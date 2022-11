Como en un “Pokémon Go” del arte, las obras en NFT invaden Buenos Aires

Hasta el 7 de noviembre, el Festival XReal Metaverse despliega piezas virtuales geolocalizadas en Buenos Aires

El primer festival de criptoarte y arte digital en el metaverso llegó a la Argentina. Hasta el 7 de noviembre, es posible participar de la propuesta desde la computadora o bajando una app en el celular que permite recorrer distintos barrios de la Ciudad para encontrar obras de arte que se encuentran emplazadas en el espacio público de forma virtual. Aunque parezca una visión de la posteridad, donde las personas podrían acceder a dos universos paralelos en simultáneo, para los creadores de UX Art, una plataforma que busca aplicar nuevas estrategias a los medios digitales, ese futuro ya llegó.

“En muchos casos, la gente no sabe todavía lo que es un NFT pero a través del Festival puede verlo. Puede acercarse y descubrir arte digital. Para nosotros fue un desafío armarlo y desarrollar algo que no existía. Sumar una variable virtual a La Noche de los Museos, eso no había pasado nunca”, contó Felipe Durán, CEO y cofundador de URArt, en diálogo con Infobae Cultura.

XReal Metaverse es el primer festival de criptoarte y arte digital del país y permite encontrar obras de grandes artistas en un entorno urbano, a través de las pantallas. Se pueden observar obras de: Gyula Kosice, Perla Benveniste, Rogelio Polesello, Martha Boto, Gregorio Vardánega, Eduardo Mac Entyre, Ary Brizzi, Eduardo Rodríguez y Miguel Ángel Vidal. La propuesta invita a vivir una experiencia virtual a partir de realidades extendidas del mundo del criptoarte. “Lo interesante de este proyecto es que con internet vos ves la obra. ¿Es real? ¿No es real? Bueno, no es real pero tenés que estar ahí para verla”, afirmó Beto Resano, Director de Innovación y desarrollo de UXArt, en diálogo con Infobae Cultura.

La experiencie incluye trabajos de Gyula Kosice, Perla Benveniste, Rogelio Polesello, Martha Boto, Gregorio Vardánega, Eduardo Mac Entyre, Ary Brizzi, Eduardo Rodríguez y Miguel Ángel Vidal

A través de una app y un mapa virtual se pueden recorrer las calles de la Ciudad y encontrar obras de arte geolocalizadas, al mejor estilo “Pokémon Go”. Se trata de una experiencia nueva, de una nueva forma de relación con el espacio urbano. “Es una nueva forma de comunicación”, admite Beto Resano.

Si bien hay obras de arte contemporáneo, como la del artista Rafael Parratoro en los Bosques de Palermo, la mayoría de las obras expuestas son adaptaciones de artistas cinéticos. “La poética de los cinéticos nos ayuda mucho para explicar la tecnología a las personas. Ellos usaban el concepto del algoritmo y nos sirvió mucho para traerlos a la vanguardia tecnológica”, afirmó Durán.

En este sentido, Bárbara Brizzi, hija del artista Ary Brizzi, cuyas obras fueron digitalizadas y forman parte del festival, contó: “Mi padre y sus contemporáneos siempre pensaron en crear una realidad virtual con lo que tenían a su alcance en ese momento. La palabra virtual estaba siempre en el léxico. En el Malba hay una obra de mi padre que se llama “Universos Paralelos” donde él está planteando esto. Lo que hoy podría hacerse absolutamente virtual, él lo hacía con la tecnología que tenía a su alcance”.

A través de una app y un mapa virtual se pueden recorrer las calles de la Ciudad y encontrar obras de arte

Precursores en la realización de NFT en Argentina, los creadores del festival participaron de la Bienal de Venecia con una muestra de arte digital que incluía obras de Julio Le Parc, crearon el primer museo de realidad virtual, un mapping sobre el Obelisco y un laboratorio de arte y tecnología ubicado en una isla de Tigre, que también alberga decenas de obras de arte físicas.

Para poder vivir la experiencia, es necesario activar el mapa de la app Xreal y luego se podrán descubrir las obras NFT geolocalizadas en la Ciudad de Buenos Aires y capturarlas fotográficamente o comprartirlas en las redes sociales. La experiencia incluye: mapas con obras geolocalizadas, hologramas 3D, realidad aumentada, portales inmersivos 360°, realidad virtual y nubes de información donde además de obras de arte, se pueden encontrar referencias, datos del lugar y servicios como restaurantes o negocios locales en la zona.

Si bien actualmente, sólo se puede acceder a esta suerte de universo paralelo en línea a través del celular, los creadores de UXArt están convencidos de que a partir de lentes especiales - que Apple lanzará en 2023-, cambiará la dinámica general de las ciudades y la relación de las personas con su propia realidad, donde los límites serán difusos y habrá arte en todos lados, de todas las formas posibles. “Nosotros les estamos acercando a la gente una tecnología que va a ser la tecnología de los próximos 10 años”, afirma Beto Resano.

