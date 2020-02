—Las historias. El agua, el movimiento del agua, la corriente siempre tiene historias. Se puede ver muy claramente con la zona litoraleña y el río Paraná que es un río que tiene más vida no solo porque tiene la navegación habilitada, o porque es mucho más grande, sino también por la fauna. En las historias de los pescadores siempre están los chamamés y los poemas. En cambio, en el Riachuelo, está siempre la historia de lo que fue, de lo que pasó y de todo el mundo apocalíptico y contaminado que hay. Eso se ve muy bien en el poema de Selén. Ahora es navegable otra vez, solo que no está permitido por ley. Avanzó un poco la limpieza, muy lento, pero avanzó al nivel que no hay tanta basura, las cooperativas villeras se encargan de la basura y hasta se ven algunos pájaros costeros y tortugas acuáticas. De a poco vuelven los protagonistas de esas historias.