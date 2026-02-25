Costa Rica

Ni armas ni violencia: el insólito método por el que se roban la mayoría de los autos en Costa Rica

Un exhaustivo informe de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ revela que el “descuido” de los propietarios es la principal puerta de entrada para el hampa, superando ampliamente a los asaltos a mano armada

El "descuido" se consolida como
El "descuido" se consolida como la principal oportunidad para los delincuentes en Costa Rica: más de 2.900 vehículos fueron sustraídos bajo esta modalidad durante el último año. (Captura de video)

La mayoría de las personas creería que el robo de un vehículo suele estar asociado a un delincuente armado, una amenaza directa y una huida a toda velocidad. Sin embargo, la realidad criminal en Costa Rica cuenta una historia muy distinta.

Según los datos más recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mayoría de los vehículos no son “quitados” a la fuerza, sino simplemente “tomados” ante la ausencia de sus dueños.El informe detallado de la Unidad de Análisis Criminal, bajo la referencia 455-OPO/UAC/S-2026, pone al descubierto una vulnerabilidad alarmante: el exceso de confianza.

Durante el año 2025, el país registró un total de 4,751 denunciaspor robo de vehículos. Lo que llama la atención de los analistas no es solo el volumen, sino la modalidad

Delicuentes sacan provecho del descuido

De los casi cinco mil incidentes reportados, el “descuido” se posiciona como la principal causa de las modalidades delictivas con 2,921 casos. Esta cifra representa más del 60% del total de las sustracciones. El delincuente en Costa Rica no busca el enfrentamiento; busca la oportunidad, un portón mal cerrado, un vehículo encendido frente a una pulpería o dejar el auto en una vía pública sin vigilancia son los errores que alimentan esta estadística.

A gran distancia se encuentra el asalto, con 1,020 denuncias, donde sí media la violencia o la intimidación. El “cocherazo”, otra modalidad recurrente, sumó 762 incidentes. Estos datos sugieren que el hampa ha perfeccionado el arte de la observación, esperando el momento exacto en que el propietario baja la guardia.

La capital lidera las estadísticas
La capital lidera las estadísticas de robo de vehículos a nivel nacional, superando ampliamente a las demás provincias en incidencia criminal

El mapa delictivo: San José y Alajuela en la mira

La incidencia criminal no se reparte de forma equitativa por el territorio nacional. El Gran Área Metropolitana (GAM) sigue siendo el epicentro de esta problemática. San José encabeza la lista con 1,582 robos en 2025 y ya registra 158 en las primeras semanas de 2026. Alajuela no se queda atrás, consolidándose como la segunda provincia más afectada con 1,043 reportes el año pasado. El reporte del OIJ identifica cantones específicos donde la situación es crítica:

  • San José (Cantón Central): 621 casos.
  • Alajuela (Cantón Central):  491 denuncias.
  • Desamparados: 163 incidentes.
  • Pavas: 129 casos. 
  • Limón Centro: 108 casos.

Un inicio de año que no da tregua

Las cifras de 2026 muestran que el fenómeno está lejos de enfriarse. Hasta el 11 de febrero, ya se contabilizan 513 vehículos robados. Si se mantiene este promedio, el país podría enfrentar un cierre de año con cifras similares o superiores a las del periodo anterior. En cuanto a la modalidad de asalto, la tendencia muestra una relativa estabilidad, aunque no por ello menos preocupante.

Enero de 2026 cerró con 84 asaltos para robar vehículos, una cifra idéntica a la registrada en enero de 2025. Julio del año pasado se mantiene como el mes más violento de la serie, alcanzando los 104 asaltos.

Pese a que el descuido
Pese a que el descuido predomina, el robo mediante asalto registró picos de hasta 104 casos mensuales durante el periodo analizado por las autoridades judiciales.| ATV

¿Qué dicen las autoridades?

Para el OIJ, la prevención es la herramienta más potente contra el “descuido”. La policía judicial enfatiza que los grupos criminales suelen realizar rondas en barrios residenciales y zonas comerciales buscando precisamente esa brecha de seguridad que el propietario deja abierta.

El informe, firmado por el jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Orlando Corrales Ugalde, sirve como una hoja de ruta para que las fuerzas de seguridad redireccionen sus patrullajes hacia los distritos con mayor frecuencia absoluta, como Hatillo, San Sebastián y Pavas.

La recomendación para los conductores es clara: en un país donde el hampa no necesita armas para llevarse su vehículo, el mejor sistema de seguridad sigue siendo la precaución extrema.

