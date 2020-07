“El Sr. Marriott ha demostrado claramente que un mago entrenado puede, bajo una inspección minuciosa de tres pares críticos de ojos, dar una falsa impresión en una placa. Debemos admitirlo sin reservas”, escribió Doyle, para esta vez no ser ridiculizado. Sin embargo, aclaró que la experiencia no cambió su perspectiva sobre que los espíritus sí podían ser captados en fotos, aunque éste no fuera el caso.