OIJ realiza seis allanamientos en el caribe costarricense para detener a cuatro hombres sospechosos de robos y homicidios

Sospechosos estarían involucrados en delitos de homicidios y robo agravado. Fuente: OIJ

Desde las 6:00 de la mañana de este martes, agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Limón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevan a cabo un amplio operativo policial que incluye seis allanamientos simultáneos en las localidades de Atlántida y El Bosque, en la provincia caribeña.

El despliegue tiene como objetivo la detención de cuatro hombres que figuran como los principales sospechosos de los delitos de homicidio y robo agravado.

De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades judiciales, así como con las pruebas recabadas durante el proceso de investigación, los sospechosos estarían vinculados directamente con la muerte de un hombre ocurrida el pasado 27 de noviembre de 2025.

Según la reconstrucción de los hechos, tres de los presuntos implicados se desplazaban en un vehículo tipo automóvil. Al llegar al sitio, dos de ellos descendieron del automotor y se dirigieron hasta la vivienda de la víctima, donde lo habrían abordado de manera violenta.

En apariencia, los sujetos le dispararon al ofendido y, tras cometer el ataque, le sustrajeron varias de sus pertenencias personales antes de darse a la fuga. El hombre herido fue trasladado de emergencia al Hospital Tony Facio de Limón; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarado fallecido minutos después de su ingreso.

Autoridades judiciales realizan seis allanamientos en la provincia limonense para detener al menos a cuatro hombres. Fuente: OIJ

Las autoridades también confirmaron que el hoy occiso había presentado denuncias previas ante los cuerpos policiales, en las que aseguraba haber sido víctima de robos en al menos dos ocasiones anteriores.

El primer hecho se remonta al 19 de noviembre de 2025, cuando los mismos sospechosos, presuntamente, lo habrían despojado de dos teléfonos celulares, varios anillos y una cadena de oro. En esa ocasión, la víctima habría sido amenazada con un arma de fuego tipo pistola y golpeada en la cabeza.

El segundo incidente denunciado ocurrió, aparentemente, el 10 de diciembre del mismo año. En ese momento, tres hombres lo habrían interceptado nuevamente, amenazándolo con un arma de fuego y agrediéndolo físicamente en la cabeza, logrando sustraerle la suma de 60 mil colones en efectivo y unos aretes de oro.

“Luego de realizar diversas diligencias de investigación, los agentes lograron identificar a las personas sospechosas y, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se ejecutaron esta mañana los allanamientos con el fin de lograr su detención y el decomiso de evidencia de relevancia para el caso”, informó el OIJ mediante su oficina de prensa.

Despliegue policial inició desde las 6 de la mañana de este martes. Fuente: OIJ

Como resultado preliminar del operativo, las autoridades lograron detener a dos hombres durante las primeras horas de la mañana. Se trata de un joven de 22 años de apellido Wilson y otro de 26 años de apellido Espinoza, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Allanamientos simultáneos en Puntarenas

De manera paralela, agentes del OIJ destacados en la Delegación Regional de Buenos Aires de Puntarenas desarrollan tres allanamientos en el sector de Bajo Las Brisas, en ese cantón. En este caso, las autoridades buscan la captura de dos hombres sospechosos de participar en el homicidio de un masculino de apellido Torres, ocurrido el pasado 10 de noviembre.

Según el informe policial, los hechos se habrían registrado entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, cuando los involucrados sostuvieron un enfrentamiento en vía pública, presuntamente motivado por rencillas personales. Durante la riña, uno de los hombres resultó herido con arma blanca, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Allanamiento en Buenos Aires busca detener al menos dos hombres sospechosos de comer un homicidio contra un joven de 26 años. Fuente: OIJ

Hasta el momento, las autoridades judiciales confirmaron la detención de un hombre de 22 años relacionado con este caso. Tanto los detenidos en Limón como en Puntarenas quedaron bajo las órdenes del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.