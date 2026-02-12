Presidenta electa de Costa Rica escoge el Estadio Nacional para realizar el traspaso de poderes

La presidenta electa quiere que su traspaso de poderes sea en el Estadio Nacional para puedan asistir la mayor cantidad de costarricenses. REUTERS/Mayela Lopez

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó este jueves que su equipo ya inició las gestiones para que el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo se realice en el Estadio Nacional, en San José, con el objetivo de convertir la ceremonia en una actividad abierta al público y de amplia participación ciudadana.

En declaraciones al espacio radiofónico Nuestra Voz, la mandataria electa explicó que la propuesta busca que el acto solemne trascienda el carácter protocolario habitual y se transforme en lo que definió como una “fiesta democrática”, en la que puedan participar personas de distintas regiones y sectores del país.

“Yo quiero que sea una actividad grande, alegre, porque vivimos una fiesta democrática en las pasadas elecciones; vea que bajamos el abstencionismo (…) eso a mí me tiene muy contenta. Entonces, yo espero que podamos hacer un traspaso de poderes lindísimo donde todo el pueblo de Costa Rica que quiera participar pueda venir”, expresó Fernández durante la entrevista.

La politóloga, de 39 años, indicó que el equipo de transición trabaja en la coordinación logística con las instituciones involucradas para viabilizar el evento en el principal recinto deportivo del país. Según detalló, ya se encuentran gestionando los permisos y la articulación necesaria para garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y orden en una actividad que, de concretarse en ese formato, marcaría una diferencia respecto a ceremonias anteriores realizadas en espacios más reducidos.

Fernández busca que pueblos de zonas rurales y vulnerables puedan participar de su toma de poder. REUTERS/Raquel Cunha

Fernández señaló que la intención es que la ceremonia tenga un carácter inclusivo y permita la asistencia de ciudadanos provenientes de todas las provincias. “Estoy tratando de organizarlo en el Estadio Nacional, que sea abierto al público para que la gente de Guanacaste, de San José, de Puntarenas, de Limón, toda la gente, los estudiantes, los adultos mayores, personas con discapacidad, habitantes de territorios indígenas (…) todos sean bienvenidos”, afirmó.

El traspaso de poderes está programado para el 8 de mayo, fecha establecida en la Constitución Política de Costa Rica para la toma de posesión de la Presidencia de la República cada cuatro años. Ese día, Fernández recibirá la banda presidencial de manos del actual mandatario, Rodrigo Chaves, en un acto que simboliza la continuidad institucional y la alternancia democrática en el país.

La presidenta electa formó parte del gabinete de Chaves durante su administración, en la que ocupó dos carteras ministeriales. Ahora asumirá la jefatura del Ejecutivo tras imponerse en las elecciones nacionales más recientes, en un proceso que, según destacó, registró una disminución en el abstencionismo en comparación con comicios anteriores.

Politóloga recibirá la banda presidencial de manos de Rodrigo Chaves, mandatario del cual ella busca continuar con sus propuestas. REUTERS/Mayela Lopez

El acto del 8 de mayo no solo contempla la juramentación de la presidenta, sino también la de los vicepresidentes, que integrarán la nueva administración. A partir de ese momento, las nuevas autoridades asumirán formalmente sus cargos y comenzará el período constitucional correspondiente.

En Costa Rica, el traspaso de poderes constituye uno de los actos cívicos más relevantes del calendario político. Tradicionalmente incluye la participación de representantes de los tres poderes de la República, delegaciones internacionales e invitados especiales. La eventual realización en el Estadio Nacional abriría la posibilidad de ampliar significativamente la asistencia ciudadana, en línea con el mensaje de apertura y celebración democrática que Fernández ha planteado desde el anuncio de su victoria.

La organización del evento implicará la coordinación entre Casa Presidencial, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud y otras entidades encargadas de aspectos logísticos, de protocolo y de seguridad. En las próximas semanas se espera que el equipo de transición brinde mayores detalles sobre el formato definitivo, la capacidad prevista y los mecanismos de ingreso para el público interesado en asistir a la ceremonia.