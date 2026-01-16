Costa Rica

Rodrigo Chaves asegura que amenazas de muerte están basadas en el odio

Mandatario hizo las declaraciones durante el encuentro que tuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele

Guardar
Presidente costarricense aseguró que plan
Presidente costarricense aseguró que plan para matarlo se basa en el odio. REUTERS/Mayela Lopez

El presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves desató una intensa controversia política en Costa Rica, mientras el caso se investiga de cara a las elecciones del 1.° de febrero próximo. El mandatario vincula esta amenaza con el “odio profundo” que, según afirmó, le tiene la comunicadora social Stella Chinchilla, simpatizante del Frente Amplio y quien mantiene una activa postura de oposición. La situación ha provocado enérgicas reacciones institucionales y polarizado aún más el clima político.

Durante la conferencia de prensa semanal, realizada en compañía del presidente Nayib Bukele desde el terreno destinado al futuro Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, Chaves expresó que no conoce personalmente a Chinchilla pero que ella lo ha insultado públicamente en varias ocasiones. En palabras del presidente, la comunicadora “me dice sifilítico, cerdo, bueno, cuanto insulto una persona puede hacerle a otra (...) Es obvio que me tiene un profundo odio, al igual que sus asociados.” El jefe de Estado atribuyó además a Chinchilla una relación cercana con el candidato presidencial Ariel Robles y la diputada Rocío Alfaro, ambos del Partido Frente Amplio.

Rodrigo Chaves hizo las declaraciones
Rodrigo Chaves hizo las declaraciones en su encuentro con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. REUTERS/Mayela Lopez

El Frente Amplio respondió a la denuncia difundida por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y a las alusiones de Chaves con un comunicado en el que afirmó: “Como decididos defensores de la institucionalidad democrática, rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia o agresión contra la figura del mandatario o cualquier otra figura política.” El partido calificó de grave el hecho denunciado y pidió que la investigación avance con rigor judicial e independencia, manifestando su confianza en el Ministerio Público para llevar adelante el proceso.

Según el mandatario, en la ampliación de la denuncia se han involucrado a otras tres figuras: Érick Sojo, conocido como “Este Paisano”; Célimo Guido, excongresista; y Óscar Campos, ex parlamentario condenado por corrupción en negocios del arroz. Chaves señaló que “ellos dijeron que iban a nombrar a Célimo Guido presidente en emergencia después de mi asesinato, por 18 días, después tomar el país con marchas populares y convocar a otro sistema de elecciones. Eso está en manos del fiscal Carlo Díaz.”

Chaves cuestionó además la actuación de Carlo Díaz, fiscal general, al comparar la lentitud en la tramitación de casos en los que él es la víctima con la agilidad demostrada en causas contra sus propios seguidores, como la detención de Alexis Salas por amenazas a magistrados o el juicio a la tiktoker Yendry “La Colocha” Quirós. Consultado por Teletica.com, Díaz aseguró: “Atenderé el caso con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución.”

Por otra parte, Stella Chinchilla ha rechazado de manera enfática la denuncia, describiéndola como un “montaje burdo” surgido de su oposición a la administración actual. Tras acudir a la Fiscalía General junto a su abogado Ricardo Solís Trigueros para conocer el expediente y las pruebas, Chinchilla declaró: “Por supuesto que no, todo lo contrario. Ya estoy muy vieja, muy grande para que crean que me van a intimidar.”

Comunicadora se presentó junto a
Comunicadora se presentó junto a su abogado a solicitar pruebas la fiscalía. Fuente: semanario universidad

La denuncia presentada por el director de la DIS, Jorge Torres Carrillo, se fundamenta en supuestos mensajes de Whatsapp a los cuales Chinchilla niega cualquier vínculo. Su abogado, Ricardo Solís, sostuvo: “Los pantallazos son falsos, todo esto es mentira, es un montaje.” Añadió que resulta irresponsable que un funcionario público interponga una denuncia basada en ese tipo de pruebas: “Lo que sí es cierto es que es muy atrevido y muy falto al deber de un funcionario público presentar una denuncia con eso.”

Solís cuestionó la credibilidad de las investigaciones de la DIS, asegurando: “Si ese es el grado de investigación que realiza la DIS cotidianamente, tan superficial, donde cualquier imagen de cualquier cosa ya es tomada como verídica, pues estamos en serios problemas. Eso es muy amateur de un departamento que en teoría se dedica a investigar.”

Chinchilla, al ser consultada sobre el posible origen de los mensajes, argumentó: “Cualquier ‘chavelo’, hay un 20% de ‘chavelos’ en este país; pero un ‘chavelo’ tonto. Yo no sé si ustedes conocen cómo escribo yo, lo que hago”

Solís también denunció lo que describió como la criminalización de la protesta social, afirmando: “No existe ningún sistema judicial en el que uno pueda confiar, ni en este país, ni en ningún país del mundo... Hay una criminalización de la pobreza, hay una criminalización de la protesta social y es una realidad y ha sido estudiada e investigada por muchas personas en este país.”

Temas Relacionados

Rodrigo Chavespresidentemuerte

Últimas Noticias

Ministerio público en Honduras inicia diligencias investigativas sobre manejo de fondos del programa de becas 20/20

Autoridades indicaron que esta etapa no lleva acusaciones formales, de carácter preliminar. Consiste en una recolección de documentos financieros, testimonios y expedientes administrativos.

Ministerio público en Honduras inicia

Gremiales empresariales respaldan la Ley Quincena 25 tras su aprobación

El pronunciamiento conjunto de las principales asociaciones del sector privado enfatiza el potencial de la normativa para incrementar el bienestar de los hogares y contribuir al equilibrio macroeconómico del país

Gremiales empresariales respaldan la Ley

Estados Unidos se disculpa por deportar a universitaria hondureña

La admisión ocurrió durante una audiencia celebrada en una corte federal de Boston, Massachusetts, donde un representante del Departamento de Justicia reconoció que la joven fue deportada pese a que existía una instrucción judicial que ordenaba mantenerla en territorio estadounidense durante al menos 72 horas para permitir un análisis legal adicional de su caso.

Estados Unidos se disculpa por

El país registra aumento del 183 por ciento en muertes de motociclistas al inicio de 2026

Las estadísticas oficiales señalan que las víctimas mortales y los lesionados entre quienes viajan en motocicleta se han incrementado de forma significativa, superando los registros de los primeros días del año anterior

El país registra aumento del

La Fundación FESA premia a las estrellas deportivas de El Salvador

Setenta jóvenes atletas y talentos emergentes serán reconocidos en la gala, donde además se entregan becas universitarias y oportunidades internacionales, impulsando así el desarrollo y la formación profesional de la nueva generación del deporte salvadoreño

La Fundación FESA premia a

TECNO

Trucos para obtener mejores resultados

Trucos para obtener mejores resultados en Google Translate

Zorin OS 18 arrasa con más de dos millones de descargas impulsadas por quienes abandonan Windows

Desarrollan innovador sistema que convierte las corrientes de agua del océano en electricidad

Impulsan la legalización de robotaxis en el estado de Nueva York, pero excluyen una ciudad

Cómo es la nueva función de ChatGPT capaz de traducir textos en 50 idiomas

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Pamela Anderson señala a la

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

MUNDO

La Unión Europea ratificó su

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza