivir en una isla remota, desatan su propia barbarie.

“Antes de escribir el libro, habló con su esposa y le dijo: ‘¿Cómo sería si escribiera una historia sobre los niños y la forma en que realmente actúan?’. Así que intenté escribir un libro sobre los niños tal y como actúan en realidad", afirma King.

La serie El instituto mantiene la esencia del libro y realiza cambios como la ambientación en Maine y la edad del protagonista

El productor ejecutivo y coguionista Benjamin Cavell afirma que King se resiste al impulso de involucrarse demasiado en el proceso y, en su lugar, identifica a personas en las que confía para que hagan lo correcto con el material. “Gran parte del placer de la escritura de King reside en el acceso que ofrece a sus lectores a los pensamientos, sueños y deseos más profundos, oscuros y privados de sus personajes; la tarea del adaptador es hacer que todo eso sea externo y cinematográfico", afirma Cavell.

Los monstruos que llevamos dentro

Jack Bender se ha convertido en una especie de “consiglieri” de Stephen King, ya que ha ayudado a adaptar tanto Mr. Mercedes como The Outsider a la pantalla. En esta ocasión, ha colaborado en la dirección y la producción ejecutiva de El Instituto.

“Me siento afortunado por estar en la posición de alguien en quien él confía creativamente”, afirma Bender. “Es un genio a la hora de aprovechar los miedos que todos compartimos sobre lo que se esconde debajo de nuestras camas. Para mí, tanto Mr. Mercedes como El instituto tratan esos miedos centrándose en los monstruos que hay dentro de nosotros, los seres humanos, y no solo en el mundo que nos rodea".

La serie "El instituto" explora el secuestro y explotación de niños con poderes psíquicos en una instalación secreta

Lo primero que Bender y Cavell tuvieron que decidir fue qué forma tomaría El instituto: una película independiente o una serie.

“En el caso de El instituto, una novela de 576 páginas repleta de personajes ricos y fascinantes que necesitarían tiempo para conectar y estar juntos, no quería reducirla a una película de 110 minutos que se habría convertido en X-Kids", afirma Bender.

King afirma que, aunque Hollywood parece tener un apetito insaciable por sus libros, él no se ha vuelto más cinematográfico como escritor, sino que siempre lo ha sido. “Soy uno de los primeros escritores que se vio influido tanto por la televisión como por el cine. Crecí con la idea de que las cosas deben ser cinematográficas y que hay que verlas de forma visual, de una manera muy sensorial”.

A King también le complació que los adaptadores de El instituto se aseguraran de no cambiar el nombre del policía de la pequeña ciudad de Barnes, Tim. “Lo llamé Tim porque leí en alguna parte que ningún hombre llamado Tim había hecho nunca nada grande. Así que pensé: ‘Sí, bueno, ok, lo llamaré Tim y podrá hacer grandes cosas’”.

Fuente: AP

[Fotos: archivo AP/Chris Pizzello; Chris Reardon/MGM+ vía AP]