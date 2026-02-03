Por primera vez en la historia, la Asamblea Legislativa costarricense tendrá más diputadas que diputados

La mayoría de diputadas la concentrará la fracción oficialista con 16 mujeres. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

La próxima Asamblea Legislativa de Costa Rica marcará un hito en la historia política del país. Por primera vez desde la creación del Congreso, este órgano de representación popular contará con más diputadas que diputados, un hecho que refleja los avances sostenidos en materia de paridad de género impulsados desde la legislación electoral y las políticas públicas costarricenses en los últimos años.

Este cambio no solo representa un dato numérico relevante, sino que también simboliza una transformación en la composición del poder político, al consolidar una mayor participación de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones clave para el rumbo del país.

La paridad de género, que durante décadas fue una aspiración, comienza a materializarse de manera concreta en uno de los poderes fundamentales del Estado.

Las curules, durante el periodo legislativo 2026 - 2030, estarán ocupadas por 30 mujeres y 27 hombres, lo que equivale a una representación femenina del 52,63% y una masculina del 47,37%, respectivamente. Este balance convierte a Costa Rica en uno de los pocos países de la región donde las mujeres no solo alcanzan la paridad, sino que superan en número a los hombres dentro del Parlamento.

Este avance ha sido destacado por distintas autoridades e instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que ha impulsado históricamente políticas orientadas a reducir las brechas de género en la participación política. Para la institución, este resultado es consecuencia directa de años de trabajo institucional, reformas legales y esfuerzos coordinados con los partidos políticos.

“Hoy este avance se traduce en más mujeres liderando los espacios donde se toman las decisiones del país, fortaleciendo nuestra democracia y ampliando las oportunidades para todas. Hacemos un llamado a todos los sectores a continuar abriendo y consolidando espacios reales de participación y liderazgo para mujeres”, manifestó Yerlin Zúñiga, presidenta ejecutiva del INAMU, al referirse a la nueva conformación legislativa.

Participación femenina por partido político

Las cinco agrupaciones políticas que estarán representadas en la Asamblea Legislativa durante el próximo periodo contarán con presencia femenina en sus fracciones, un aspecto que refuerza la tendencia hacia una representación más equitativa. Incluso, en dos de los partidos que obtuvieron únicamente un escaño, ese puesto será ocupado por una mujer, lo que subraya el impacto de las normas de paridad.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) será la agrupación con mayor número de curules y también con una alta representación femenina, al contar con 16 mujeres y 15 hombres. Le sigue el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya fracción estará conformada por 8 mujeres y 9 hombres, manteniendo un balance cercano a la paridad.

Por su parte, el Frente Amplio (FA) tendrá una bancada integrada por 4 mujeres y 3 hombres, mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) contará con una diputada como su única representante en el Congreso. En el caso de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), su única curul también será ocupada por una mujer.

Ante los resultados oficiales emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que confirmaron quiénes ocuparán los escaños legislativos y evidenciaron el aumento de la participación femenina en este Poder de la República, la jerarca del INAMU resaltó la importancia de seguir apostando por una Costa Rica donde ser mujer u hombre nunca represente un obstáculo para liderar, participar y tomar decisiones. Además, subrayó que la paridad de género debe consolidarse como una expresión natural de la democracia costarricense.

Costa Rica y sus instituciones han trabajado por promover la paridad de género en la participación de puestos públicos y políticos. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Historia en la paridad de género en la Asamblea Legislativa

Aunque en los últimos periodos legislativos la presencia de mujeres ha ido en aumento de manera progresiva, el periodo 2026 - 2030 marcará un punto de inflexión, al ser la primera vez que el número de diputadas supera al de diputados.

Durante el periodo 2022 - 2026, la Asamblea Legislativa estuvo conformada por 28 diputadas y 29 diputados, mientras que en el periodo 2018 - 2022 se contabilizaron 26 diputadas y 31 diputados. En el periodo 2014 - 2018, la diferencia fue más marcada, con 19 mujeres frente a 38 hombres.

En los periodos 2010 - 2014 y 2006 - 2010, la representación femenina se mantuvo en 22 diputadas, frente a 35 diputados hombres en ambos casos, evidenciando las brechas que existían antes de la aplicación plena de las reformas de paridad.

Número de diputados siempre fue mayor en los periodos legislativos anteriores. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Cabe recordar que la Asamblea Legislativa que inició funciones en 2022 arrancó con 27 diputadas y 30 diputados; sin embargo, tras la renuncia de un legislador, su curul fue asumida por una mujer, lo que modificó la conformación a 28 diputadas y 29 diputados. Este antecedente anticipó el cambio histórico que hoy se consolida en el próximo periodo legislativo.