Excandidatos presidenciales y diputados se unen para defender la democracia y crear una agenda de oposición en Costa Rica

Una carta pública insta a los principales partidos de oposición a trabajar de manera conjunta por la defensa de los derechos fundamentales y la separación de funciones dentro del Estado costarricense

El Frente Amplio, mediante su líder y excandidato presidencial Ariel Robles, reunió a diputados en ejercicio y electos para suscribir un firme compromiso de defensa de las garantías individuales, la no reelección presidencial consecutiva y el fortalecimiento de servicios públicos en Costa Rica. El acuerdo plantea una resistencia categórica ante proyectos que busquen restringir derechos ciudadanos o debilitar la democracia, en un contexto de advertencias sobre posibles amenazas institucionales en el nuevo ciclo político.

La carta suscrita, firmada en conferencia de prensa y citada por Robles, incluye un llamado directo a las futuras fracciones de oposición, encabezadas por Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo, para asumir juntos la protección de los derechos fundamentales y la división de poderes. Robles alertó sobre el riesgo de que se intenten levantar las garantías individuales, citando como antecedente una declaración de la presidenta electa. El excandidato afirmó ante los medios: “La amenaza está ahí, la presidenta electa amenazó en campaña con levantar las garantías individuales de la ciudadanía, nos opondremos frontalmente a eso por ser una abierta amenaza a los derechos fundamentales de la población”.

Además, la postura del Frente Amplio rechaza cualquier reforma constitucional destinada a habilitar la reelección presidencial consecutiva. El argumento central es que tal reforma incentivaría el uso de recursos estatales para fines electorales y afectaría el maltrecho equilibrio de poderes. En sus palabras: “No sumaremos nunca y de ninguna manera nuestros votos para hacer realidad cualquier atentado contra los derechos de todas y todos los costarricenses ni contra la institucionalidad democrática que les defiende”, dijo Robles según lo transmitido en la conferencia.

El bloque frenteamplista entrante hizo explícito su compromiso de respaldar propuestas que fortalezcan la salud, la educación pública y los derechos laborales. Esta postura incluye el apoyo activo a iniciativas que atiendan prioridades como los derechos de las mujeres y la crisis de feminicidios. Robles amplió el llamado hacia el resto de la oposición: “Estas diputaciones se comprometen a ser un dique democrático contra el autoritarismo, el pueblo de Costa Rica puede contar con eso, invitamos a las diputaciones del Partido Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Unidad Socialcristiana y diputaciones de las demás fuerzas políticas que participarán del Congreso, que tengan un verdadero compromiso con la democracia”.

Por otro lado, desde Coalición Agenda Ciudadana, la diputada electa Claudia Dobles presentó una estrategia enfocada en la construcción de una agenda común de oposición, cuya meta central es abordar la seguridad, la educación, las listas de espera en salud, el costo de la vida y la competitividad para impulsar el empleo. Dobles inició contactos con figuras clave de la oposición, como Abril Gordienko (Unidad Social Cristiana) y Álvaro Ramírez (Liberación Nacional), para avanzar en acuerdos compartidos, según expuso la diputada electa.

Dobles también anunció el inicio de una gira nacional por las siete provincias. Bajo el lema “Jornadas de escucha con Claudia”, la parlamentaria electa participará en encuentros con comunidades, grupos sociales, mujeres y jóvenes para recoger preocupaciones directas y definir prioridades legislativas. Dobles explicó: “Costa Rica habló con claridad en las urnas y también en cada conversación que tuvimos durante la campaña. Hoy el reto es transformar esas preocupaciones en una agenda legislativa común que le resuelva a la gente”.

La propuesta de Dobles defiende una oposición propositiva y responsable, “basada en la cercanía con la gente y en el trabajo por quienes han sido más postergados”, junto a una postura firme frente a abusos de poder y medidas que profundicen desigualdades. La diputada adelantó que su labor no estará limitada a una perspectiva provincial sino que asume una responsabilidad nacional, y que la representación parlamentaria exige “presencia territorial y contacto directo con la realidad del país”.

La coyuntura identificada por Dobles exige una actitud vigilante y la consolidación de acuerdos amplios para enfrentar problemas complejos. Según afirmó: “Aquí empieza una nueva etapa: más humildad, más escucha y mucho trabajo. Costa Rica merece una oposición seria, capaz de construir acuerdos para resolver y de vigilar con firmeza cuando sea necesario”.

