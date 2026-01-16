Rodrigo Chaves asegura que amenazas de muerte están basadas en el odio

Presidente costarricense aseguró que plan para matarlo se basa en el odio. REUTERS/Mayela Lopez

El presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves desató una intensa controversia política en Costa Rica, mientras el caso se investiga de cara a las elecciones del 1.° de febrero próximo. El mandatario vincula esta amenaza con el “odio profundo” que, según afirmó, le tiene la comunicadora social Stella Chinchilla, simpatizante del Frente Amplio y quien mantiene una activa postura de oposición. La situación ha provocado enérgicas reacciones institucionales y polarizado aún más el clima político.

Durante la conferencia de prensa semanal, realizada en compañía del presidente Nayib Bukele desde el terreno destinado al futuro Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, Chaves expresó que no conoce personalmente a Chinchilla pero que ella lo ha insultado públicamente en varias ocasiones. En palabras del presidente, la comunicadora “me dice sifilítico, cerdo, bueno, cuanto insulto una persona puede hacerle a otra (...) Es obvio que me tiene un profundo odio, al igual que sus asociados.” El jefe de Estado atribuyó además a Chinchilla una relación cercana con el candidato presidencial Ariel Robles y la diputada Rocío Alfaro, ambos del Partido Frente Amplio.

Rodrigo Chaves hizo las declaraciones en su encuentro con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. REUTERS/Mayela Lopez

El Frente Amplio respondió a la denuncia difundida por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y a las alusiones de Chaves con un comunicado en el que afirmó: “Como decididos defensores de la institucionalidad democrática, rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia o agresión contra la figura del mandatario o cualquier otra figura política.” El partido calificó de grave el hecho denunciado y pidió que la investigación avance con rigor judicial e independencia, manifestando su confianza en el Ministerio Público para llevar adelante el proceso.

Según el mandatario, en la ampliación de la denuncia se han involucrado a otras tres figuras: Érick Sojo, conocido como “Este Paisano”; Célimo Guido, excongresista; y Óscar Campos, ex parlamentario condenado por corrupción en negocios del arroz. Chaves señaló que “ellos dijeron que iban a nombrar a Célimo Guido presidente en emergencia después de mi asesinato, por 18 días, después tomar el país con marchas populares y convocar a otro sistema de elecciones. Eso está en manos del fiscal Carlo Díaz.”

Chaves cuestionó además la actuación de Carlo Díaz, fiscal general, al comparar la lentitud en la tramitación de casos en los que él es la víctima con la agilidad demostrada en causas contra sus propios seguidores, como la detención de Alexis Salas por amenazas a magistrados o el juicio a la tiktoker Yendry “La Colocha” Quirós. Consultado por Teletica.com, Díaz aseguró: “Atenderé el caso con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución.”

Por otra parte, Stella Chinchilla ha rechazado de manera enfática la denuncia, describiéndola como un “montaje burdo” surgido de su oposición a la administración actual. Tras acudir a la Fiscalía General junto a su abogado Ricardo Solís Trigueros para conocer el expediente y las pruebas, Chinchilla declaró: “Por supuesto que no, todo lo contrario. Ya estoy muy vieja, muy grande para que crean que me van a intimidar.”

Comunicadora se presentó junto a su abogado a solicitar pruebas la fiscalía. Fuente: semanario universidad

La denuncia presentada por el director de la DIS, Jorge Torres Carrillo, se fundamenta en supuestos mensajes de Whatsapp a los cuales Chinchilla niega cualquier vínculo. Su abogado, Ricardo Solís, sostuvo: “Los pantallazos son falsos, todo esto es mentira, es un montaje.” Añadió que resulta irresponsable que un funcionario público interponga una denuncia basada en ese tipo de pruebas: “Lo que sí es cierto es que es muy atrevido y muy falto al deber de un funcionario público presentar una denuncia con eso.”

Solís cuestionó la credibilidad de las investigaciones de la DIS, asegurando: “Si ese es el grado de investigación que realiza la DIS cotidianamente, tan superficial, donde cualquier imagen de cualquier cosa ya es tomada como verídica, pues estamos en serios problemas. Eso es muy amateur de un departamento que en teoría se dedica a investigar.”

Chinchilla, al ser consultada sobre el posible origen de los mensajes, argumentó: “Cualquier ‘chavelo’, hay un 20% de ‘chavelos’ en este país; pero un ‘chavelo’ tonto. Yo no sé si ustedes conocen cómo escribo yo, lo que hago”

Solís también denunció lo que describió como la criminalización de la protesta social, afirmando: “No existe ningún sistema judicial en el que uno pueda confiar, ni en este país, ni en ningún país del mundo... Hay una criminalización de la pobreza, hay una criminalización de la protesta social y es una realidad y ha sido estudiada e investigada por muchas personas en este país.”