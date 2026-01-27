Costa Rica

OIJ realiza seis allanamientos en el caribe costarricense para detener a cuatro hombres sospechosos de robos y homicidios

Autoridades ya contabilizan dos hombres aprehendidos, Wilson de 22 años y Espinoza de 26 años

Guardar
Sospechosos estarían involucrados en delitos
Sospechosos estarían involucrados en delitos de homicidios y robo agravado. Fuente: OIJ

Desde las 6:00 de la mañana de este martes, agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevan a cabo un amplio operativo policial que incluye seis allanamientos simultáneos en las localidades de Atlántida y El Bosque, en la provincia caribeña.

El despliegue tiene como objetivo la detención de cuatro hombres que figuran como los principales sospechosos de los delitos de homicidio y robo agravado.

De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades judiciales, así como con las pruebas recabadas durante el proceso de investigación, los sospechosos estarían vinculados directamente con la muerte de un hombre ocurrida el pasado 27 de noviembre de 2025.

Según la reconstrucción de los hechos, tres de los presuntos implicados se desplazaban en un vehículo tipo automóvil. Al llegar al sitio, dos de ellos descendieron del automotor y se dirigieron hasta la vivienda de la víctima, donde lo habrían abordado de manera violenta.

En apariencia, los sujetos le dispararon al ofendido y, tras cometer el ataque, le sustrajeron varias de sus pertenencias personales antes de darse a la fuga. El hombre herido fue trasladado de emergencia al Hospital Tony Facio de Limón; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarado fallecido minutos después de su ingreso.

Autoridades judiciales realizan seis allanamientos
Autoridades judiciales realizan seis allanamientos en la provincia limonense para detener al menos a cuatro hombres. Fuente: OIJ

Las autoridades también confirmaron que el hoy occiso había presentado denuncias previas ante los cuerpos policiales, en las que aseguraba haber sido víctima de robos en al menos dos ocasiones anteriores.

El primer hecho se remonta al 19 de noviembre de 2025, cuando los mismos sospechosos, presuntamente, lo habrían despojado de dos teléfonos celulares, varios anillos y una cadena de oro. En esa ocasión, la víctima habría sido amenazada con un arma de fuego tipo pistola y golpeada en la cabeza.

El segundo incidente denunciado ocurrió, aparentemente, el 10 de diciembre del mismo año. En ese momento, tres hombres lo habrían interceptado nuevamente, amenazándolo con un arma de fuego y agrediéndolo físicamente en la cabeza, logrando sustraerle la suma de 60 mil colones en efectivo y unos aretes de oro.

“Luego de realizar diversas diligencias de investigación, los agentes lograron identificar a las personas sospechosas y, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se ejecutaron esta mañana los allanamientos con el fin de lograr su detención y el decomiso de evidencia de relevancia para el caso”, informó el OIJ mediante su oficina de prensa.

Despliegue policial inició desde las
Despliegue policial inició desde las 6 de la mañana de este martes. Fuente: OIJ

Como resultado preliminar del operativo, las autoridades lograron detener a dos hombres durante las primeras horas de la mañana. Se trata de un joven de 22 años de apellido Wilson y otro de 26 años de apellido Espinoza, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Allanamientos simultáneos en Puntarenas

De manera paralela, agentes del OIJ destacados en la Delegación Regional de Buenos Aires de Puntarenas desarrollan tres allanamientos en el sector de Bajo Las Brisas, en ese cantón. En este caso, las autoridades buscan la captura de dos hombres sospechosos de participar en el homicidio de un masculino de apellido Torres, ocurrido el pasado 10 de noviembre.

Según el informe policial, los hechos se habrían registrado entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, cuando los involucrados sostuvieron un enfrentamiento en vía pública, presuntamente motivado por rencillas personales. Durante la riña, uno de los hombres resultó herido con arma blanca, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Allanamiento en Buenos Aires busca
Allanamiento en Buenos Aires busca detener al menos dos hombres sospechosos de comer un homicidio contra un joven de 26 años. Fuente: OIJ

Hasta el momento, las autoridades judiciales confirmaron la detención de un hombre de 22 años relacionado con este caso. Tanto los detenidos en Limón como en Puntarenas quedaron bajo las órdenes del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Temas Relacionados

OIJallanamientoshomicidios

Últimas Noticias

La implementación de SILAH fortalece la respuesta nacional ante emergencias en El Salvador

La nueva plataforma informática, diseñada con apoyo internacional, permitirá una gestión más eficiente de los recursos destinados a emergencias y desplazamientos, integrando tecnología para agilizar la distribución de suministros en el territorio salvadoreño

La implementación de SILAH fortalece

Único tenista centroamericano en semifinales del Australian Open: Marcelo Arévalo vuelve a hacer historia

El tenista cuscatleco no se detiene en Melbourne Park. Tras una actuación sólida, Arévalo se mete entre los cuatro mejores en dobles mixtos junto a la brasileña Luisa Stefani, llevando el nombre de El Salvador a la máxima vitrina del tenis mundial

Único tenista centroamericano en semifinales

Ministerio de Medio Ambiente salvadoreño recibe treinta y seis animales silvestres tras decomiso policial

Un rescate nocturno pone en el foco la dramática situación de tucanes, monos capuchinos y loros en El Salvador

Ministerio de Medio Ambiente salvadoreño

El foro regional en Panamá reúne a jefes de Estado, líderes empresariales y expertos en economía

Una amplia representación internacional se da cita en Amador para analizar los desafíos actuales y proponer soluciones colectivas en sectores como la competitividad, la transición energética y la transformación digital en América Latina

El foro regional en Panamá

El Congreso de Honduras promete “blindar” el tratado de extradición con Estados Unidos y garantizar su continuidad

Con el inicio del periodo legislativo 2026-2030, el Congreso Nacional de Honduras ha decidido avanzar hacia el blindaje legal del tratado de extradición con Estados Unidos, una medida destinada a asegurar su continuidad y a evitar que futuros gobiernos puedan revocar o modificar el acuerdo de forma unilateral

El Congreso de Honduras promete

TECNO

Las siete carreras que serán

Las siete carreras que serán las mejores pagadas, según la IA

La palabra que nunca debes decir al recibir una llamada de un número desconocido

Pagar por usar WhatsApp sin publicidad sería obligatorio: la suscripción que pocos imaginaban

“La humanidad debe despertar ante los peligros de la IA”, advierte el CEO de Anthropic

Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y el uso de celulares en colegios

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Elizabeth McGovern se reinventa lejos

Elizabeth McGovern se reinventa lejos de Downton Abbey: “Aunque haya vampiros, sangre y destrucción, esto es mucho más divertido que la vida real”

La familia Beckham reapareció unida en París tras las acusaciones de Brooklyn

Marilyn Manson vuelve a tribunales tras reactivación de la demanda en su contra por agresión sexual

Raye defendió su independencia musical: “No permitiré que se decida mi destino por mí”

Foo Fighters confirmó que lanzará un nuevo disco antes de su gira por Australia

MUNDO

Por qué es histórico el

Por qué es histórico el pacto UE-India y qué cambia tras 18 años de bloqueo

El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

Activistas acusaron al régimen de Irán de forzar a los manifestantes a confesar delitos que no cometieron

Una ola de frío histórica congeló parcialmente las Cataratas del Niágara y creó una imagen inédita

Zelensky acusó a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania