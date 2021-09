Bienalsur: Paula Parisot y sus reflexiones sobre la literatura del yo en una muestra

En el marco de Bienalsur, se presenta la muestra "Literatura del yo", de Paula Parisot en el embajada de Brasil

La muestra Literatura del yo, donde la artista y escritora brasileña Paula Parisot presenta, con curaduría de María José Herrera, una serie de obras en las que reflexiona sobre la autorreferencialidad, se inaugura en la embajada de Brasil en Argentina en el marco de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur).

La embajada de Brasil en Buenos Aires vuelve a ser sede por tercera vez de Bienalsur con una muestra que se inscribe en el eje curatorial “Políticas del arte”, y recorre la obra de Parisot, radicada en Buenos Aires desde 2016, en tanto escritora, artista y mujer que desanda disciplinas y amplifica interrogantes sobre la propia existencia, combinando lo visual, la literatura y la performance.

“Parisot libera el hilo de la madeja de su existencia en Literatura del yo, una narración en primera persona. Los que nos preceden, el camino desde la infancia, cuando aún no hablamos, hasta la libre expresión de la angustia, los deseos, los éxitos y los fracasos de la vida adulta. Con voz profundamente marcada por su condición de mujer, la artista devela los destinos sociales y personales. Videasta y performer, bascula entre la imagen en movimiento y el movimiento de su propio cuerpo”, explica la curadora.

La exposición “es un recorrido, una instalación en sí”, dice Herrera. Está dividida en tres salas, como si fueran capítulos del libro de vida de la artista, que presenta su infancia, su familia, el amor, y la edad adulta de “una joven señora con hijos”.

En torno a esos ejes se presentan pinturas sobre papeles y tela y costuras con hilos, esculturas de tela y relleno de telgopor o gomaespuma, tallada y pintada, además de dos videos: “Diarios pandémicos” –un diario visual sobre la pandemia– y una videoperformance inédita de 2013 grabada con su celular en San Pablo.

Las pinturas son imágenes abstractas a diferencia de lo concreto de las palabras que anclan el sentido de la muestra, en el video más reciente que presenta. “La artista despliega enormes papeles de piso a techo que están pintados como si fueran mandalas, muy coloridos y que son como una especie de manifiesto de su estética visual”, apunta Herrera.

"¿Y qué hago yo si la literatura del yo me aburre y parece pecar precisamente de falta de imaginación?", se pregunta la artista y escritora

Parisot propone una literatura del yo a partir de sus pinturas, esculturas y video, un proyecto que venía trabajando, pero que cobró forma durante la cuarentena de 2020 cuando retomó la escritura de su diario: “Empezó a contar lo que le pasaba, lo que sentía en ese momento. Así surgen los diarios de la pandemia cuyo resultado es un video que está al final de la exposición”, explica.

El título de la exposición alude al género autobiográfico porque, desde la concepción de la artista, en la actualidad hay más autobiografías que ficción, con la exposición en las redes y los medios: “lo real se mezcla con lo ficcional”, dice.

“La literatura de ficción ha estado en nuestras vidas, en nuestra cultura, desde tiempos inmemoriales, pero parece que en nuestros días hay una impaciencia hacia la imaginación y la ficción en la literatura”, sostiene Parisot, quien se considera lectora desde sus 13 años, mientras afirma su desconfianza en la llamada “literatura del yo”, aunque a pesar de ello desde su llegada a Buenos Aires comenzó a escribir desde este lugar.

“Si es difícil hacer declaraciones sobre nosotros mismos, ¿cómo inventar, dar voz al otro, sin rendirse a un pacto que ya es inaceptable para la sensibilidad contemporánea? Si no quiero permanecer en silencio, ¿estoy obligada a hablar de mí misma? ¿Estoy obligada a buscar lo que es literario en mi propia vida? ¿Y qué hago yo si la literatura del yo me aburre y parece pecar precisamente de falta de imaginación? Siempre he sentido que la realidad por sí sola nos aplana, nos limita, nos mata, mientras que fabricarla, imaginarla, inventarla, crearla nos salva”, explica la artista.

“¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos quieren ser escuchados tan urgentemente en esta llamada literatura del yo, o mismo por la internet, redes sociales, etc.? ¿El lector rechaza la ficción? ¿El autor desconfía de su propia escritura? ¿Hablar de sí mismo es solo un gesto narcisista? ¿O el hablar de sí mismo puede incluir el hablar con el otro? ¿Es esa la vocación del presente? ¿Eso es ser contemporáneo? Como verán, hay más preguntas que respuestas; esta es la esencia del arte contemporánea”, reflexiona.

Parisot nació en Río de Janeiro y su trabajo interdisciplinario reúne literatura, pintura, diseño, performance y video. Es cocreadora con Jessica Mitrani del programa televisivo La Crucigramista, presentado en Brasil, Portugal y México, sobre el arte de América Latina, y autora de los libros La dama de la soledad (2007), Gonzos e Parafusos (2010) y Partir (2013).

La exhibición podrá visitarse de lunes a viernes de 11 a 19, con excepción de los días feriados, en el espacio de arte del antiguo Palacio Pereda (Arroyo 1142, Ciudad de Buenos Aires) a partir del jueves 9 de septiembre hasta el 5 de diciembre.

Fuente: Télam

